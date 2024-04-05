Алвес о тюрьме: «Я выживаю, где бы я ни оказался. Не место делает человека, а человек место. Я спокоен, все в порядке»

Дани Алвес впервые дал комментарий после выхода из тюрьмы под залог.

Бывший защитник «Барселоны», приговоренный к 4,5 года тюрьмы за изнасилование, вышел из тюрьмы под залог в размере 1 млн евро до окончательного вступления приговора в силу.

«Каждую пятницу мне нужно отмечаться в суде, и все. Больше особо я ничего и не делаю», – сказал бывший игрок «Барселоны».

Дани Алвес сравнил текущий этап жизни с футболом: «Матч, в котором мне приходится играть, проходит в суде». Экс-игрок «не знает», как долго может продолжаться этот «матч».

Бывший футболист рассказал, как провел месяцы в тюрьме.

«Где бы я ни оказался, я выживаю. Я приспосабливаюсь ко всему, потому что не место делает человека, а человек делает место», – сказал .

Сейчас бразилец, по его словам, «спокоен, все в порядке».