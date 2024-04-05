Алвес о тюрьме: «Я выживаю, где бы я ни оказался. Не место делает человека, а человек место. Я спокоен, все в порядке»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига Футбол

Дани Алвес впервые дал комментарий после выхода из тюрьмы под залог.

Бывший защитник «Барселоны», приговоренный к 4,5 года тюрьмы за изнасилование, вышел из тюрьмы под залог в размере 1 млн евро до окончательного вступления приговора в силу.

«Каждую пятницу мне нужно отмечаться в суде, и все. Больше особо я ничего и не делаю», – сказал бывший игрок «Барселоны».

Дани Алвес сравнил текущий этап жизни с футболом: «Матч, в котором мне приходится играть, проходит в суде». Экс-игрок «не знает», как долго может продолжаться этот «матч».

Бывший футболист рассказал, как провел месяцы в тюрьме.

«Где бы я ни оказался, я выживаю. Я приспосабливаюсь ко всему, потому что не место делает человека, а человек делает место», – сказал Дани Алвес.

Сейчас бразилец, по его словам, «спокоен, все в порядке».

45 комментариев
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Никогда не сдавайся. Ведь ты не квартира.
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ауф
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Живи, кайфуй, гуляй, играй, упал вставай, наглей, ругай, чужих роняй, своих спасай, пельмени, суп, картошка, чай!
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Ответ Пашка Донофф
Никогда не сдавайся. Ведь ты не квартира.
Я не уступаю место бабкам в трамвае, потому что бабки в жизни не главное.
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Запомни: всего одна ошибка – и ты ошибся.
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по понятиям разложил
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Стэтхем отдыхает в сторонке 😁
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Пора цитатник Алвеса выписывать
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Лучше, конечно, в такие места никогда не попадать, но это безусловно экстремальная проверка силы воли и характера. Родной дядя, армейский офицер, застрелил одного из отморозков, ломившихся к нему в дом(они ночью шумели у него под окнами, сделал замечание, начался конфликт), который оказался сыном местного авторитета, получил 15 лет. Жена понятное дело ушла, казалось бы все жизнь закончилась. Но он не сломался, стал на зоне сварщиком, умудрился там зарабатывать так, что оплатил учебу сыну в институте, через 10 лет вышел. Снова женился, работает, не пьет, не курит, занимается спортом.
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Не место делает человека, а человек место (С) Джейсон Стетхем
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Ответ Пашка Донофф
Никогда не сдавайся. Ведь ты не квартира.
И не стеклотара с металлоломом, анализами и макулатурой :)
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Лучше ты на месте, чем место в тебе...
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Ответ Пашка Донофф
Никогда не сдавайся. Ведь ты не квартира.
Черную дыру знаете? Дани Алвеш продырявил
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Каждую пятницу я в .........суде!
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Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
И не стеклотара с металлоломом, анализами и макулатурой :)
Не воровал металл - жизни не видал!
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Промес:"Золотые слова"
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Не человек красит яйца
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Когда ты мужик. Браво Дани.
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Ответ Рома Михалев
Где он там выживает под залогом. В доме перед плейстейшеном?)
В какой он стране сидел до выпуска под залог? И сколько? Что-то от этого закомментить сможете, или чисто так, по газикам в лужу угараете?
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Ответ Mish[OK]
Живи, кайфуй, гуляй, играй, упал вставай, наглей, ругай, чужих роняй, своих спасай, пельмени, суп, картошка, чай!
во всю спину
ЖКГИУВНРЧРССПСКЧ
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Ответ Dimych888
Стэтхем отдыхает в сторонке 😁
Карлик из кино?
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Ответ Рома Михалев
Где он там выживает под залогом. В доме перед плейстейшеном?)
Ну в тюрьме не сладко, вы походу не в курсе
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Ответ Masta1
Пора цитатник Алвеса выписывать
Может с Антохой в соавторстве запилят
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он чё, ещё не в спартаке?
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Не меня заперли с вами, это вас заперли со мной.
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Концовка видео его выхода из тюрьмы была бы намного круче, если бы заканчивалась так: он идет, подходит к черному тонированному минивэну, оттуда выскакивают люди с автоматами в масках, накидывают ему черный мешок на голову, закидывают в машину и со стрельбой в воздух уезжают в неизвестном направлении…
to be continued…
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«Где бы я ни оказался, я выживаю. Я приспосабливаюсь ко всему, потому что не место делает человека, а человек делает место», – сказал Дани Алвес, сидя в кресле перед тату-мастером, который бил ему звезды на плечах и на коленях!👌
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"вечер в хату, часик в радость, чифир в сладость!" (с) бразильское арестантское приветствие
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Так сидел бы дальше, если всё устраивало)
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А если бы он с Какориным отсидел как бы заговорил)))
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