17-летний Эндрик хочет жениться на модели, с которой встречается меньше полугода. «Реал» беспокоится, что отношения могут отвлечь его от футбола

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Реал Мадрид Ла Лига светская хроника фото девушки и спорт Эндрик Футбол

Эндрик хочет жениться на 21-летней модели.

17-летний нападающий «Палмейраса», принадлежащий «Реалу», намерен жениться на 21-летней Габриэли Миранде.

Футболист и модель начали встречаться в декабре 2023 года. Отмечается, что пара уже планирует свадьбу.

Эта ситуация вызывает обеспокоенность в «Палмейрасе» и «Реале». Родителей футболиста хорошо относятся к Габриэли, но родственникам Эндрика посоветовали поговорить с ним и попросить «успокоиться».

Рассматривается также вариант, при котором один из близких друзей футболиста будет жить с Эндриком в Испании, чтобы он мог адаптироваться и полностью сосредоточиться на футболе.

«Реал» опасается, что с парой произойдет то, что уже произошло со многими другими, которые вместе покинули Бразилию, чтобы начать жизнь в Европе без поддержки. Также в «Мадриде» переживают, что отношения будут отвлекать Эндрика от футбола.

«Такое уже произошло с несколькими бразильскими игроками. Они приезжают в чужую страну со своими подругами или женами, и в отношениях часто возникают проблемы адаптации, что отражается на поле», – говорит источник.

Эндрик должен присоединиться к «Реалу» этим летом, когда ему исполнится 18.

Фото: инстаграм Габриэли Миранды

41 комментарий
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Что-то мне подсказывает, что жениться после 5 месяцев отношений, не его идея)))
+56
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+54
Ответ Andre Remati
Что-то мне подсказывает, что жениться после 5 месяцев отношений, не его идея)))
Ты не бразилец
+20
-1
+19
Ответ Andre Remati
Что-то мне подсказывает, что жениться после 5 месяцев отношений, не его идея)))
это норма у бразильцев и многих латиноамериканцев. Мне кажется, что половина футболистов с южной Америки к 19-20 годам уже женаты и есть как минимум 1 ребенок
+18
0
+18
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Прямо история точь в точь как про тебя и Великого Алонсо.
+15
-2
+13
- «Кто ты нафиг такой» ?
- «Здравствуйте, Мистер Бернет, я Реджи».
- «Те че надо» ?
- «Я пришел за Меган».
- «Что» ??
- «Я пришел за Меган».
- «Сколько тебе лет» ?
- «Мне 15, мистер Бернет».
- «Ну а на вид все 30»
…….
+11
-1
+10
Ответ Vlad Zhadejko
Странная тенденция у бразильцев в последнее время
всегда же было. Вроде тот же Кафу, который был примерным семьянином женился в 17-18 лет
+3
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+3
Ответ Andre Remati
Что-то мне подсказывает, что жениться после 5 месяцев отношений, не его идея)))
Где-то недавно попалась инфа на глаза, что уровень религиозности в Бразилии чуть ли не под 90%.. И это на фоне их чики-бомбит, карнавалов и бикинимании..

Думаю, что отсюда и отношение к браку у них особенное, не то чтобы трепетное, но все же, богоугодное деяние, вот и женятся направо-налево..
+3
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+3
Поженятся. Она дождётся его годовой зарплаты. Разведутся. Она половину отожмёт. Схема у шкур примитивная. Иначе зачем ей этот пацанёнок..?
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она для него MILF’а получается?
+1
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Ответ govnomet
А кто не ради их?
Много кто
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Это невероятно глупо, жениться в таком возрасте, когда тебя ждут большие деньги.
+3
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+1
Жалко типа, очевидно она ради бабок
+1
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Ответ AlexZhano__
Блин, она сама в 21 ещё не особо взрослая. А уж он то куда?!
нынешние в 21 ,как мужики в 41.
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Ответ CaSpeR-13
ну и зачем миранде эта обезьяна
Она денежная
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Ответ <Inter>
это норма у бразильцев и многих латиноамериканцев. Мне кажется, что половина футболистов с южной Америки к 19-20 годам уже женаты и есть как минимум 1 ребенок
Это более для Бразилии характерно, там же аборты запрещены
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Ответ AryanPamir
Много кто
Ну вот Эндрик явно не ради денег, потому что она голодранка
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Ответ AlexZhano__
Блин, она сама в 21 ещё не особо взрослая. А уж он то куда?!
Бабы взрослеют существенно раньше
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Ответ AryanPamir
Жалко типа, очевидно она ради бабок
А кто не ради их?
0
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Ответ CHELSEA_2008
Это невероятно глупо, жениться в таком возрасте, когда тебя ждут большие деньги.
Он зомбирован социумом и в отличие от ушлой бабцы вообще не отдупляет, во что ввязывается
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Ответ govnomet
Он зомбирован социумом и в отличие от ушлой бабцы вообще не отдупляет, во что ввязывается
Это просто ужасно. Это чуть ли не преступление. Где его родители?! Он во-первых не сможет нагуляться нормально, как все ровестники, в итоге будет изменять. А во-вторых жениться в таком возрасте перед подписанием контракта с Реалом, означает просто поделить весь свой заработок за карьеру на 3, и понимать что ты претендуешь в любом случае только на 33%. История с Эмануэлем Эбуе никого не учит!
0
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Ответ CHELSEA_2008
Это просто ужасно. Это чуть ли не преступление. Где его родители?! Он во-первых не сможет нагуляться нормально, как все ровестники, в итоге будет изменять. А во-вторых жениться в таком возрасте перед подписанием контракта с Реалом, означает просто поделить весь свой заработок за карьеру на 3, и понимать что ты претендуешь в любом случае только на 33%. История с Эмануэлем Эбуе никого не учит!
А что родители? Матери часто солидарны со шкурами, а отцы подкаблучники
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Ответ Fudes2LAMOS
- «Кто ты нафиг такой» ? - «Здравствуйте, Мистер Бернет, я Реджи». - «Те че надо» ? - «Я пришел за Меган». - «Что» ?? - «Я пришел за Меган». - «Сколько тебе лет» ? - «Мне 15, мистер Бернет». - «Ну а на вид все 30» …….
Плохие парни 2?
0
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0
Ответ Fudes2LAMOS
- «Кто ты нафиг такой» ? - «Здравствуйте, Мистер Бернет, я Реджи». - «Те че надо» ? - «Я пришел за Меган». - «Что» ?? - «Я пришел за Меган». - «Сколько тебе лет» ? - «Мне 15, мистер Бернет». - «Ну а на вид все 30» …….
Эх, классика 😏
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Ответ Fudes2LAMOS
- «Кто ты нафиг такой» ? - «Здравствуйте, Мистер Бернет, я Реджи». - «Те че надо» ? - «Я пришел за Меган». - «Что» ?? - «Я пришел за Меган». - «Сколько тебе лет» ? - «Мне 15, мистер Бернет». - «Ну а на вид все 30» …….
Еще классная аналогичная сцена в фильме «Охота на воров» с Д. Батлером и 50 центом.
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Ответ atomio
она для него MILF’а получается?
Хорошо поюзанная
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Ответ Vlad Zhadejko
Странная тенденция у бразильцев в последнее время
Да там давно - то свадьба, то карнавал
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Ответ <Inter>
это норма у бразильцев и многих латиноамериканцев. Мне кажется, что половина футболистов с южной Америки к 19-20 годам уже женаты и есть как минимум 1 ребенок
Не кажется.Совершенно.
"Vovó" в 35 лет в Бразилии нередкая вещь.
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Ответ Andre Remati
Что-то мне подсказывает, что жениться после 5 месяцев отношений, не его идея)))
Конечно, не его. Как и в ста процентах других аналогичных случаев
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Всё ясно. Закрываем историю про "талант".
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Этой фотки не достаточно, чтоб понять, стоит ли ему жениться)
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