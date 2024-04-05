17-летний Эндрик хочет жениться на модели, с которой встречается меньше полугода. «Реал» беспокоится, что отношения могут отвлечь его от футбола
Эндрик хочет жениться на 21-летней модели.
17-летний нападающий «Палмейраса», принадлежащий «Реалу», намерен жениться на 21-летней Габриэли Миранде.
Футболист и модель начали встречаться в декабре 2023 года. Отмечается, что пара уже планирует свадьбу.
Эта ситуация вызывает обеспокоенность в «Палмейрасе» и «Реале». Родителей футболиста хорошо относятся к Габриэли, но родственникам Эндрика посоветовали поговорить с ним и попросить «успокоиться».
Рассматривается также вариант, при котором один из близких друзей футболиста будет жить с Эндриком в Испании, чтобы он мог адаптироваться и полностью сосредоточиться на футболе.
«Реал» опасается, что с парой произойдет то, что уже произошло со многими другими, которые вместе покинули Бразилию, чтобы начать жизнь в Европе без поддержки. Также в «Мадриде» переживают, что отношения будут отвлекать Эндрика от футбола.
«Такое уже произошло с несколькими бразильскими игроками. Они приезжают в чужую страну со своими подругами или женами, и в отношениях часто возникают проблемы адаптации, что отражается на поле», – говорит источник.
Эндрик должен присоединиться к «Реалу» этим летом, когда ему исполнится 18.
Фото: инстаграм Габриэли Миранды
- «Здравствуйте, Мистер Бернет, я Реджи».
- «Те че надо» ?
- «Я пришел за Меган».
- «Что» ??
- «Я пришел за Меган».
- «Сколько тебе лет» ?
- «Мне 15, мистер Бернет».
- «Ну а на вид все 30»
…….
Думаю, что отсюда и отношение к браку у них особенное, не то чтобы трепетное, но все же, богоугодное деяние, вот и женятся направо-налево..
"Vovó" в 35 лет в Бразилии нередкая вещь.