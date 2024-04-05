17-летний Эндрик хочет жениться на модели, с которой встречается меньше полугода. «Реал» беспокоится, что отношения могут отвлечь его от футбола

Эндрик хочет жениться на 21-летней модели.

17-летний нападающий « », принадлежащий «Реалу», намерен жениться на 21-летней Габриэли Миранде.

Футболист и модель начали встречаться в декабре 2023 года. Отмечается, что пара уже планирует свадьбу.

Эта ситуация вызывает обеспокоенность в «Палмейрасе» и « ». Родителей футболиста хорошо относятся к Габриэли, но родственникам Эндрика посоветовали поговорить с ним и попросить «успокоиться».

Рассматривается также вариант, при котором один из близких друзей футболиста будет жить с в , чтобы он мог адаптироваться и полностью сосредоточиться на футболе.

«Реал» опасается, что с парой произойдет то, что уже произошло со многими другими, которые вместе покинули Бразилию, чтобы начать жизнь в Европе без поддержки. Также в «Мадриде» переживают, что отношения будут отвлекать Эндрика от футбола.

«Такое уже произошло с несколькими бразильскими игроками. Они приезжают в чужую страну со своими подругами или женами, и в отношениях часто возникают проблемы адаптации, что отражается на поле», – говорит источник.

Эндрик должен присоединиться к «Реалу» этим летом, когда ему исполнится 18.

Фото: инстаграм Габриэли Миранды