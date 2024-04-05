Российскую всадницу Ксению Костыгову дисквалифицировали на два года за жестокое обращение с лошадью

Теги происшествия сборная России ФКСР животные и спорт Владимир Белецкий Ксения Костыгова Конный спорт

Российскую спортсменку дисквалифицировали на два года за избиение лошади.

Федерация конного спорта России (ФКСР) дисквалифицировала всадницу Ксению Костыгову за жестокое обращение с лошадью, случившееся в марте на соревнованиях в Ярославле.

Об этом сообщил главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий.

«Костыгова была дисквалифицирована федерацией на два года за жестокое обращение с животным. Я просмотрел видео с соревнований в Ярославле, на котором все четко видно. То, что позволила себе спортсменка, абсолютно неприемлемо как во время турнира, так и вне его. Мы будем и дальше наказывать нерадивых спортсменов, владельцев лошадей за подобные действия, в нашем виде спорта на первом плане стоит благополучие животного.

Есть допустимые нормы наказания, когда животное не подчиняется, это не более двух-трех легких ударов хлыстом или ладонью. И то эти действия являются не чем иным, как подсказкой, когда лошадь не понимает сигнала. Но то, что происходило на соревнованиях, иначе как избиением назвать нельзя. Спортсменка била животное руками по голове, шее, что абсолютно недопустимо», – сказал Белецкий.

Он отметил, что ранее Костыгова уже получала взыскание за грубое отношение к животному во время одного из турниров.

«Это самое страшное, что может случиться, и объяснения спортсменки вообще не играют никакой роли. Такое отношение к животному никак нельзя оправдать. Спортсмены – люди эмоциональные, но нужно уметь держать себя в руках, так как они в ответе за своих животных, которые порой не слушаются», – добавил тренер.

25 комментариев
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Если бы на первом месте стояло благополучие животного, то, скорее, вида спорта бы такого не существовало
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Не мог себе и представить что наездники могут так себя вести со своим животным.
Золотой телец губит всё.
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Вообще не понимаю, как можно с одной стороны любить лошадей, а с другой — засовывать им в рот железяки и бить кнутом
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Обычная садистка.Поделом
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Раз ещё и рецидив, то ей нужно к врачу. Минимум - к хорошему психологу.
Так и до галоперидола дойдет.
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Ответ ОЛЛС1911
Удары женской рукой лошадь и не почувствовала.
Жаль в обратную сторону копытом не прилетело...
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Не мог себе и представить что наездники могут так себя вести со своим животным. Золотой телец губит всё.
А по-твоему как вообще функционирует данный ’спорт’? Исключительно на насилии, просто ’умеренном’ и не при всех.
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опять нато с байденэм козни делают честным россиянам.
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Соревнования с животными вообще нужно запретить.
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Это она меня била, не прощу. Мои копыта и зубы ей отомстят
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И к лекарю направьте, ей он явно нужен на постоянной основе.
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Милый, милый,
Что ты сделал над кобылой ???
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Человек, прочитавший только заголовок, может решить, что подлые западные спортивные чиновники опять вредят и издеваются над российскими спортсменами, используя мнимый повод, стремятся сделать им всякую гадость))
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Есть в видах спортах с использованием животных нечто противоестественное. Сколько лошадок ломается. Ладно там народные праздничные скачки, в степях забеги на собачьих упряжках. Но с точки зрения рядового обывателя-неэксперта, животные в официальных состязаниях, как и всадники, постоянно находятся в состоянии стресса и боли. Хотя профессиональные конники и коневоды скорее квалифицированно могут опровергнуть эти домыслы, мол животные натренированы и эмоциональная связь с хозяином всегда присутствует. Но всё же. А описанный случай конечно жестокий, благо таковые единичны. Это тебе не теннисную ракетку или клюшку на психическом срыве разломать.
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Животное это она получается а не лошадь
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Ответ Жэд Кэлэд
А по-твоему как вообще функционирует данный ’спорт’? Исключительно на насилии, просто ’умеренном’ и не при всех.
Главное словосочетание - умеренное насилие.
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Ответ Wingegard
Обычная садистка.Поделом
Просто истеричка. Поделом.
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Ответ Al561
Человек, прочитавший только заголовок, может решить, что подлые западные спортивные чиновники опять вредят и издеваются над российскими спортсменами, используя мнимый повод, стремятся сделать им всякую гадость))
Видимо и у нас русофобы есть
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Ответ Артём Сергеев
Видимо и у нас русофобы есть
лошадиное лобби
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