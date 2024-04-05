Олег Матыцин: «Недопустима обличительная риторика в адрес российских спортсменов, выступающих на международной арене. Мы единая спортивная семья»
Матыцин заявил, что нужно с уважением относиться к спортсменам, едущим на ОИ.
Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал российских теннисистов, готовых поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе, «командой иноагентов».
«Сегодня особенно важно относиться с уважением друг к другу внутри профессионального спортивного сообщества. Недопустима обличительная риторика в адрес российских спортсменов, выступающих на международной арене.
Мы единая спортивная семья, в этот сложный момент необходимо объединиться и с уважением относиться к тем, кто завоевал своим трудом право выступать на Олимпиаде.
У нас великая страна с великой историей и славными победами. За каждым достижением стоит громадный труд, вклад тренеров, медицинского персонала и других специалистов, а значит и всей спортивной отрасли.
Каждый вправе принимать решение самостоятельно, а мы это решение поддержим. Ведь мы знаем, что это российские спортсмены, и они едут на Игры защищать не только свою спортивную честь, но и честь родной страны, несмотря на дискриминационные решения МОК.
Сейчас на нас обращены пристальные взгляды всего мирового спортивного сообщества, поэтому особенно важно продемонстрировать пример консолидации, не давать поводов для разобщенности.
Давайте будем едины, чтобы вместе победить!» – приводит слова министра спорта России Олега Матыцина телеграм-канал Министерства спорта.
Глава ОКР назвал теннисистов «командой иноагентов» за готовность ехать на Олимпиаду. Согласны?
Уж очень быстро изменилась позиция с той, что была с утра.
Даже и не знаю, как все эти люди будут смотреть в глаза друг дружке, спустя годы..