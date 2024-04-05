Олег Матыцин: «Недопустима обличительная риторика в адрес российских спортсменов, выступающих на международной арене. Мы единая спортивная семья»

Матыцин заявил, что нужно с уважением относиться к спортсменам, едущим на ОИ.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) назвал российских теннисистов, готовых поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе, «командой иноагентов».

«Сегодня особенно важно относиться с уважением друг к другу внутри профессионального спортивного сообщества. Недопустима обличительная риторика в адрес российских спортсменов, выступающих на международной арене.

Мы единая спортивная семья, в этот сложный момент необходимо объединиться и с уважением относиться к тем, кто завоевал своим трудом право выступать на .

У нас великая страна с великой историей и славными победами. За каждым достижением стоит громадный труд, вклад тренеров, медицинского персонала и других специалистов, а значит и всей спортивной отрасли.

Каждый вправе принимать решение самостоятельно, а мы это решение поддержим. Ведь мы знаем, что это российские спортсмены, и они едут на Игры защищать не только свою спортивную честь, но и честь родной страны, несмотря на дискриминационные решения .

Сейчас на нас обращены пристальные взгляды всего мирового спортивного сообщества, поэтому особенно важно продемонстрировать пример консолидации, не давать поводов для разобщенности.

Давайте будем едины, чтобы вместе победить!» – приводит слова министра спорта России Олега Матыцина телеграм-канал спорта.

Глава ОКР назвал теннисистов «командой иноагентов» за готовность ехать на Олимпиаду. Согласны?