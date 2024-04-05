Олег Матыцин: «Недопустима обличительная риторика в адрес российских спортсменов, выступающих на международной арене. Мы единая спортивная семья»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков Олег Матыцин Министерство спорта России Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Матыцин заявил, что нужно с уважением относиться к спортсменам, едущим на ОИ.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал российских теннисистов, готовых поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе, «командой иноагентов».

«Сегодня особенно важно относиться с уважением друг к другу внутри профессионального спортивного сообщества. Недопустима обличительная риторика в адрес российских спортсменов, выступающих на международной арене.

Мы единая спортивная семья, в этот сложный момент необходимо объединиться и с уважением относиться к тем, кто завоевал своим трудом право выступать на Олимпиаде.

У нас великая страна с великой историей и славными победами. За каждым достижением стоит громадный труд, вклад тренеров, медицинского персонала и других специалистов, а значит и всей спортивной отрасли.

Каждый вправе принимать решение самостоятельно, а мы это решение поддержим. Ведь мы знаем, что это российские спортсмены, и они едут на Игры защищать не только свою спортивную честь, но и честь родной страны, несмотря на дискриминационные решения МОК.

Сейчас на нас обращены пристальные взгляды всего мирового спортивного сообщества, поэтому особенно важно продемонстрировать пример консолидации, не давать поводов для разобщенности.

Давайте будем едины, чтобы вместе победить!» – приводит слова министра спорта России Олега Матыцина телеграм-канал Министерства спорта.

Глава ОКР назвал теннисистов «командой иноагентов» за готовность ехать на Олимпиаду. Согласны?

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6 комментариев
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К вечеру спецсвязью привезли новую методичку ?!
Уж очень быстро изменилась позиция с той, что была с утра.
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Так сними Позднякова с поста за дискредитацию российских спортсменов тогда. Всё равно там должность свадебного генерала, со времён Смирнова защитить никого не могут, Тягачев там был такой же клоун, как нынешний
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С такими родственниками и врагов не надо. Репутация российского спорта при правлении Василича подмочена, как никогда. Даже во времена СССР при бойкотах такого не было. Хотя если в государстве за то же время планомерно и систематически уничтожаются другие отрасли, которые куда весомее спорта и по сути на него влияют, то чего ожидать от последнего?
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С такими друзьями и врагов не надо
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Никогда не думал, что весь отечественный спорт предстанет в виде ФК. Тот вариант угла обзора, с которого фигурка - самый популярный вид спорта в стране...
Даже и не знаю, как все эти люди будут смотреть в глаза друг дружке, спустя годы..
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