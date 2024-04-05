Криштиану Роналду не забил за «Аль-Наср» впервые за пять матчей.

«Аль-Наср» обыграл « » (1:0) в игре чемпионата Саудовской Аравии. Победный гол на первой добавленной минуте ко второму тайму забил Эмерик Лапорт.

Нападающий команды не отличился результативными действиями в этой игре. Португалец вступил в игру на 66-й минуте во втором тайме.

Таким образом, Роналду не забил за « » после серии из четырех матчей подряд с голами.

В этом сезоне форвард забил 29 голов и сделал 10 передач в 25 матчах чемпионата Саудовской Аравии.