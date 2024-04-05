Роналду не забил за «Аль-Наср» впервые за пять матчей

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Дамак Футбол

Криштиану Роналду не забил за «Аль-Наср» впервые за пять матчей.

«Аль-Наср» обыграл «Дамак» (1:0) в игре чемпионата Саудовской Аравии. Победный гол на первой добавленной минуте ко второму тайму забил Эмерик Лапорт.

Нападающий команды Криштиану Роналду не отличился результативными действиями в этой игре. Португалец вступил в игру на 66-й минуте во втором тайме.

Таким образом, Роналду не забил за «Аль-Наср» после серии из четырех матчей подряд с голами.

В этом сезоне форвард забил 29 голов и сделал 10 передач в 25 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

19 комментариев
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У Ригоберки праздник
+27
-8
+19
Он вышел на 65 минуте матча.
+14
-5
+9
Так он и вышел на 66 минуте
+11
-4
+7
Ответ Sergeant Squirting
У Ригоберки праздник
У него годовщина с климовым?
+9
-4
+5
Ответ Sergeant Squirting
У Ригоберки праздник
И у спорса)
+8
-4
+4
Ответ Domian
Судя по активу на этой ветке фанатам Чемпиона Мира все равно.
фанаты чемпиона мира спят, им завтра в школу!
+4
-2
+2
понятно, сдулся..
+3
-2
+1
Ответ Роман
Согласен. Написал ты действительно криво.
Я это и сказал, ты на что обиделся-то?)
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
Ответ mjjppgj497
Я это и сказал, ты на что обиделся-то?)
Комментарий удален модератором
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