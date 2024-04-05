Бронни Джеймс выставит свою кандидатуру на драфт-2024 НБА

Теги НБА NCAA драфт НБА Бронни Джеймс Баскетбол

Бронни Джеймс проведет тренировки с несколькими клубами НБА.

Окончательное решение по участию в драфте-2024 НБА будет принято по итогам просмотров.

Сын Леброна Джеймса выйдет на трансферный портал NCAA и сохранит возможность продолжить выступление в лиге.

В 25 матчах за Южную Калифорнию Бронни Джеймс набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

Материалы по теме

32 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ ID89
Такое не должно быть в лиге. Это же не чемпионат Македонии, чтобы сынки попадали блатные
1. Выставить свою кандидатуру на драфт может вообще кто угодно. Даже ты. Тут блат не при чём

2. Бронни Джеймс дааалекооо не худший игрок который выставлял свою кандидатуру на драфт и даже если его выберут( что не факт), будет не худшим игроком, которого выбрали по стате. Тут была статья об этом недавно

3. До остановки сердца Бронни в моках был вообще в конце первого раунда драфта

4. Большинство игроков с конца второго раунда вообще никогда не играют в НБА. Таких игроков часто очень как раз и пикают с большим авансом под какой то шанс на резгий прогресс их. У Бронни есть шанс стать хорошим игроком, если мы считаем, что неудачные пол сезона были следствием остановки сердца.

5. НБА - частная лига. Они про бизнес. Никто с налогоплатильщиков денекг не берет. Почему частный предприниматель, который зарабатывает на своём продукте, продавая зрителям шоу, не может взять сына одного из величайших игроков в истории на драфте, если считает, что это поднимет зрительский интерес к этому шоу?
+72
0
+72
Ответ ID89
Такое не должно быть в лиге. Это же не чемпионат Македонии, чтобы сынки попадали блатные
Давайте напишем коллективное письмо в Спортлото.
+26
-2
+24
Ответ ID89
Такое не должно быть в лиге. Это же не чемпионат Македонии, чтобы сынки попадали блатные
Танаис такой: хорошо, что не про меня. Я же брат, а не сын
+19
0
+19
Люди так переживают за выбор Бронни на драфте, как будто:
- в Лиге не существует дичайших бастов, выбранных под высоким пиком типа Драгана Бендера и Киллиана Хейса
- Все 60 игроков с драфта сходу играют в основной ротации с первого сезона, а пики второго раунда никто не пуляет в рандомных ноунеймов на авось
Бронни вряд ли будет хуже стандартного Джона Джонсона под 45 пиков. В худшем случае почислится в ростере, поиграет пару сезонов в мусорное время, отчислят да пойдет рубить бабло на бренде бати. В лучшем, вдруг раскроется под крылом Леброна до обычного ролевика и закрепится в лиге.
+12
-2
+10
Ответ Forza
1. Выставить свою кандидатуру на драфт может вообще кто угодно. Даже ты. Тут блат не при чём 2. Бронни Джеймс дааалекооо не худший игрок который выставлял свою кандидатуру на драфт и даже если его выберут( что не факт), будет не худшим игроком, которого выбрали по стате. Тут была статья об этом недавно 3. До остановки сердца Бронни в моках был вообще в конце первого раунда драфта 4. Большинство игроков с конца второго раунда вообще никогда не играют в НБА. Таких игроков часто очень как раз и пикают с большим авансом под какой то шанс на резгий прогресс их. У Бронни есть шанс стать хорошим игроком, если мы считаем, что неудачные пол сезона были следствием остановки сердца. 5. НБА - частная лига. Они про бизнес. Никто с налогоплатильщиков денекг не берет. Почему частный предприниматель, который зарабатывает на своём продукте, продавая зрителям шоу, не может взять сына одного из величайших игроков в истории на драфте, если считает, что это поднимет зрительский интерес к этому шоу?
Раунд
+7
0
+7
Ответ Женя Иванов
Учитывая котировки Бронни, возможно, лал и своим пиком обойдется, причем не факт что в первом круге))
Ноль шансов на выбор его в первом раунде, совершенно никому не нужен и был бы нужен только для хайпа
Уверен все в лиге осознают негласное правило - ЛАЛ заберёт его своим последним пиком
+8
-1
+7
Ответ Максим Макеев
теперь просто огромная вероятность что Джеймс завершит в конце следующего сезона карьеру и что ЛАЛ никакую звезду летом не выменяют ибо им придется пика 2 добыть что бы выменять сына Леброна у тех кто его драфтанет
Учитывая котировки Бронни, возможно, лал и своим пиком обойдется, причем не факт что в первом круге))
+7
0
+7
Ответ carmelo hot sause
Я думаю, от этого никому ни горячо, ни холодно, а вот Лейкерс пострадают
в чем это лейкерс пострадают?
+3
0
+3
Мне кажется, из уважения к Леброну ни кто не возьмёт Брони, дотянет до условного 30 пика.
Что бы не говорили про Леброна в течении карьеры, он ТОП 5 игроков в истории и ТОП 10 самых влиятельных людей в современной НБА. Портить с ним отношение ни кто не захочет. Дадут папке порадоваться. Плюс ЛА в следующем сезоне будет не конкурент. Устроят прощальные гастроли легенде.
+9
-7
+2
Ответ Сергей Галынский
Эйндж или Прести Они смотрят немного глубже и дальше)))
Если у Бостона есть пик на этот драфт то вообще не буду удивлен выбору Бронни
это отличная возможность показать ЛАЛ где их место и получить активы на следующие годы
+2
0
+2
Ответ Женя Иванов
Учитывая котировки Бронни, возможно, лал и своим пиком обойдется, причем не факт что в первом круге))
не думаю что у них получится
драфт считается слабым потому кто то ,обязательно ,уверен на 99% захочет поживиться активами на следующие года
+2
0
+2
Щас его Спёрс как бахнут и будет Бронни,а с ним и его батя играть с Вембой) у них пик в топ 3-5 светит...они его потратят на свои нужды,но если срастется с пиком Торонто,то его легко можно потратить на Бронни... В Сперс бабла дофигищи лишнего,они весь ростер расчистили...как придет Леброн,то еще на одного звездного игрока хватит,а в комапании Вембы и Леброна желающие поиграть точно найдутся...Будет не Сохан разыгрывающим ,а Леброн,а в моменты его пропусков и Тре Джонс его спокойно подменит в старте,уж 20-25 матчей Тре в старте спокойно отыграет и обедни не испортит пока дед будет отдыхать ..ну а сам дед и говорить нечего,тут тебе и трешка и пас есть и атлетизм. Ну и на оставшиеся деньги, если уж еще одну звезду позвать не выйдет, можно еще будет прикупить пару крепких игроков на важные позиции. Бронни сыграет пару матчей и будет прокачиваться в системе Спёрс..это ли не лучший шанс потом еще в НБА поиграть...они вон даже Юбэнкса пристроили даже...Вот это будет прикол так прикол) Зато медийка Сан -Антонио так подскочет,что мама не горюй...самый хайповый второгодка за долгие годы и завершающая гастроль Леброна с сыном. Бабала поднимут просто огого.
+2
0
+2
Ну и прекрасно, лиге нужны такие сюжеты, чтобы за баскетболом наблюдало еще больше людей. Да и Бронни под крылом отца может оказаться не таким уж и дастом. Вероятно, будет выбран низко, что минимизирует риски)
+2
0
+2
Ответ Forza
1. Выставить свою кандидатуру на драфт может вообще кто угодно. Даже ты. Тут блат не при чём 2. Бронни Джеймс дааалекооо не худший игрок который выставлял свою кандидатуру на драфт и даже если его выберут( что не факт), будет не худшим игроком, которого выбрали по стате. Тут была статья об этом недавно 3. До остановки сердца Бронни в моках был вообще в конце первого раунда драфта 4. Большинство игроков с конца второго раунда вообще никогда не играют в НБА. Таких игроков часто очень как раз и пикают с большим авансом под какой то шанс на резгий прогресс их. У Бронни есть шанс стать хорошим игроком, если мы считаем, что неудачные пол сезона были следствием остановки сердца. 5. НБА - частная лига. Они про бизнес. Никто с налогоплатильщиков денекг не берет. Почему частный предприниматель, который зарабатывает на своём продукте, продавая зрителям шоу, не может взять сына одного из величайших игроков в истории на драфте, если считает, что это поднимет зрительский интерес к этому шоу?
Интересно, найдётся индивид, который сей пост минуснет? Ибо тут все по факту
+1
0
+1
Ответ KV
Мне кажется, из уважения к Леброну ни кто не возьмёт Брони, дотянет до условного 30 пика. Что бы не говорили про Леброна в течении карьеры, он ТОП 5 игроков в истории и ТОП 10 самых влиятельных людей в современной НБА. Портить с ним отношение ни кто не захочет. Дадут папке порадоваться. Плюс ЛА в следующем сезоне будет не конкурент. Устроят прощальные гастроли легенде.
А чего не топ-20 и топ-30?)) не конкуренты? Прощальное турне? Интересный ты))
+2
-1
+1
Не будет задрафтован и подпишется с Лейкерс.
0
0
0
winner, team player
0
0
0
Если 4 года отучится, может и выйдет толк.
0
0
0
Оведрафт ВТБ.
0
0
0
Кто же его возьмёт?
Интрига жутчайшая.)
0
0
0
Для того чтобы быть отчисленным через секунду после завершения карьеры папой.
+1
-1
0
Ответ Алексей Матыгин
вопрос кто его возьмёт с такой игрой) может тоже во время рекламы Тако)))
Эйндж или Прести
Они смотрят немного глубже и дальше)))
0
0
0
вопрос кто его возьмёт с такой игрой) может тоже во время рекламы Тако)))
+1
-1
0
Ответ Максим Макеев
Если у Бостона есть пик на этот драфт то вообще не буду удивлен выбору Бронни это отличная возможность показать ЛАЛ где их место и получить активы на следующие годы
где будет Бронни,будет и Джеймс,я не думаю что они его возьмут
0
0
0
Ответ KV
Мне кажется, из уважения к Леброну ни кто не возьмёт Брони, дотянет до условного 30 пика. Что бы не говорили про Леброна в течении карьеры, он ТОП 5 игроков в истории и ТОП 10 самых влиятельных людей в современной НБА. Портить с ним отношение ни кто не захочет. Дадут папке порадоваться. Плюс ЛА в следующем сезоне будет не конкурент. Устроят прощальные гастроли легенде.
Лучше, чтобы его не выбрали и ЛАЛ подписали как незадрафтованного.
0
0
0
Ответ Клименко
Бедный парень. Вместо выбора своего пути стал жертвой влиятельного бати. Такие с 30 лет платят миллиарды психолухам и сидят на психофарме
Вот уж бедный так бедный. Обеспечен до конца своих дней, а так же своих детей и внуков.
Цена вопроса всего-то порадовать батю и отыграть сезончик-другой в лиге.
+1
-1
0
Ответ Дмитрий Максимов
Вот уж бедный так бедный. Обеспечен до конца своих дней, а так же своих детей и внуков. Цена вопроса всего-то порадовать батю и отыграть сезончик-другой в лиге.
Деньги не купят счастье, по сравнению с ментальным здоровьем они пшик. Цена вопроса это постоянное давление на парня с самого детства, все ради батиных амбиций. Это психику ломает только так. Я конечно не знаю, почему у Бронни сердце вдруг остановилось, но психосоматические причины не исключены
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий