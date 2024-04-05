Бронни Джеймс выставит свою кандидатуру на драфт-2024 НБА

Бронни Джеймс проведет тренировки с несколькими клубами НБА.

Окончательное решение по участию в драфте-2024 НБА будет принято по итогам просмотров.

Сын Леброна Джеймса выйдет на трансферный портал и сохранит возможность продолжить выступление в лиге.

В 25 матчах за Южную Калифорнию Бронни Джеймс набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.