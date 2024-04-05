Бронни Джеймс выставит свою кандидатуру на драфт-2024 НБА
Бронни Джеймс проведет тренировки с несколькими клубами НБА.
Окончательное решение по участию в драфте-2024 НБА будет принято по итогам просмотров.
Сын Леброна Джеймса выйдет на трансферный портал NCAA и сохранит возможность продолжить выступление в лиге.
В 25 матчах за Южную Калифорнию Бронни Джеймс набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.
2. Бронни Джеймс дааалекооо не худший игрок который выставлял свою кандидатуру на драфт и даже если его выберут( что не факт), будет не худшим игроком, которого выбрали по стате. Тут была статья об этом недавно
3. До остановки сердца Бронни в моках был вообще в конце первого раунда драфта
4. Большинство игроков с конца второго раунда вообще никогда не играют в НБА. Таких игроков часто очень как раз и пикают с большим авансом под какой то шанс на резгий прогресс их. У Бронни есть шанс стать хорошим игроком, если мы считаем, что неудачные пол сезона были следствием остановки сердца.
5. НБА - частная лига. Они про бизнес. Никто с налогоплатильщиков денекг не берет. Почему частный предприниматель, который зарабатывает на своём продукте, продавая зрителям шоу, не может взять сына одного из величайших игроков в истории на драфте, если считает, что это поднимет зрительский интерес к этому шоу?
- в Лиге не существует дичайших бастов, выбранных под высоким пиком типа Драгана Бендера и Киллиана Хейса
- Все 60 игроков с драфта сходу играют в основной ротации с первого сезона, а пики второго раунда никто не пуляет в рандомных ноунеймов на авось
Бронни вряд ли будет хуже стандартного Джона Джонсона под 45 пиков. В худшем случае почислится в ростере, поиграет пару сезонов в мусорное время, отчислят да пойдет рубить бабло на бренде бати. В лучшем, вдруг раскроется под крылом Леброна до обычного ролевика и закрепится в лиге.
Уверен все в лиге осознают негласное правило - ЛАЛ заберёт его своим последним пиком
Что бы не говорили про Леброна в течении карьеры, он ТОП 5 игроков в истории и ТОП 10 самых влиятельных людей в современной НБА. Портить с ним отношение ни кто не захочет. Дадут папке порадоваться. Плюс ЛА в следующем сезоне будет не конкурент. Устроят прощальные гастроли легенде.
это отличная возможность показать ЛАЛ где их место и получить активы на следующие годы
драфт считается слабым потому кто то ,обязательно ,уверен на 99% захочет поживиться активами на следующие года
Интрига жутчайшая.)
Они смотрят немного глубже и дальше)))
Цена вопроса всего-то порадовать батю и отыграть сезончик-другой в лиге.