«Зенит» обратился в ЭСК после матча со «Спартаком» – перед голом Угальде мяч попал Соболеву в руку

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Александр Соболев Чемпионат.com Манфред Угальде ЭСК РФС Футбол

«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за гола «Спартака» в матче Фонбет Кубка России.

«Зенит» обыграл «Спартак» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1).

На 12-й минуте нападающий Манфред Угальде открыл счет после паса от Александра Соболева, которому до этого мяч попал в руку. Гол был засчитан.

В связи с этим «Зенит» попросил ЭСК РФС оценить действия бригады арбитров во главе с Сергеем Карасевым в этом эпизоде, сообщила служба коммуникаций РФС.

Александр Медведев: «Гол «Спартака» «Зениту» нельзя было засчитывать, Соболев подыграл себе рукой. Подыгрывать рукой в неестественном положении – неестественно»

Материалы по теме

135 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ MR Hahn
Зенит же никогда не ноет о судействе? Или это другое снова? Помогите разобраться.
Попросить разобрать момент и ЖК сломали игру,хнык,хнык, сломали игру.
+76
-44
+32
Ответ MR Hahn
Зенит же никогда не ноет о судействе? Или это другое снова? Помогите разобраться.
Послушать очередное занимательное оправдание от ЭСК. Тут кроме вас никто не ноет. Прекращайте, мужчине не идет.
+59
-28
+31
Зенит же никогда не ноет о судействе? Или это другое снова? Помогите разобраться.
+92
-67
+25
А то что Соболева за лицо держали они не разглядели??? …
+55
-32
+23
Ответ MR Hahn
Зенит же никогда не ноет о судействе? Или это другое снова? Помогите разобраться.
А в чем нытье заключается? Пусть судьи объясняют, почему это не рука. Получить объяснения это уже нытье?
+22
-7
+15
Ответ DeniSM
А то что Соболева за лицо держали они не разглядели??? …
Ага, и он при этом не упал, охотно верится.
+29
-16
+13
Ответ </c/>
не, ну стоит только разобрать решение судей при первом голе зенита, когда фол со стороны Сергеева не свистнули...и по позорному поведению Алипа тоже стоит обозначить, почему это не красная в конкретном случае...
По поведению Алипа? А поведение Угальде это типа ок?
+13
-2
+11
Ответ Оригинальный Ник
Позорный кабинет уже даже после побед идёт ябедничать и давить админресурсом. Настолько привыкли решать дела вне поля, что превратились в нелепицу
Так и запишем: обратиться в ЭСК = ябедничать, давить админресурсом, решать дела вне поля.
Да, Зенит все дела со Спартаком как раз таки решил на поле
+13
-6
+7
Ответ </c/>
я надеюсь, при разборе сделают акцент, что был захват защитником Соболева при единоборстве...
В этом и весь интерес - послушать, что скажут эск
+8
-2
+6
ЭСК сделает вывод что Соболев сыграл плавником а это не запрещено
+18
-14
+4
Ответ MR Hahn
Зенит же никогда не ноет о судействе? Или это другое снова? Помогите разобраться.
Зенит даже с судейской ошибкой унизил Спартак, унизит и в ответке, поверь
+7
-3
+4
Ответ murzzzzzilka
Ахахаха😂😂😂 Руку Соболева заметили, а руку защитника на шее Соболева не увидели? Хотели вместо гола пенальти?
Ну может быть и стоило поставить пенальти, и не факт, что "Спартак" бы забил. А так - подыгрыш себе рукой -передача -гол. Прямая зависимость налицо.
+9
-5
+4
Ответ murzzzzzilka
Ахахаха😂😂😂 Руку Соболева заметили, а руку защитника на шее Соболева не увидели? Хотели вместо гола пенальти?
Последний абзац недоступен для понимания?
+8
-4
+4
Ответ Оригинальный Ник
Позорный кабинет уже даже после побед идёт ябедничать и давить админресурсом. Настолько привыкли решать дела вне поля, что превратились в нелепицу
От пяти до семи спартаку тоже вне поля забивали?
+13
-10
+3
Ответ MR Hahn
Зенит же никогда не ноет о судействе? Или это другое снова? Помогите разобраться.
А ноет? Зенит методично дает по щщам московским судьям, даже в выигранных матчах. Все правильно делает. Пусть разъясняют эпизод. Это фол, который напрямую влиял на исход матч. Ну или не фол. Зенит же не утверждает и не ноет про "нас убила желтая на 12 минуте", а просит объяснить.
+7
-4
+3
Ответ MR Hahn
Зенит же никогда не ноет о судействе? Или это другое снова? Помогите разобраться.
ЭСК разъясняет моменты. Ноешь ты
+2
0
+2
Ответ murzzzzzilka
Там нет игры рукой. Зато есть рука на лице Соболева.
Там нет руки на лице Соболева, но есть игра рукой.
+4
-2
+2
Ответ </c/>
поведение Угальде жёлтая вопросов ноль, но ответка Алипа неспортивное поведение разве не удаление?
подойти и ласково прижать к груди костариканца, это даже не желтая.
А вот позорно бить рукой в затылок, это удаление)
+4
-2
+2
Ответ </c/>
действительно, как он мог не зафиксировать нарушение правил защитником, за захват Соболева при голе и почему не было красной Алипу, а также почему столкновение нападающего с вратарём при голе зенита это не фол в атаке...
Хватит нести бред,такие "нарушения" при всех,абсолютно всех угловых и опасных штрафных.
+8
-6
+2
зенит позор России!
+4
-2
+2
захват Соболева руками в этом моменте хотят рассмотреть, похвальное решение...
+26
-24
+2
Ответ </c/>
действительно, как он мог не зафиксировать нарушение правил защитником, за захват Соболева при голе и почему не было красной Алипу, а также почему столкновение нападающего с вратарём при голе зенита это не фол в атаке...
Никто не мешает Спартаку обратился в ЭСК РФС с этими вопросами. И если Спартак этого не делает, значит, в отличии от тебя, не видит там никаких нарушений. А ты можешь и дальше фантазировать.
+2
-1
+1
Ответ mean machine/
Так они же сами буквально вчера пороги ЭСК слезами залили о каком-то липовом не назначеном пенальти на зиньеовском с Уралом. Но "это другое".
Ну дых одно дело, когда жалуется сам Спартак - это дело благое и в интересах всего российского футбола, и другое дело, когда жалуются на Спартак, такое безобразие надо сразу пресекать, чтоб никому неповадно было!
+2
-1
+1
Ответ DeniSM
А то что Соболева за лицо держали они не разглядели??? …
Крови же не было
+7
-6
+1
Странное решение. Могли бы сразу в CAS или в третейский суд обращаться, где у Газпрома всё схвачено.
+3
-2
+1
Ответ Тралл из Питера
А в чем нытье заключается? Пусть судьи объясняют, почему это не рука. Получить объяснения это уже нытье?
Ну когда Спартак обращается в ЭСК, это же почему то считается нытьем. А обращаются, как правило, по той же причине, по которой обратился Зенит.
+7
-6
+1
Ответ Лига Мастеров
Карасёва накажут будет знать в какую сторону свистеть а то от рук отбился "святых" питерцев обидел
Ну если только в воспитательных целях,то почему бы нет, пусть знает,как правильно свистеть
+2
-1
+1
карася никто не тронет, поэтому найдут объяснение типа
1- так можно
2- виноват ВАР
3- мы не увидели руки
и тд и тп)
+6
-5
+1
В этом же моменте действия защитника не хотят обсудить или при первом своём голе- нападение на вратаря.Ну или накрайняк нападение на игрока после свистка, что карается красной.
+13
-12
+1
Ответ 44ndfwwgbr
Переигровку хотят?0_0 ))
А были прецеденты?
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий