«Зенит» обратился в ЭСК после матча со «Спартаком» – перед голом Угальде мяч попал Соболеву в руку

«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за гола «Спартака» в матче Фонбет Кубка России.

«Зенит» обыграл «Спартак» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1).

На 12-й минуте нападающий открыл счет после паса от , которому до этого мяч попал в руку. Гол был засчитан.

В связи с этим «Зенит» попросил ЭСК РФС оценить действия бригады арбитров во главе с в этом эпизоде, сообщила служба коммуникаций РФС.

Александр Медведев: «Гол «Спартака» «Зениту» нельзя было засчитывать, Соболев подыграл себе рукой. Подыгрывать рукой в неестественном положении – неестественно»