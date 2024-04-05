«Зенит» обратился в ЭСК после матча со «Спартаком» – перед голом Угальде мяч попал Соболеву в руку
«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за гола «Спартака» в матче Фонбет Кубка России.
«Зенит» обыграл «Спартак» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1).
На 12-й минуте нападающий Манфред Угальде открыл счет после паса от Александра Соболева, которому до этого мяч попал в руку. Гол был засчитан.
В связи с этим «Зенит» попросил ЭСК РФС оценить действия бригады арбитров во главе с Сергеем Карасевым в этом эпизоде, сообщила служба коммуникаций РФС.
Александр Медведев: «Гол «Спартака» «Зениту» нельзя было засчитывать, Соболев подыграл себе рукой. Подыгрывать рукой в неестественном положении – неестественно»
Да, Зенит все дела со Спартаком как раз таки решил на поле
А вот позорно бить рукой в затылок, это удаление)
1- так можно
2- виноват ВАР
3- мы не увидели руки
и тд и тп)