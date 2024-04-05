НХЛ. «Вашингтон» против «Каролины», «Детройт» примет «Рейнджерс», «Эдмонтон» сыграет с «Колорадо»

«Вашингтон» в гостях сыграет с «Каролиной» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Детройт» встретится с «Рейнджерс», «Эдмонтон» примет «Колорадо», «Баффало» сыграет с «Филадельфией», «Аризона» будет противостоять «Вегасу».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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