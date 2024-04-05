НХЛ. «Вашингтон» против «Каролины», «Детройт» примет «Рейнджерс», «Эдмонтон» сыграет с «Колорадо»
«Вашингтон» в гостях сыграет с «Каролиной» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
«Детройт» встретится с «Рейнджерс», «Эдмонтон» примет «Колорадо», «Баффало» сыграет с «Филадельфией», «Аризона» будет противостоять «Вегасу».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 апреля, 02.00, «KeyBank Center»
- Дата проведения
- 6 апреля, 02.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 6 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 6 апреля, 04.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 6 апреля, 05.00, «Honda Center»
- Дата проведения
- 6 апреля, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Только не уходи от ответа как обычно
В гостевых матчах против "Каролины" признавался : 2 раза первой звездой матча, 6 раз второй и 6 раз третьей звездой.
28 - ю ( 785 - ю), 31.10.2022 в большинстве 5 *4, с передачи Эрика Густафссона.
Сегодня " Вашингтон" играет второй день подряд. Среди игроков забивавших два дня подряд на 5 - м месте совместно с Фрэнком Маховличем у них по 55 раз, на 4 - м Бобби Халл 61 раз.
Овечкину забить, команде победить.
https://youtu.be/mTX3hSPWvYQ?t=211