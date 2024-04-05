НХЛ. «Вашингтон» против «Каролины», «Детройт» примет «Рейнджерс», «Эдмонтон» сыграет с «Колорадо»

Теги результаты матчей Рейнджерс Филадельфия Баффало Каролина Вашингтон Детройт Колорадо Эдмонтон Анахайм Аризона НХЛ Вегас Сиэтл Хоккей

«Вашингтон» в гостях сыграет с «Каролиной» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Детройт» встретится с «Рейнджерс», «Эдмонтон» примет «Колорадо», «Баффало» сыграет с «Филадельфией», «Аризона» будет противостоять «Вегасу».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Филадельфия
Дата проведения
6 апреля, 02.00, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Вашингтон
Дата проведения
6 апреля, 02.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Детройт – Рейнджерс
Дата проведения
6 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Колорадо
Дата проведения
6 апреля, 04.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Сиэтл
Дата проведения
6 апреля, 05.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Вегас
Дата проведения
6 апреля, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

50 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ hhlg
Here we go again. Ждём в воротах Дарси и Строума вместе с Ови. Оши не будет.
Пусть Дарси лучше на позиции Оши играет.
+5
0
+5
Ответ Старик Стариканов
Очередные 0+0 от овцова
0 штрафных минут и 0 неточных бросков.
+5
-1
+4
Федотову сухаря!
+3
0
+3
Here we go again. Ждём в воротах Дарси и Строума вместе с Ови. Оши не будет.
+2
0
+2
Кэпс удачи, Ови забить. Если честно, то у столичных шансов мало на победу. Всё равно буду болеть за них.
+4
-2
+2
Ответ Барин
если даже сегодня проиграют, есть ещё 6 игр. можно даже ещё одну проиграть. Будет 5 побед, тогда в плей-офф.
А зачем?
+2
0
+2
Ответ Direct free kick
https://youtu.be/19Jw2IsW_yM
Может и Каменский, а может ещё кто-то, у него много врагов было, он там всех задрал
+2
0
+2
Ответ Jeff Lebowski
Кому вам, Док?
Кто не электорат байдена и не слушатель максима каца
+1
0
+1
Ответ Старик Стариканов
Очередные 0+0 от овцова
Можешь рассказать, почему у Ови в 38 лет, голов столько же сколько у Макдевида ? ))) который в прайме и вообще, перед началом сезона "элитные эксперты" как ты, предрекали ему 70-80 голов, но что-то пошло не так

Только не уходи от ответа как обычно
+6
-5
+1
Ответ Барин
разве плей-офф это плохо?
Я думаю, зависит. Вот, например, гей-клуб - это хорошо, если ты гей. А если не гей, то нахрена в него идти? Что "Вашингтон" будет делать в плэйофф, если туда попадёт каким-то образом?
+1
0
+1
Ответ Direct free kick
Помню как Уилсон отхреначил Кобурна
помню, как он Олексяка с одного удара вырубил
+1
0
+1
Ответ Дима Миронов
🍞 по дружески уступит Кейну,чтоб тот хоть поиграл в ПО
часы пусть вернет тогда
+3
-2
+1
Скиннеру и Георгиеву по сухарю, Нюландеру победный буллит
+1
0
+1
Ответ Барин
добрый малый, спокойный. не надо его трогать.
Помню как Уилсон отхреначил Кобурна
0
0
0
Ответ Direct free kick
Конорок нам не враг, Паха. Только его буйные охранители
Кому вам, Док?
+1
-1
0
Ответ paha
Можешь рассказать, почему у Ови в 38 лет, голов столько же сколько у Макдевида ? ))) который в прайме и вообще, перед началом сезона "элитные эксперты" как ты, предрекали ему 70-80 голов, но что-то пошло не так Только не уходи от ответа как обычно
Конорок нам не враг, Паха. Только его буйные охранители
+2
-2
0
🍞 по дружески уступит Кейну,чтоб тот хоть поиграл в ПО
0
0
0
Эдмонтону с Колорадо упорной борьбы и два сухаря!)
+1
-1
0
Ответ Jeff Lebowski
Я думаю, зависит. Вот, например, гей-клуб - это хорошо, если ты гей. А если не гей, то нахрена в него идти? Что "Вашингтон" будет делать в плэйофф, если туда попадёт каким-то образом?
хмм, а тогда зачем играют другие, 31команда? или Вашик особенный, у него другая лига, другой хоккей с квадратной шайбой...
0
0
0
В гостях "Каролине" Овечкин забросил 28 шайб, 17 раз по одной шайбе, 4 дубля и один трюк со шляпой, в 43 - х матчах из 45 возможных, не играл 18.03.10 дисквалификация за грубую игру, 18.02.23 по семейным обстоятельствам, сделал 24 передачи , + 1, "Вашингтон" произвёл 1207 бросков из них Овечкин 202 броска, 25 побед у "Вашингтона", 18 побед у "Каролины".
В гостевых матчах против "Каролины" признавался : 2 раза первой звездой матча, 6 раз второй и 6 раз третьей звездой.
28 - ю ( 785 - ю), 31.10.2022 в большинстве 5 *4, с передачи Эрика Густафссона.
Сегодня " Вашингтон" играет второй день подряд. Среди игроков забивавших два дня подряд на 5 - м месте совместно с Фрэнком Маховличем у них по 55 раз, на 4 - м Бобби Халл 61 раз.
Овечкину забить, команде победить.
+1
-1
0
Ответ Jeff Lebowski
А зачем?
разве плей-офф это плохо?
0
0
0
Ответ sammuilson
Надеюсь что это был сарказм)))
ни в коем разе
0
0
0
Мазуту и Лавинам доиграть до буллитов, желательно 0:0, а ВК наконец-то победить и Ови забить 850-ю!
0
0
0
Ответ Барин
Эдмонтон - Колорадо, ничего не имею против повтора результата последней игры между ними, с небольшой поправкой.
0-0?
+1
-1
0
Ответ Барин
добрый малый, спокойный. не надо его трогать.
Надеюсь что это был сарказм)))
0
0
0
спасай лысый бот ситуацию,иначе Вультурик еще год не отмоется
0
0
0
Ответ sammuilson
https://youtu.be/9W5YOauLmRk?si=9fbdpfu6pobRCFp2
добрый малый, спокойный. не надо его трогать.
+1
-1
0
Ответ Барин
да брось ты
https://youtu.be/9W5YOauLmRk?si=9fbdpfu6pobRCFp2
0
0
0
Ответ Барин
Кэпс удачи, Ови забить. Если честно, то у столичных шансов мало на победу. Всё равно буду болеть за них.
Сейчас нужно думать о победе на драфте. Только боюсь, что руководству "Вашингтона" нечем.
0
0
0
Ответ Direct free kick
https://youtu.be/19Jw2IsW_yM
Нет, Доми его эпически вырубил, про этот момент я помнил.
https://youtu.be/mTX3hSPWvYQ?t=211
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий