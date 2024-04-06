«Аль-Хилаль» Малкома упрочил мировой рекорд по победам подряд – 32. Клуб лидирует в лиге Саудовской Аравии с 12 очками отрыва от «Аль-Насра» Роналду

«Аль-Хилаль» выиграл рекордный 32-й матч подряд.

«Аль-Хилаль» разгромил « » (4:1) в 27-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Бразильский полузащитник отметился дублем.

Тем самым команда продлила свою победную серию до 32 матчей, что является мировым рекордом.

В последний раз « » не выигрывал 21 сентября 2023 года.

Клуб из Эр-Рияда идет на 1-м месте в чемпионате Саудовской Аравии с 77 очками, опережая идущий вторым «Аль-Наср» Криштиану Роналду на 12 очков.

« » сегодня одержал победу над «Дамаком» (1:0), гол забил Эмерик Лапорт.