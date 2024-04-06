«Аль-Хилаль» Малкома упрочил мировой рекорд по победам подряд – 32. Клуб лидирует в лиге Саудовской Аравии с 12 очками отрыва от «Аль-Насра» Роналду

Теги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль рекорды Аль-Наср Эр-Рияд Малком Аль-Халидж Футбол

«Аль-Хилаль» выиграл рекордный 32-й матч подряд.

«Аль-Хилаль» Малкома разгромил «Аль-Халидж» (4:1) в 27-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Бразильский полузащитник отметился дублем.

Тем самым команда продлила свою победную серию до 32 матчей, что является мировым рекордом.

В последний раз «Аль-Хилаль» не выигрывал 21 сентября 2023 года.

Клуб из Эр-Рияда идет на 1-м месте в чемпионате Саудовской Аравии с 77 очками, опережая идущий вторым «Аль-Наср» Криштиану Роналду на 12 очков. 

«Аль-Наср» сегодня одержал победу над «Дамаком» (1:0), гол забил Эмерик Лапорт.

22 комментария
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Аль Байер
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А я то думал, что за такие «дикие» шейхи скупают всех за оверпрайс, оказывается это Малком прикупил себе Аль-Хилаль на газпромовские деньги и развлекается теперь.
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Стоило россиянину приехать и вот уже мировые рекорды. Старина,все с Саудовским чемпионством ясно,пора обратно в СПб.
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Чемпионство не важно, главное что гель шакалит голы, воруя их у игроков своей команды. Уничтожит Аль-Наср, разрушит сборную Португалии на Евро
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Ответ Александр Александров
сколько голов у цыгана в по чм?
МЛС всего месяц как стартовала, а ромка считает голы за пол года)
Еще одно доказательство что у фанатов роналду нет 🧠
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Ответ Клей Томпсон
зачем они Неймара покупали, если так могут?
Зачем аль наср роналду покупал, если с ним у них хуже результат?
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Ответ Роман
Как и месси забыл что такое голы забивать. Забавный факт: у Роналду за один матч больше чем у мелкого за полгода
сколько голов у цыгана в по чм?
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Ответ Александр Александров
Топарь Митрович делает разницу
У тебя в фамилии Малком очень много ошибок
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Что-то нереальное. У Байера беспроигрышная в где-то 40 матчей – с ничьими, поражает воображение. Здесь же примерно столько же именно ПОБЕД!!!
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Разносит победный дух Зенита по Среднему Востоку
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Криш думал убежать в пустыню от тени Месси, но попал в тень бывшего игрока Барселоны - Малкома. Ахахахаха
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Ответ Роман
Эти команды забыли что такое поражение.
Комментарий удален модератором
Ответ Alexander Prokofyev
против России ничего топарь не показал
Ах да, в том великом противостояние за выход в финал суперкубка Гонок Славянской Дружбы
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Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Криш думал убежать в пустыню от тени Месси, но попал в тень бывшего игрока Барселоны - Малкома. Ахахахаха
Бывшего игрока Зенита - так ещё страшнее.
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