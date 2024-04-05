Украина требует, чтобы участники Олимпиады-2024 из России и Беларуси отказались от Игр дружбы
Украина требует, чтобы российские участники Олимпиады отказались от Игр дружбы.
Об этом сообщил исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный.
«(Спортсмены из России и Беларуси) должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы», – цитирует Бедного «Р-Спорт» со ссылкой на французскую газету Le Monde.
Также украинский функционер заявил, что в министерстве есть база данных спортсменов из России и Беларуси, которые не соответствуют требованиям МОК по допуску к соревнованиям.
«В моем министерстве есть база данных из 800 имен российских и белорусских спортсменов, тренеров и спортивных менеджеров, которые поддерживают Россию. Мы предоставляем всю эту информацию МОК», – отметил Бедный.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Игры дружбы – с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.
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P. S.
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