Украина требует, чтобы участники Олимпиады-2024 из России и Беларуси отказались от Игр дружбы

Теги МОК Олимпийская сборная России сборная Беларуси Париж-2024 сборная Беларуси жен Политика министерство молодежи и спорта Украины Игры дружбы Матвей Бедный Борьба

Украина требует, чтобы российские участники Олимпиады отказались от Игр дружбы.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный.

«(Спортсмены из России и Беларуси) должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы», – цитирует Бедного «Р-Спорт» со ссылкой на французскую газету Le Monde.

Также украинский функционер заявил, что в министерстве есть база данных спортсменов из России и Беларуси, которые не соответствуют требованиям МОК по допуску к соревнованиям.

«В моем министерстве есть база данных из 800 имен российских и белорусских спортсменов, тренеров и спортивных менеджеров, которые поддерживают Россию. Мы предоставляем всю эту информацию МОК», – отметил Бедный.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Игры дружбы – с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

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43 комментария
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И деняк попросили
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-4
+52
Израиль сейчас занимается уже чистым геноцидом плюс атакует посольства других стран в другой стране и тишина, 0 санкций, никого из израильских спортсменов не отстранили.

Мир основанный на правилах запада, кюшайте.
+52
-5
+47
Требовалка либо отвалится либо оторвут.
+49
-4
+45
Россия должна отказаться от игр на своей территории? Как он себе это представляет?
+34
-2
+32
Ответ melwood- lfc
И деняк попросили
И Зинченко заплакал)
+28
-2
+26
Ответ melwood- lfc
И деняк попросили
И литаков
+19
-2
+17
Они только и могут,что требовать больше они ни на что не способны.
+18
-3
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Ну и по традиции шекелей
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ля, вы крысы
+13
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требуем перестать атаковать Крым, Севастополь, Белгород, Курск, Воронеж, а когда в операционную будут заходить доктора, падать на мослы и просить прощения за халяву и воровство на территории России
+13
-2
+11
хохлы идите лесом
+15
-4
+11
Сколько же в этой новости прекрасного и показательного. От настоятельного требования к спортсменам не принимать участие в Играх (с хрена ли? Вы вообще кто чтобы требовать?) до "У нас есть список поддерживающих Россию". То есть не "поддерживающих Путина" или "поддерживающих войну".

Такими крайними перегибами Украина сама себя закапывает
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-1
+10
Фамилия какая говорящая)))
+8
-2
+6
и пусть дадут грошей!
+7
-1
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Ну да...в Украине других проблем нет, нужно обязательно заниматься этим...
+6
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+5
Чем больше таких глупых заявлений - тем больше ненависти к ним возникает у простых россиян, которые в массе своей нормально относятся к украинцам.
+4
0
+4
А вы собственно кто ?
+6
-2
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Ответ EnergyStyle
Ну да...в Украине других проблем нет, нужно обязательно заниматься этим...
А чем еще может заниматься страна, чья национальная идея всегда была "и пусть моя корова сдохнет, чем у соседа будет две"
+4
-1
+3
они наивно думают, что могут что то требовать... ну что тут скажешь.. представители самой древней расы как никак :)..
+3
0
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скорее бы их уже окончательно слили
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-1
+2
Выдумали окраину на пустом месте! Вечно недовольная и просящая!
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0
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Их похоже уже не вылечить.
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0
+2
Совсем охренели.
Может им ещё и медали, которые уже и которые потенциально завоюют россияне переписать на украинцев ?
+2
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Ответ ДМ-1чемпион
Комментарий удален модератором
Очень надеюсь что скоро исчезнет!
+2
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Ответ Манагер22
Комментарий скрыт
Что это за молчаливое одобрение? Хватит натягивать сову на глобус, пытаясь оправдать некие "правила".
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Смешной 🤡
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...и выступления Зеленского на церемонии открытия олимпиады.
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Давно все заметили, что укры давно он просьб перешли к требованиям. Ну скоро это надоест и их хозяевам.))
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Будете вы хрипеть, царапая край матраса,
Строчки из Александра, а не брехню Тараса.
P. S.
Иосиф Бродский о украине!
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Российские спортсмены поддерживают Россию.
Тяжкий грех по мнению однофамильца Демьяна.
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