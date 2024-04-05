Украина требует, чтобы участники Олимпиады-2024 из России и Беларуси отказались от Игр дружбы

Украина требует, чтобы российские участники Олимпиады отказались от Игр дружбы.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный.

«(Спортсмены из России и Беларуси) должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы», – цитирует Бедного «Р-Спорт» со ссылкой на французскую газету Le Monde.

Также украинский функционер заявил, что в министерстве есть база данных спортсменов из России и Беларуси, которые не соответствуют требованиям МОК по допуску к соревнованиям.

«В моем министерстве есть база данных из 800 имен российских и белорусских спортсменов, тренеров и спортивных менеджеров, которые поддерживают Россию. Мы предоставляем всю эту информацию », – отметил Бедный.

Олимпиада в пройдет с 26 июля по 11 августа, дружбы – с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.