«Фенербахче» сорвет матч за Суперкубок Турции. На «Галатасарай» выйдут 9 игроков из U19, а потом трое из них покинут поле

Теги Фенербахче Галатасарай высшая лига Турция Суперкубок Турции Исмаил Картал Футбол

«Фенербахче» намерен сорвать матч за Суперкубок Турции против «Галатасарая».

«Фенербахче» сообщил, что выпустит на игру девять футболистов из команды U19, а потом трое из них покинут поле.

«На матч с «Галатасараем» выйдут девять игроков. Трое из них по разным причинам покинут поле, и матч будет остановлен», – заявил член совета директоров «Фенербахче» Эрол Билецик.

Кроме того, тренер «Фенербахче» Исмаил Картал не намерен приходить на пресс-конференцию перед матчем с «Галатасараем». «Галатасарай» же намерен выставить на игру полный состав.

Напомним, после нападения фанатов «Трабзонспора» на футболистов «Фенербахче» стамбульский клуб задумался о выходе из чемпионата Турции, но затем отложил решение вопроса на три месяца.

Матч за Суперкубок Турции между «Фенербахче» и «Галатасараем» запланирован на 7 апреля.

«Фенербахче» собрался в другой чемпионат. Это шантаж или все реально?

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26 комментариев
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Ростов: только не списывай 1 в 1
+35
-3
+32
Мало того, что изначально суперкубки имели малую ценность (многие и за трофей их не воспринимают). Так теперь из них цирк сделали и суют посреди сезона, а тут решили и в конец сезона запихнуть.
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-1
+18
Ответ Aleksey Yashin
Ростов: только не списывай 1 в 1
Фенербахче: не-не, я спецом пару ошибок сделаю.
+18
-2
+16
Ответ Aleksey Yashin
Ростов: только не списывай 1 в 1
а еще был тульский Арсенал Аленичева, который выставлял дубль на матч с ЦСКА
+12
0
+12
а есть пояснение какое-то такого уровня демарша? лига же их поддержала, Трабзонспор наказали. в чём причина такого уровня истерики?
+11
-1
+10
Ответ Григорий Гашников
а есть пояснение какое-то такого уровня демарша? лига же их поддержала, Трабзонспор наказали. в чём причина такого уровня истерики?
Их не устраивает степень наказания, очевидно
+9
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Только масла в огонь льют. Им же хуже. Ну дадут технарь, ну штраф и что? Ждут что их из Суперлиги отчислят принудительно в одностороннем порядке? Ну так это ж не один человек решать будет. Клоуны. Позорят честь и имя клуба сами без всякой помощи.
+3
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+3
Ответ KGBeast
Мало того, что изначально суперкубки имели малую ценность (многие и за трофей их не воспринимают). Так теперь из них цирк сделали и суют посреди сезона, а тут решили и в конец сезона запихнуть.
Ну фенер в знак протеста хочет так сделать после того что случилось в матче с трабзонспором,а не из за календаря.Вы по видимому суть этой акции не знаете.
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А мы еще нашу лигу шапито называли! У турков вон как весело!
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На эту тему вспоминается один из любимых анекдотов Васи Уткина. Воспроизведу по памяти.

Зидан, играя за Ювентус, приходит к главному тренеру Анчелотти и говорит:
- Тренер, я великий игрок?
- Да, конечно!
- Вы меня уважаете?
- Да, очень.
- Можно одну просьбу?
- Да, конечно.
- Мы в субботу с Миланом играем, можно я один играть буду?
- В смысле?
- Ну, один выйду. Пусть ван дер Сар на воротах, а в поле я один.
- Ну... хорошо.
- Только еще просьба - вас не будет на стадионе и вы не будете смотреть матч.
- Нууу, ладно.

Итак, суббота, Зидан с ван дер Саром едут вдвоем на матч. Анчелотти с командой и руководством на базе следят за текстовой трансляцией. 15 минута - 0:0, 30 минута - 0:0, 43 минута - Ювентус - Милан 1:0! Анчелотти не выдерживает - поехали на стадион, я хочу это видеть. Приезжают через две минуты после окончания матча, счет 1:1. Зидан ходит по раздевалке, матерится на судью. Анчелотти спрашивает:
- что случилось? как это все произошло?
- судья - сволочь! Он меня на 83 минуте удалил!
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Восток дело тонкое петруха.
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Ответ Григорий Гашников
а есть пояснение какое-то такого уровня демарша? лига же их поддержала, Трабзонспор наказали. в чём причина такого уровня истерики?
у них типа меньше дней на подготовку и потом опять матч.. а по сути просто истерика, они боятся Галатасарай.. Фенер выдает лушие показатели в лиге лет за 20, но при этом все равно на 2 очка отстают от ГС и еще матч с ними на выезде))
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Фенер по сути сейчас срывает Суперкубок намеренно. Чем это поможет? Ничем, только спровоцирует очередной скандал.Куда там они собрались переходить, в Италию? Ни разу ничего подобного не припомню, да и не нужны они там никому.
А что им ещё делать? В серьёзности их намерений я сомневаюсь, но по-другому они внимание к себе так не привлекут, а давление на них имеет свойство накапливаться
Да и таких Суперкубков в чемпионате Турции они могут выиграть приличное количество без этого матча)
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Ответ Kex
Пока будут живы такие приматы, которых хлебом не корми и дай только кулаками помахать без повода и кричалки провокационные кричать, футбола настоящего не будет) Поэтому наблюдайте дальше бесполезные высказывания и провокации Винисиуса, и психи футболистов)
Фенер по сути сейчас срывает Суперкубок намеренно. Чем это поможет? Ничем, только спровоцирует очередной скандал.Куда там они собрались переходить, в Италию? Ни разу ничего подобного не припомню, да и не нужны они там никому.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Комментарий скрыт
Пока будут живы такие приматы, которых хлебом не корми и дай только кулаками помахать без повода и кричалки провокационные кричать, футбола настоящего не будет)
Поэтому наблюдайте дальше бесполезные высказывания и провокации Винисиуса, и психи футболистов)
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Комментарий скрыт
За что? Их футболистов избили фанаты другой команды прямо на стадионе и по сути никаких санкций не последовало
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Интересно, по Матчу покажут? Или отменят
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Ну можно таким составом и в мини футбол перейти
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Пхаах, че за идиотизм там происходит
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Просто 🤡🤡🤡
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Радикально, однако. Они считают, что это хорошее решение?
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