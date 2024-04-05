«Фенербахче» сорвет матч за Суперкубок Турции. На «Галатасарай» выйдут 9 игроков из U19, а потом трое из них покинут поле
«Фенербахче» намерен сорвать матч за Суперкубок Турции против «Галатасарая».
«Фенербахче» сообщил, что выпустит на игру девять футболистов из команды U19, а потом трое из них покинут поле.
«На матч с «Галатасараем» выйдут девять игроков. Трое из них по разным причинам покинут поле, и матч будет остановлен», – заявил член совета директоров «Фенербахче» Эрол Билецик.
Кроме того, тренер «Фенербахче» Исмаил Картал не намерен приходить на пресс-конференцию перед матчем с «Галатасараем». «Галатасарай» же намерен выставить на игру полный состав.
Напомним, после нападения фанатов «Трабзонспора» на футболистов «Фенербахче» стамбульский клуб задумался о выходе из чемпионата Турции, но затем отложил решение вопроса на три месяца.
Матч за Суперкубок Турции между «Фенербахче» и «Галатасараем» запланирован на 7 апреля.
«Фенербахче» собрался в другой чемпионат. Это шантаж или все реально?
Зидан, играя за Ювентус, приходит к главному тренеру Анчелотти и говорит:
- Тренер, я великий игрок?
- Да, конечно!
- Вы меня уважаете?
- Да, очень.
- Можно одну просьбу?
- Да, конечно.
- Мы в субботу с Миланом играем, можно я один играть буду?
- В смысле?
- Ну, один выйду. Пусть ван дер Сар на воротах, а в поле я один.
- Ну... хорошо.
- Только еще просьба - вас не будет на стадионе и вы не будете смотреть матч.
- Нууу, ладно.
Итак, суббота, Зидан с ван дер Саром едут вдвоем на матч. Анчелотти с командой и руководством на базе следят за текстовой трансляцией. 15 минута - 0:0, 30 минута - 0:0, 43 минута - Ювентус - Милан 1:0! Анчелотти не выдерживает - поехали на стадион, я хочу это видеть. Приезжают через две минуты после окончания матча, счет 1:1. Зидан ходит по раздевалке, матерится на судью. Анчелотти спрашивает:
- что случилось? как это все произошло?
- судья - сволочь! Он меня на 83 минуте удалил!
Да и таких Суперкубков в чемпионате Турции они могут выиграть приличное количество без этого матча)
Поэтому наблюдайте дальше бесполезные высказывания и провокации Винисиуса, и психи футболистов)