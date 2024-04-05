«Фенербахче» сорвет матч за Суперкубок Турции. На «Галатасарай» выйдут 9 игроков из U19, а потом трое из них покинут поле

«Фенербахче» намерен сорвать матч за Суперкубок Турции против «Галатасарая».

«Фенербахче» сообщил, что выпустит на игру девять футболистов из команды U19, а потом трое из них покинут поле.

«На матч с «Галатасараем» выйдут девять игроков. Трое из них по разным причинам покинут поле, и матч будет остановлен», – заявил член совета директоров «Фенербахче» Эрол Билецик.

Кроме того, тренер «Фенербахче» не намерен приходить на пресс-конференцию перед матчем с « ». «Галатасарай» же намерен выставить на игру полный состав.

Напомним, после нападения фанатов «Трабзонспора» на футболистов «Фенербахче» стамбульский клуб задумался о выходе из чемпионата Турции, но затем отложил решение вопроса на три месяца.

Матч за Суперкубок Турции между «Фенербахче» и «Галатасараем» запланирован на 7 апреля.

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