НБА. «Даллас» встретится с «Голден Стэйт», «Финикс» примет «Миннесоту»

Сегодня в регулярном чемпионате НБА состоятся тринадцать матчей.

«Голден Стэйт» попытается продлить шестиматчевую победную серию в игре с «Далласом». «Финикс» сыграет с «Миннесотой» в матче важном для расстановки в верхней части таблицы Западной конференции. «Лейкерс» примут «Кливленд».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.