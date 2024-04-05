НБА. «Даллас» встретится с «Голден Стэйт», «Финикс» примет «Миннесоту»

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Сегодня в регулярном чемпионате НБА состоятся тринадцать матчей.

«Голден Стэйт» попытается продлить шестиматчевую победную серию в игре с «Далласом». «Финикс» сыграет с «Миннесотой» в матче важном для расстановки в верхней части таблицы Западной конференции. «Лейкерс» примут «Кливленд».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Портленд
Дата проведения
6 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Индиана – Оклахома-Сити
Дата проведения
6 апреля, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Шарлотт – Орландо
Дата проведения
6 апреля, 02.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Бостон – Сакраменто
Дата проведения
6 апреля, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Мемфис – Детройт
Дата проведения
6 апреля, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Чикаго – Нью-Йорк
Дата проведения
6 апреля, 03.00, «United Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Сан-Антонио
Дата проведения
6 апреля, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Милуоки – Торонто
Дата проведения
6 апреля, 03.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Хьюстон – Майами
Дата проведения
6 апреля, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Даллас – Голден Стэйт
Дата проведения
6 апреля, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Финикс – Миннесота
Дата проведения
6 апреля, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Клипперс – Юта
Дата проведения
6 апреля, 05.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Лейкерс – Кливленд
Дата проведения
6 апреля, 22.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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11 комментариев
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Матч Лейкерс-Кливленд тут лишний: он будет завтра вечером в 22:30, значит, он должен быть в завтрашней сводке.
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буки конечно дурачки)) на Даллас против ГСВ 1.48, а против Хьюстона 1.37, будто против одинаковых команд играют. Особенно учитывая, что Хьюстон отлетел без шансов ГСВ и Далласу, а ГСВ так раз выиграл 2 матча против Техаса)
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День очень интересный, очень повлияет на итоговую таблицу!
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Ответ Фёдор Молчанов
За бродяг! Но не более 5 очей😂
Не устал глорить за команды на матч?) Опять же будешь расстроен), глорь за ГСВ лучше, и побеждают! И стабильно болеть будешь за 1 команду(хоть меньше глорства будет)!
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Ответ Фёдор Молчанов
Так их победа даст мне бабки, как и поражение не более в 5 очей. Поэтому и написал оптимальный для себя вариант. А глорить за варриорз я не буду, они мне омерзительны. И да, погугли все же, кто такой глор.
Я уже отвечал, ты глорил за Хьюстон, который набил 11 побед подряд, сейчас их уничтожили, тебе сразу на них плевать. Вот тебе яркий пример глорства). Лучше на ГСВ чистую победу взять, коэф хороший!
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Ответ xQcoW
Ясное дело за Даллас, Кэвс и Никс
а чё не за Детройт, Портленд, Шарлотт и СА, как все тру-фвны баскетбола?
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Ответ Nbw77785
буки конечно дурачки)) на Даллас против ГСВ 1.48, а против Хьюстона 1.37, будто против одинаковых команд играют. Особенно учитывая, что Хьюстон отлетел без шансов ГСВ и Далласу, а ГСВ так раз выиграл 2 матча против Техаса)
Кроме фонбета где-то еще вышли котировки на Даллас - Хьюстон?
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