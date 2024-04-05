НБА. «Даллас» встретится с «Голден Стэйт», «Финикс» примет «Миннесоту»
Сегодня в регулярном чемпионате НБА состоятся тринадцать матчей.
«Голден Стэйт» попытается продлить шестиматчевую победную серию в игре с «Далласом». «Финикс» сыграет с «Миннесотой» в матче важном для расстановки в верхней части таблицы Западной конференции. «Лейкерс» примут «Кливленд».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 6 апреля, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 6 апреля, 02.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 6 апреля, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 6 апреля, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 6 апреля, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 6 апреля, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 6 апреля, 03.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 6 апреля, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 6 апреля, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 6 апреля, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 6 апреля, 05.30, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 6 апреля, 22.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.