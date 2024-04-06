Макдэвид сделал дубль в игре с «Колорадо» и сократил отставание в гонке бомбардиров. У него 128 очков против 133 у Кучерова и 131 у Маккиннона

Коннор Макдэвид дважды забил «Колорадо» и сократил отставание в гонке бомбардиров.

Капитан « » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Эвеланш» (6:2).

В активе 27-летнего канадца стало 128 (31+97) очков в 73 играх. Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» занимает третье место в гонке бомбардиров и сократил отставание от лидеров.

На первом месте идет форвард « » – 133 (43+90) очка в 75 играх. За ним следует форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон – 131 (48+83) очко в 77 играх, сегодня он сделал 1 результативную передачу.

До конца регулярки «Лайтнинг» осталось провести 6 матчей (Кучеров пропустил 1 игру по ходу сезона), «Эвеланш» – 5 (Маккиннон идет без пропусков), «Ойлерс» – 7 ( пропустил 2 игры по ходу сезона).

При этом «Эдмонтон» и «Колорадо» проведут еще один матч между собой. Он будет заключительным в сезоне для обеих команд.

Отметим, что «Арт Росс Трофи» (приз для победителя гонки бомбардиров) не делится между двумя или более игроками в случае равенства по очкам. Первый дополнительный показатель – большее количество голов, второй – меньшее количество матчей (в случае равенства по голам).

В случае равенства по обоим показателям, приз получит игрок, забивший свой первый гол в сезоне раньше, чем конкуренты.