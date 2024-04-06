Макдэвид сделал дубль в игре с «Колорадо» и сократил отставание в гонке бомбардиров. У него 128 очков против 133 у Кучерова и 131 у Маккиннона

Теги рейтинги Тампа-Бэй Колорадо Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид дважды забил «Колорадо» и сократил отставание в гонке бомбардиров.

Капитан «Эдмонтона» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (6:2). 

В активе 27-летнего канадца стало 128 (31+97) очков в 73 играх. Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» занимает третье место в гонке бомбардиров и сократил отставание от лидеров.

На первом месте идет форвард «Тампы» Никита Кучеров – 133 (43+90) очка в 75 играх. За ним следует форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон – 131 (48+83) очко в 77 играх, сегодня он сделал 1 результативную передачу. 

До конца регулярки «Лайтнинг» осталось провести 6 матчей (Кучеров пропустил 1 игру по ходу сезона), «Эвеланш» – 5 (Маккиннон идет без пропусков), «Ойлерс» – 7 (Макдэвид пропустил 2 игры по ходу сезона). 

При этом «Эдмонтон» и «Колорадо» проведут еще один матч между собой. Он будет заключительным в сезоне для обеих команд. 

Отметим, что «Арт Росс Трофи» (приз для победителя гонки бомбардиров) не делится между двумя или более игроками в случае равенства по очкам. Первый дополнительный показатель – большее количество голов, второй – меньшее количество матчей (в случае равенства по голам).

В случае равенства по обоим показателям, приз получит игрок, забивший свой первый гол в сезоне раньше, чем конкуренты.

6 комментариев
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Интрига продолжается
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Да, сражение за Арт Росс будет жарким. Для первого места даже 140 очков может не хватить.
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Ответ Дмитрий Новиков
Интрига продолжается
Да как я раннее говорил все будет решено в последних играх,но шансы Куча стали повыше,сейчас только гонка бомбардиров как говорится на острие и кто попадет в плей офф в восточной конференции там заруба смертельная,короче супер интересно!
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Go Go Go Mcdi!!!Чертовски обидно будет весь сезон догонять,догнать,а в концовке упустить Арт.
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Куч сохраняет лидерство, как по очкам, так и по результативности.
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