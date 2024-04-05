Журова о словах Позднякова: «Законодательно теннисисты отчасти подходят под иноагентов. Они вынуждены, по сути, получать финансирование от Запада»
Светлана Журова прокомментировала слова главы ОКР про «команду иноагентов».
Ранее Станислав Поздняков назвал так российских теннисистов, готовых поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.
«Законодательно под иноагентов они, конечно, не подходят, но отчасти и подходят. Это такой отдельный случай, который надо рассматривать совершенно под определенной спецификой.
Они вынуждены, по сути, получать финансирование от Запада – их вид спорта так устроен, что практически все турниры проходят там. Это коммерческие соревнования, и понятно, что их спонсоры – иностранцы. Наверное, надо входить в положение какое-то.
Конечно, ребята сами будут принимать решение по поводу выступления на Олимпиаде. Если бы Россия финансировала их, мы могли бы предъявлять им претензии и говорить: «Как вы можете быть индивидуальными спортсменами?»
Мы сейчас видим, что их пытаются загнать в какие-то рамки, чтобы они по большому счету отказались от страны. Они в России уже давно не живут, какая у них может быть гражданская позиция? Что мы хотим от них услышать?» – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.
Глава ОКР назвал теннисистов «командой иноагентов» за готовность ехать на Олимпиаду. Согласны?
Под какое определение подпадает тогда зарплата Овечкина/Малкина/Кучерова и остальных? Они тоже финансируются западом?
В противном случае тётенька Журова знала бы, что свою теперешнюю зарплату, а равно и ранешние призовые денежки она в далекой молодости получала от доходов, поступивших за проданный за рубежи отечества священный минерал под красивым названием "нефть", то есть от тех же самых нехороших буржуинов. Так что по этому признаку и сама она должна подпадать под клеймо иноагента. А уж по тому вреду, который она - допускаю, что сама того не желая, - наносит сейчас стране, называть ее иноагентом было бы даже слишком мягко.