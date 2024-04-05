Журова о словах Позднякова: «Законодательно теннисисты отчасти подходят под иноагентов. Они вынуждены, по сути, получать финансирование от Запада»

Теги Светлана Журова Станислав Поздняков Париж-2024 Политика Теннис

Светлана Журова прокомментировала слова главы ОКР про «команду иноагентов».

Ранее Станислав Поздняков назвал так российских теннисистов, готовых поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. 

«Законодательно под иноагентов они, конечно, не подходят, но отчасти и подходят. Это такой отдельный случай, который надо рассматривать совершенно под определенной спецификой.

Они вынуждены, по сути, получать финансирование от Запада – их вид спорта так устроен, что практически все турниры проходят там. Это коммерческие соревнования, и понятно, что их спонсоры – иностранцы. Наверное, надо входить в положение какое-то.

Конечно, ребята сами будут принимать решение по поводу выступления на Олимпиаде. Если бы Россия финансировала их, мы могли бы предъявлять им претензии и говорить: «Как вы можете быть индивидуальными спортсменами?»

Мы сейчас видим, что их пытаются загнать в какие-то рамки, чтобы они по большому счету отказались от страны. Они в России уже давно не живут, какая у них может быть гражданская позиция? Что мы хотим от них услышать?» – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.

Глава ОКР назвал теннисистов «командой иноагентов» за готовность ехать на Олимпиаду. Согласны?

Опрос

Если теннисисты поедут на Олимпиаду, они – команда иноагентов?
1213 голосов
Да
12%
Станислав Поздняков
Нет
88%
Дмитрий Губерниев
53 комментария
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Отлично. Теперь попросим Журову прокомментировать многолетнюю подрывную деятельность Александра Овечкина, например.
+71
0
+71
Ей бы подлечиться...
+67
-3
+64
Вот как можно адекватно прокомментировать слова этого "человека" и не получить бан на 3 дня???
+39
-1
+38
Т.е. люди, зарабатывающие своим трудом деньги за границей, инагенты? То ли дело стадо никому не нужных ноунеймов, сидящих на гос финансировании и готовых поддакивать 24/7 по поводу любой ахинеи. Мда...
+29
0
+29
Ответ ivashka
Ей бы подлечиться...
нет таких таблеток
+27
-1
+26
Газпром когда признаете?
+16
0
+16
Приравнять призовые от соревнований и получение денег от нероссийских политических организаций - до этого мозг нормального человека не додумается.
+11
0
+11
С вашим горезаконом сама Россия 100% иноагент, ибо получает от Запада деньги за нефть, газ, металлы, уран, удобрения и прочее.
+9
0
+9
Законодательно Россия подходит под иноагентку, получается. Отчасти.
+9
0
+9
Часто видать головой на тренировках об лёд ударялась
+8
-1
+7
Палата №6 ждет и позднякова, и журову. Какое к черту финансирование? Они получают за участие на турнире соразмерно результату. Они не сидят на зарплате у кого-то, они сами работодатель в своей команде, но разве журова это понимает?
Под какое определение подпадает тогда зарплата Овечкина/Малкина/Кучерова и остальных? Они тоже финансируются западом?
+7
0
+7
Ответ Владислав Васильков
Газпром когда признаете?
Там ещё спонсорство ВСУ ломится
+7
0
+7
Ответ papadok
Отлично. Теперь попросим Журову прокомментировать многолетнюю подрывную деятельность Александра Овечкина, например.
Это другое, вы же знаете
+6
0
+6
Газпром вроде тоже досих пор за газ евро получает из Европы,но это другое.
+6
0
+6
Не забудьте Овечкина тоже в команду иноагентов включить
+5
0
+5
Какое еще финансирование от запада? По какой еще сути?
+5
0
+5
Она в курсе, что иностранное финансирование уже не нужно для этого статуса, нужно просто быть "под влиянием"? Кстати, вся современная философия, физика, математика под "иностранным влиянием", ибо без них были бы только лапти. Ах да, еще кстати Кремль вынужден получать финансирование от запада и Азии за нефть и газ
+5
0
+5
Ответ Владислав Васильков
Газпром когда признаете?
Так тогда получается Кремль как собственник газпрома тоже иа, ой…
+4
0
+4
Твой собрат по разуму Саша Овечкин от кого финансирование получает?
+4
0
+4
Хотелось бы выяснить не является ли ин-агентом депутат получающий зарплату из бюджета, который, в свою очередь, на 80% формируется с доходов от продажи нефти и газа на мировом рынке. Ах ну да... зарплаты депутатов -это другое...
+4
0
+4
А когда Журова получала призовые на международных стартах, то была иноагентом?
+4
0
+4
Одни противоречия. Они плохие, но не плохие
+4
0
+4
Ответ ivashka
Ей бы подлечиться...
Не поможет...
+4
-1
+3
внезапно задумался 1 хаккеист из столицы страны наты )))))))))
+3
0
+3
Тётенька Журова явно плохо училась в школе и можно с уверенностью сказать, что ее единственный аттестат о неполном среднем образовании был опрометчиво выдан ей в восьмом классе не за знания, а за спортивные достижения.

В противном случае тётенька Журова знала бы, что свою теперешнюю зарплату, а равно и ранешние призовые денежки она в далекой молодости получала от доходов, поступивших за проданный за рубежи отечества священный минерал под красивым названием "нефть", то есть от тех же самых нехороших буржуинов. Так что по этому признаку и сама она должна подпадать под клеймо иноагента. А уж по тому вреду, который она - допускаю, что сама того не желая, - наносит сейчас стране, называть ее иноагентом было бы даже слишком мягко.
+4
-1
+3
Ответ GiordanoBruno
Она в курсе, что иностранное финансирование уже не нужно для этого статуса, нужно просто быть "под влиянием"? Кстати, вся современная философия, физика, математика под "иностранным влиянием", ибо без них были бы только лапти. Ах да, еще кстати Кремль вынужден получать финансирование от запада и Азии за нефть и газ
Библия и Коран тоже иностранная литература. Сколько людей в России под их влиянием либо как минимум так считают - страшно представить.
+3
0
+3
Коллизия Овцы😏
+2
0
+2
Ответ papadok
Отлично. Теперь попросим Журову прокомментировать многолетнюю подрывную деятельность Александра Овечкина, например.
Он Штирлиц нашего времени!
+2
0
+2
Ответ Алексей Агеев
А когда Журова получала призовые на международных стартах, то была иноагентом?
Принц Монако помогал ей финансово, чтобы она могла участвовать в соревнованиях. Считай, донат финансирование из-за границы😏
+2
0
+2
Отмазывание Позднякова Журовой - этот как если бы он при всех наложил в штаны, а она бы приговаривала: ну частично же он прав, ну а как иначе?
+5
-3
+2
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