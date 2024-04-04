Лыжи. Финал Кубка России. Степанова, Кулешова, Сорина, Истомина, Пантрина, Крупицкая, Пеклецова пробегут классическую «разделку» на 10 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Ольга Царева Анастасия Кулешова (Седова) Алиса Жамбалова Анна Суркова (Нечаевская) Татьяна Сорина (Алешина) Лидия Горбунова (Дуркина) Мария Истомина Екатерина Смирнова Христина Мацокина Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Елизавета Шалабода Екатерина Евтягина Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Дарья Непряева Евгения Крупицкая Александра Кононова Арина Перевозчикова Елизавета Пантрина (Бекишева) Алина Пеклецова Лыжи

5 апреля в финале Кубка России по лыжам пройдет женская классическая «разделка» на 10 км.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

Седьмой этап (финал)

Кировск

Женщины

10 км, классический стиль

Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч Арена».

Старт-лист

22. Арина Перевозчикова

34. Екатерина Евтягина

48. Алиса Жамбалова

51. Анастасия Фалеева

56. Христина Мацокина

57. Анастасия Прокофьева

59. Ольга Царева 

62. Анна Суркова

63. Евгения Крупицкая

64. Алена Баранова

65. Александра Кононова

66. Елизавета Шалабода

67. Алина Пеклецова

68. Дарья Непряева

69. Лидия Горбунова

70. Екатерина Смирнова

71. Елизавета Пантрина

72. Анастасия Кулешова

73. Татьяна Сорина

74. Мария Истомина

75. Вероника Степанова

Расписание трансляций финала Кубка России по лыжным гонкам в Кировске

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