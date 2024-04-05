«Автомобилист» победил «Металлург» и сравнял счет в серии Кубка Гагарина – 1-1

«Автомобилист» победил «Металлург» (4:2) во втором матче серии плей-офф.

Благодаря этой победе команда тренера Николая Заварухина сравняла счет в серии 1/2 финала Кубка Гагарина – 1-1.

Третий матч между «Автомобилистом» и «Металлургом» состоится 7 апреля в Екатеринбурге.