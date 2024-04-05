«Автомобилист» победил «Металлург» и сравнял счет в серии Кубка Гагарина – 1-1
«Автомобилист» победил «Металлург» (4:2) во втором матче серии плей-офф.
Благодаря этой победе команда тренера Николая Заварухина сравняла счет в серии 1/2 финала Кубка Гагарина – 1-1.
Третий матч между «Автомобилистом» и «Металлургом» состоится 7 апреля в Екатеринбурге.
P.S. Авто молодцы. Прекрасно наказали за хамство и грубость этого оленя😂
Интересно посмотреть, как серия продолжится в Екатеринбурге
При этом больше бросков и выигранных вбрасываний.
Не все так плохо у Магнитки.
Если Магнитка уберет ненужные удаления, привоз, добавит в своем большинстве — тогда в Екате одну игру точно зацепят.