«Автомобилист» победил «Металлург» и сравнял счет в серии Кубка Гагарина – 1-1

Теги Металлург Мг Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

«Автомобилист» победил «Металлург» (4:2) во втором матче серии плей-офф.

Благодаря этой победе команда тренера Николая Заварухина сравняла счет в серии 1/2 финала Кубка Гагарина – 1-1.

Третий матч между «Автомобилистом» и «Металлургом» состоится 7 апреля в Екатеринбурге.

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27 комментариев
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Авто наказал Магнитку за 5 минутное удаление двумя шайбами и в своем стиле за счет хорошей обороны довел игру до победы. Интрига жива!
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Авто с победой. Дома прибавить!
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Отлично игроки Авто отыграли и в большинстве и в меньшинстве -с заслуженной гостевой победой !
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Победа имени Мухаметова. Пацан к успеху пришел😂
P.S. Авто молодцы. Прекрасно наказали за хамство и грубость этого оленя😂
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Три в меньшинстве и последняя в пустые… При этом больше бросков и выигранных вбрасываний. Не все так плохо у Магнитки. Если Магнитка уберет ненужные удаления, привоз, добавит в своем большинстве — тогда в Екате одну игру точно зацепят.
Ну и магнитка 3 из четырех забила, 2 после рикошетов, одну в пустые... Так что...
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Хорошие голы и странные ненужные удаления сегодня в обе стороны. ММГ на ходу, да Авто поддал газку. Похоже в этой серии увидим все 7 матчей
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Большой респект Романцеву, в регулярке к нему в начале сезона было очень много вопросов, сейчас просто незаменимый. Баранцев очень неплох. Воробьев, как всегда, самоотвержен и неподражаем. К сожалению, совсем не видно Широкова, кроме момента удаления на нем
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Красавцы, даёшь нового обладателя КГ. Надоели одни и те же
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Автомобилист сегодня был командой, показал свою игру. С победой! Показательна концовка матча, когда вся скамейка Автомобилиста стояла, а игроки Магнитки сидели.
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Мухаметшин-герой матча( далее идёт не переводимая игра слов) . большинство, второе слогаемое, сегоднешнего матча. Если первое можно отправить в Казахстан, то со вторым надо решать, и чем быстрее, тем лучше.
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Что за позорное удаление было в концовке за прокат рядом с вратарем?!
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Ответ Третий КС Малкина
Авто с победой, нам же нужно что-то решать с никакущим ПП (больно смотреть на это), дисциплиной, ну и больше не ставить Мухаметова. Интересно посмотреть, как серия продолжится в Екатеринбурге
Или как судейство продолжится в Екб?
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Ответ 1905vb
Авто наказал Магнитку за 5 минутное удаление двумя шайбами и в своем стиле за счет хорошей обороны довел игру до победы. Интрига жива!
Там на прессухе Разин сказал, что определит 5 конвоиров и "расстреляет" Мухаметова😂
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Ответ Создан в СССР
Почему позорное? Удаление по делу- осыпал вратаря ледяной крошкой, это 2 минуты. Тут даже и оспаривать не вижу смысла. Вот почему не дали удаление игроку Магнитки за удар локтем, вот здесь вопрос 🤔. Шайбы и близко не было, просто взял и долбанул. Неожиданное действие.
Т. е. надо было не тормозить, а сносить вратаря. Ок.
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Ответ Eugene88
Что за позорное удаление было в концовке за прокат рядом с вратарем?!
Почему позорное? Удаление по делу- осыпал вратаря ледяной крошкой, это 2 минуты. Тут даже и оспаривать не вижу смысла. Вот почему не дали удаление игроку Магнитки за удар локтем, вот здесь вопрос 🤔. Шайбы и близко не было, просто взял и долбанул. Неожиданное действие.
+3
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+1
А что нужно было делать игроку? Не тормозить? Ерунда какая-то за такое удалять на последних минутах к тому же. Так можно и за каждый шлепок крюком по ноге по 2 минуты давать, удар клюшкой же!
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Авто с победой, нам же нужно что-то решать с никакущим ПП (больно смотреть на это), дисциплиной, ну и больше не ставить Мухаметова.

Интересно посмотреть, как серия продолжится в Екатеринбурге
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Молодцы ребята! С победой Автомобилист!🔥👍
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Три в меньшинстве и последняя в пустые… При этом больше бросков и выигранных вбрасываний. Не все так плохо у Магнитки. Если Магнитка уберет ненужные удаления, привоз, добавит в своем большинстве — тогда в Екате одну игру точно зацепят.
Нужно не удаления убирать, а ненужных игроков!
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Три в меньшинстве и последняя в пустые…

При этом больше бросков и выигранных вбрасываний.

Не все так плохо у Магнитки.

Если Магнитка уберет ненужные удаления, привоз, добавит в своем большинстве — тогда в Екате одну игру точно зацепят.
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Ответ Максим Седов
Победа имени Мухаметова. Пацан к успеху пришел😂 P.S. Авто молодцы. Прекрасно наказали за хамство и грубость этого оленя😂
Розовый пиджак заслужил.
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Металлург однозначно подвела дисциплина, и ужасная реализация большинства. Автомобилисту, с его инстинктом убийцы, и таким вратарем, нельзя давать подобных шансов. Хотя до удаления Мухаметова игра была равная с небольшим перевесом в пользу Магнитки за счет движения. У Металлурга вообще на контрасте с Авто очень классное движение, второй гол хорошо это демонстрирует. И как всегда Силантьев хорош, в обоих голах максимально поучаствовал.
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Ответ Третий КС Малкина
Авто с победой, нам же нужно что-то решать с никакущим ПП (больно смотреть на это), дисциплиной, ну и больше не ставить Мухаметова. Интересно посмотреть, как серия продолжится в Екатеринбурге
А нам Трямкина)))
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Ответ olegion1984@icloud.com
Или как судейство продолжится в Екб?
Насчёт судейства, вопросы то есть!
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надо зацепить две!!!
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