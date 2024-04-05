Директор СБР Пак: «С биатлонными ковриками беда, все нормальные – импортные. У нас нет технологий, чтобы на морозе не трескались, а на солнце не плавились»

Пак рассказал о проблемах с покупкой подзорной трубы и ковриков для биатлона.

– Не ваша ответственность, но недавно один из тренеров сборной попросил купить ему новую трубу (подзорная труба, которую используют тренеры на бирже), а ему отказали.

– Да, просто потому что мы не можем ее купить. Труб Carl Zeiss для покупки правильным юридическим путем нет! Мы пытались купить через иностранные компании, но не смогли.

У каких-то друзей этого тренера есть такая труба, но мы не можем за наличные купить за полмиллиона трубу, вот так вот отслюнявить и не получить за это отчетные документы. Извините, мы общественная организация и должны отчитываться.

Такая же беда с биатлонными ковриками. Все нормальные – импортные, а у нас таких не делают.

В свое время Михаил Дмитриевич (Прохоров) даже хотел купить завод по производству этих ковриков, но потом решили продолжать закупать импортные. У нас нет технологий, чтобы на морозе не трескались, а на солнце не плавились.

– В этом сезоне они же новые, верно?

– Да, новые. Один коврик стоит почти 60 тысяч рублей. Мы купили сразу много, понимая, что с этим будут проблемы.

У нас есть запас. Сейчас по-прежнему многое можно купить, только это стало очень долго и очень дорого, – сказал исполнительный директор СБР Александр Пак.