Директор СБР Пак: «С биатлонными ковриками беда, все нормальные – импортные. У нас нет технологий, чтобы на морозе не трескались, а на солнце не плавились»

Теги Союз биатлонистов России Александр Пак деньги Биатлон

Пак рассказал о проблемах с покупкой подзорной трубы и ковриков для биатлона.

– Не ваша ответственность, но недавно один из тренеров сборной попросил купить ему новую трубу (подзорная труба, которую используют тренеры на бирже), а ему отказали.

– Да, просто потому что мы не можем ее купить. Труб Carl Zeiss для покупки правильным юридическим путем нет! Мы пытались купить через иностранные компании, но не смогли.

У каких-то друзей этого тренера есть такая труба, но мы не можем за наличные купить за полмиллиона трубу, вот так вот отслюнявить и не получить за это отчетные документы. Извините, мы общественная организация и должны отчитываться.

Такая же беда с биатлонными ковриками. Все нормальные – импортные, а у нас таких не делают.

В свое время Михаил Дмитриевич (Прохоров) даже хотел купить завод по производству этих ковриков, но потом решили продолжать закупать импортные. У нас нет технологий, чтобы на морозе не трескались, а на солнце не плавились.

– В этом сезоне они же новые, верно?

– Да, новые. Один коврик стоит почти 60 тысяч рублей. Мы купили сразу много, понимая, что с этим будут проблемы.

У нас есть запас. Сейчас по-прежнему многое можно купить, только это стало очень долго и очень дорого, – сказал исполнительный директор СБР Александр Пак. 

16 комментариев
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Можно коврики из рогожи делать, она не трескается и не плавится. Бюджетно, скрепно и импортозамещённо.
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60 тысяч за коврик, вот так делают из ничего деньги.
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Да это же дискредитация!
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Купите для зимы утеплитель технониколь, а для лета пеноплекс, и не дорого и качественно
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Эх, дедушка Пак, дедушка Пак, родину предать хотите? Сначала коврики, потом виски, а дальше что? Патроны?
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А что трубы надо так часто менять? А где поошлые?
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В чем проблема летом постелить летние, а зимой зимние?
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Вообще уже охренели? На эти деньги можно купить лыжи до сих пор! Детские точно!
Заказывайте отдельно летние и отдельно зимние, в чём проблема их переставлять?
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Во времена Тихонова (в начале) ковриков вообще не было...
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И такие люди рулят! Смешно. Коврики с трубой купить не может. А что он тогда может?
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Как же так - по ТВ трубят про 5 экономику мира (правда по искусственному ППС), а технологий для производства качественных товаров (практически во всех сферах) как не было так и нет.
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Раньше в Союзе были отличные калоши. На морозе не трескались, а на солнце не плавились.
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Ответ sav187
Да это же дискредитация!
Расшатанные скрепы прорыва
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Ответ Маргарита Михайловна
У нас сейчас даже галоши не могут делать.
Это был глупый фейк. Как и про гвозди.
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