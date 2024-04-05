У «Шанхая» Слуцкого 5 побед в 5 матчах, общий счет – 10:1. Сегодня выиграли благодаря голу на 99-й

Теги Леонид Слуцкий Чанчунь Ятай высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Футбол

Леонид Слуцкий выиграл все 5 первых официальных матча во главе «Шанхая».

Сегодня команда под руководством российского специалиста в гостях обыграла «Чанчунь Ятай» (2:1) в матче 4-го тура чемпионата Китая. Победный гол на 99-й минуте забил Жоау Тейшейра.

В трех первых турах китайского чемпионата «Шанхай Шеньхуа» победил «Мэйчжоу Хакка» (2:0), «Циндао Вест Кост» (2:0) и «Шаньдун Тайшань» (3:0).

Перед этим команда одержала победу над «Шанхай Порт» (1:0) в финале Суперкубка Китая, выиграв первый трофей с новым тренером.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Слуцкий начал работу в китайском клубе в январе 2024 года. Следующую игру его команда проведет 9 апреля – против «Ухань Фри Таунс».

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18 комментариев
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Горе для всех хейтеров Леонида! Результатом закрыл всем рты! Браво 🔥
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С детства за Шанхай Шеньхуа
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Красавчик! Следим! Верим!
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Это китайский Ги Нер все купил! Рад за Викторовича!
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Не бережет он нервы Мостового!
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Там тренера у сборной чуть ли не расстреливать собрались, назначат Леню потом
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Отличный результат !
И облом для хейтеров )))
И почему то нет комментария Мостового. Возможно он просто занят - чеканит )))
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Шанхайский Лёня
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99,6% - шансы "Шанхай Шеньхуа" на чемпионство. Даже Фэй Лянь сдался и поздравил...
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Очень рад за Викторовича!
Но на домашние игры купить билеты просто нереально, только у перекупов, от 1000 юаней(13к рублей) ((
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Очень рад за Викторовича!
Но на домашние игры купить билеты просто нереально, только у перекупов, от 1000 юаней(13к рублей) ((
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Безоговорочные чемпионы 4-х туров
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Ответ Кинг Конг Жив
Это вам не какой то Халл Слуцкого.
В какой лиге, кстати, играет Халл после увольнения Слуцкого?
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