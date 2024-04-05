У «Шанхая» Слуцкого 5 побед в 5 матчах, общий счет – 10:1. Сегодня выиграли благодаря голу на 99-й
Леонид Слуцкий выиграл все 5 первых официальных матча во главе «Шанхая».
Сегодня команда под руководством российского специалиста в гостях обыграла «Чанчунь Ятай» (2:1) в матче 4-го тура чемпионата Китая. Победный гол на 99-й минуте забил Жоау Тейшейра.
В трех первых турах китайского чемпионата «Шанхай Шеньхуа» победил «Мэйчжоу Хакка» (2:0), «Циндао Вест Кост» (2:0) и «Шаньдун Тайшань» (3:0).
Перед этим команда одержала победу над «Шанхай Порт» (1:0) в финале Суперкубка Китая, выиграв первый трофей с новым тренером.
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Слуцкий начал работу в китайском клубе в январе 2024 года. Следующую игру его команда проведет 9 апреля – против «Ухань Фри Таунс».
И облом для хейтеров )))
И почему то нет комментария Мостового. Возможно он просто занят - чеканит )))
Но на домашние игры купить билеты просто нереально, только у перекупов, от 1000 юаней(13к рублей) ((
Но на домашние игры купить билеты просто нереально, только у перекупов, от 1000 юаней(13к рублей) ((