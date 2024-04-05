У «Шанхая» Слуцкого 5 побед в 5 матчах, общий счет – 10:1. Сегодня выиграли благодаря голу на 99-й

Леонид Слуцкий выиграл все 5 первых официальных матча во главе «Шанхая».

Сегодня команда под руководством российского специалиста в гостях обыграла « » (2:1) в матче 4-го тура чемпионата Китая. Победный гол на 99-й минуте забил Жоау Тейшейра.

В трех первых турах китайского чемпионата « » победил «Мэйчжоу Хакка» (2:0), «Циндао Вест Кост» (2:0) и «Шаньдун Тайшань» (3:0).

Перед этим команда одержала победу над «Шанхай Порт» (1:0) в финале Суперкубка Китая, выиграв первый трофей с новым тренером.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Слуцкий начал работу в китайском клубе в январе 2024 года. Следующую игру его команда проведет 9 апреля – против «Ухань Фри Таунс».