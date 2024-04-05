Медведев о том, что Винер сравнила нейтральных атлетов с бомжами: «Каждый имеет право на свое мнение. Я же с удовольствием поеду»

Теги Ирина Винер Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал высказывание Ирины Винер о нейтральных атлетах.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики заявила, что те, кто поедут на Олимпиаду в Париже в составе нейтральной команды, будут выступать за «команду бомжей».

«В жизни каждый человек имеет право на свое мнение – так же, как я имею право быть с ним не согласным. У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю: если будет возможность – с удовольствием поеду», – сказал Медведев в интервью «Спорт-Экспрессу».

10 комментариев
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Сказала касаткина?
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"Даниил Медведев прокомментировал высказывание Ирины Винер о нейтральных атлетах."
"сказала Касаткина в интервью «Спорт-Экспрессу»."

я всегда знал, что Медведев и Касаткина - это один и тот же человек
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Молодцы теннисисты, урыли бабку-людоедку
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Так кто сказал все таки Касаткина или Медведев?
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Автор, Даниил Медведев и Даша Касаткина это разные люди... даже с утра в пятницу!))
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Теннисисты на своей планете. Вагабонды по жизни - утром в Осаке, к вечеру в Дубае.
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Позиция теннисистов понятна: им дают свободно играть. Мало того, Уимблдон наказали сразу за запрет.
В разных видах спорта разная ситуация. Причем по всем параметрам.
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Вот это уважение к Медведеву
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Хорошо, когда имеешь реальный выбор. Успехов Даня!
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