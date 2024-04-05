Медведев о том, что Винер сравнила нейтральных атлетов с бомжами: «Каждый имеет право на свое мнение. Я же с удовольствием поеду»

Даниил Медведев прокомментировал высказывание Ирины Винер о нейтральных атлетах.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики заявила, что те, кто поедут на Олимпиаду в Париже в составе нейтральной команды, будут выступать за «команду бомжей».

«В жизни каждый человек имеет право на свое мнение – так же, как я имею право быть с ним не согласным. У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю: если будет возможность – с удовольствием поеду», – сказал Медведев в интервью «Спорт-Экспрессу».