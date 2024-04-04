Лыжи. Финал Кубка России. Большунов, Устюгов, Коростелев, Семиков, Ардашев, Червоткин, Горбунов, Мальцев пробегут классическую «разделку» на 15 км
5 апреля в финале Кубка России по лыжам пройдет мужская классическая «разделка» на 15 км.
Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам
Седьмой этап (финал)
Кировск
Мужчины
15 км, классический стиль
Начало – 13.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч Арена».
Старт-лист
1. Роман Елетнов (Беларусь)
45. Андрей Собакарев
51. Александр Ившин
54. Дмитрий Жуль
56. Александр Бакуров
59. Илья Порошкин
62. Андрей Ларьков
65. Виктор Жуль
66. Дмитрий Пузанов
67. Иван Горбунов
68. Артем Мальцев
69. Алексей Червоткин
71. Сергей Ардашев
72. Сергей Волков
73. Савелий Коростелев
74. Илья Семиков
75. Егор Митрошин
76. Сергей Устюгов
77. Александр Большунов