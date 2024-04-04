Лыжи. Финал Кубка России. Большунов, Устюгов, Коростелев, Семиков, Ардашев, Червоткин, Горбунов, Мальцев пробегут классическую «разделку» на 15 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Волков Кубок России Сергей Устюгов Андрей Ларьков Артем Мальцев Алексей Червоткин Роман Елетнов Илья Семиков Александр Большунов Андрей Собакарев Сергей Ардашев Илья Порошкин Дмитрий Жуль Иван Горбунов Виктор Жуль Савелий Коростелев Александр Ившин Егор Митрошин Александр Бакуров Дмитрий Пузанов Лыжи

5 апреля в финале Кубка России по лыжам пройдет мужская классическая «разделка» на 15 км.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

Седьмой этап (финал)

Кировск

Мужчины

15 км, классический стиль

Начало – 13.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч Арена».

Старт-лист

1. Роман Елетнов (Беларусь)

45. Андрей Собакарев

51. Александр Ившин

54. Дмитрий Жуль

56. Александр Бакуров

59. Илья Порошкин

62. Андрей Ларьков

65. Виктор Жуль

66. Дмитрий Пузанов

67. Иван Горбунов

68. Артем Мальцев

69. Алексей Червоткин

71. Сергей Ардашев

72. Сергей Волков

73. Савелий Коростелев

74. Илья Семиков

75. Егор Митрошин

76. Сергей Устюгов

77. Александр Большунов

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У Устюгова хороший стартовый номер. Надо не мудрить, соглашаться сразу на 30 секунд от Большунова и работать как можно дольше вместе
0
0
0
Бедный Устюшкин. Догонят быстро да еще и отъедут.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий