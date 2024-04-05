Адиев возглавил «Ахмат». Он будет совмещать со сборной Казахстана

Теги премьер-лига Россия трансферы Ахмат сборная Казахстана по футболу Магомед Адиев Футбол

Магомед Адиев стал главным тренером «Ахмата».

Как сообщает пресс-служба грозненцев, сегодня состоялось общекомандное собрание «Ахмата», на котором президент клуба Магомед Даудов представил коллективу нового главного тренера.

Адиев будет совмещать работу в «Ахмате» и сборной Казахстана.

Адиев родился в Грозном и в разные годы выступал за «Ахмат», выигрывал с ним Кубок России. Он также работал ассистентом главного тренера грозненцев и тренером второй команды.

«Мы приветствуем Магомеда Мусаевича в родном клубе, желаем удачи, побед и успехов!» – сказано в сообщении «Ахмата».

Фото: t.me/akhmatgrozny

Сейчас «Ахмат» с 20 очками занимает 12-е место в таблице Мир РПЛ. У «Урала» и «Оренбурга», которые идут на 13-й и 14-й строчке, такое же количество баллов.

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8 комментариев
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Магомед, ждём чай в лучшей лиги мира!
Тебе это под силу!!!
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Казахов в команду привезёт как пить дать
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Общекомандное сразу людей в комуфляже представил 🍭
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Это уже агония, высока вероятность вылететь без стыков. Хотя не верится, что позволят это сделать, за уши затянут и оставят в РПЛ.
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Ответ Кирилл.С-Пб
Казахов в команду привезёт как пить дать
Они уже все в зените)
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