Адиев возглавил «Ахмат». Он будет совмещать со сборной Казахстана

Магомед Адиев стал главным тренером «Ахмата».

Как сообщает пресс-служба грозненцев, сегодня состоялось общекомандное собрание «Ахмата», на котором президент клуба Магомед Даудов представил коллективу нового главного тренера.

Адиев будет совмещать работу в « » и сборной .

Адиев родился в Грозном и в разные годы выступал за «Ахмат», выигрывал с ним Кубок России. Он также работал ассистентом главного тренера грозненцев и тренером второй команды.

«Мы приветствуем Магомеда Мусаевича в родном клубе, желаем удачи, побед и успехов!» – сказано в сообщении «Ахмата».

Фото: t.me/akhmatgrozny

Сейчас «Ахмат» с 20 очками занимает 12-е место в таблице Мир . У «Урала» и «Оренбурга», которые идут на 13-й и 14-й строчке, такое же количество баллов.

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