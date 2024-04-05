Тарасова о словах Позднякова про «команду иноагентов»: «Спортсмены и так находятся в тяжелом положении. Зачем им добавлять от своих же?»
Татьяна Тарасова призвала не осуждать спортсменов, готовых ехать на Олимпиаду.
Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов, желающих выступить на Олимпиаде в Париже.
«Большой человек на высоком посту и говорит такие вещи. Если люди едут на таких условиях, они и так находятся в тяжелом положении. Зачем им добавлять от своих же людей, от руководителей спорта?
Они не причастны к тому, что их отстранили, при этом у них короткая спортивная жизнь. Он не понимает психологию спортсменов. Какое мы право имеем их осуждать?
Кто дал такое право Позднякову? Никто, хотя он и большой начальник на некоторое время», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.