Тарасова о словах Позднякова про «команду иноагентов»: «Спортсмены и так находятся в тяжелом положении. Зачем им добавлять от своих же?»

Татьяна Тарасова призвала не осуждать спортсменов, готовых ехать на Олимпиаду.

Ранее глава Олимпийского комитета России ( ) Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов, желающих выступить на Олимпиаде в Париже.

«Большой человек на высоком посту и говорит такие вещи. Если люди едут на таких условиях, они и так находятся в тяжелом положении. Зачем им добавлять от своих же людей, от руководителей спорта?

Они не причастны к тому, что их отстранили, при этом у них короткая спортивная жизнь. Он не понимает психологию спортсменов. Какое мы право имеем их осуждать?

Кто дал такое право Позднякову? Никто, хотя он и большой начальник на некоторое время», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.