Тарасова о словах Позднякова про «команду иноагентов»: «Спортсмены и так находятся в тяжелом положении. Зачем им добавлять от своих же?»

Теги Татьяна Тарасова Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Фигурное катание

Татьяна Тарасова призвала не осуждать спортсменов, готовых ехать на Олимпиаду.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов, желающих выступить на Олимпиаде в Париже.

«Большой человек на высоком посту и говорит такие вещи. Если люди едут на таких условиях, они и так находятся в тяжелом положении. Зачем им добавлять от своих же людей, от руководителей спорта?

Они не причастны к тому, что их отстранили, при этом у них короткая спортивная жизнь. Он не понимает психологию спортсменов. Какое мы право имеем их осуждать?

Кто дал такое право Позднякову? Никто, хотя он и большой начальник на некоторое время», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Опрос

Если теннисисты поедут на Олимпиаду, они – команда иноагентов?
213 голосов
Да
13%
Станислав Поздняков
Нет
87%
Дмитрий Губерниев

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16 комментариев
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Поздняков и вся эта вяльбе-винер свора-это не "свои" для нормального спортсмена. Путинский чиновник и прихлебатель-враг для любого адекватного человека
+13
-2
+11
Татьяна Анатольевна, чиновники выслуживаются. Вместо того, чтобы прорабатывать вопрос допуска спортсменов к мировым соревнованиям, своих же топят.
+7
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Все правильно здесь сказала Татьяна Анатольевна
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"На некоторое время"))
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Удивительное дело. Пытаясь выслужиться перед своими, Поздняков от своих же и получает люлей за то, что ляпнул.
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У них уже тормозов совсем нет. Думают, чем более людоедские заявления делают, тем сильнее выслуживаются.
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тут и ребёнку понятно, что разыгрывается классический сценарий нашего правительства, Путин и Песков публично поддерживают участие наших спортсменов на ОИ, при этом сами дали команду спортивным чиновникам гнобить тех кто поедет, чтобы как обычно сослаться на "перегибы на местах". это очень удобно, вроде как и свобода слова в стране есть, противоположенные мнения и т.д...
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Справедливости рад, ТАТ всегда поддерживала спортсменов, даже, когда это расходилось с политикой партии, и за это ей большое спасибо.
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Просто этот временный большой начальник в другой команде, которую на ОИ не ждут.
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