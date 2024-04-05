Ринат Дасаев: «Мы избаловали детей, они тепличные. Дочки занимались художественной гимнастикой: на них орали, палками били. Это закаливает, а не ломает»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ринат Дасаев детский футбол Футбол

Ринат Дасаев считает, что сейчас к детям относятся слишком мягко.

– Вы несколько раз сказали про трудолюбие. Считаете, современные дети более расслабленные?

– Это то, к чему я веду. Вот многие говорят: время поменялось. Да не время поменялось – мы поменялись. Родители, тренеры. Мы все хотим угождать детям. Из-за этого они становятся тепличными. Не хотят это, не хотят то. Отбыл номер на тренировке – и ушел. С ними надо жестко, как со мной было.

Борьба приносит золотые медали? Художественная гимнастика? Плавание? Синхронное плавание? Фигурное катание? Так они работают по старой советской системе. Мои дочки занимались художественной гимнастикой: через слезы, на них орали, палками били. Но они достигли: [старшая дочь от второго брака] Беатрис выиграла чемпионат страны, чемпионаты мира и Европы по аэробике. Младшая, Алия, пошла в танцы, рок-н-ролл, тоже много всего выиграла.

Беатрис рассказывала, как тренер на них кричала. Я спрашиваю: «Результат есть?» – «Да». – «Тогда и не надо говорить про кричали». У нее был момент, когда она хотела уйти, говорила, что в нее не верят. Я отвечал: если хочешь чего-то добиться, вставай и паши.

Мы избаловали детей. Гладим их.

– В Западной Европе, которая сейчас точно успешнее России в футболе, отношение к детям намного лояльнее.

– Не скажу. Ну где лояльнее?

– Слуцкий рассказывал, что в Нидерландах дети живут в парадигме, что нет ничего важнее их благополучия. И тренеры должны с этим считаться.

– Ну и где они?

– А Нидерланды не в порядке?

– Спросите у Ван Дер Сара, у Ван Брекелена, как с них требовали. Спросите у [немцев] Пфаффа и Шумахера. Это мои друзья, с которыми я конкурировал и общался.

– С наших детей не требуют?

– Вот родители мне на тренировке говорят: «Ой, кувырки, как же так. Они же шею сломают». Да кувырки – это главное, это координация. Вы чего вообще? К чему мы идем?

Так нельзя. И нельзя говорить, что это время меняется, а не мы. Вы не согласны?

– С чем-то согласен, но должен уточнять и оппонировать.

– Ну оппонируйте. У меня такое мнение. И разница в том, что мое мнение доказано. Кто вырос в системе, где детей гладят по головке? Пусть назовут имена. Я могу назвать десятки имен, которых наша система сделала большими спортсменами.

– Вы сказали, как дочек били палками в гимнастике. Это не ломает детей?

– Ломает?! А почему они тогда становятся чемпионами мира, чемпионами Европы? Это закаливает, а не ломает. Возьмите хоккей. Я общался с Третьяковым и Фетисовым, они рассказывали, какие тренировки были у Тарасова. И хоккей пошел по этому же пути. В нашей федерации все – знаменитые хоккеисты.

– Ваш вывод: в России мягкий подход не работает.

– Нет. Если человек просто физкультурой занимается и никуда не стремится, можно и погладить. Но если хочешь быть спортсменом, только через труд, – сказал бывший вратарь «Спартака» и «Севильи» в интервью Sports.

«Мы похерили лучшую в мире систему вратарей». Ринат Дасаев – слава, женщины, депрессия

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91 комментарий
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Себя бей палками, если так хочется. От детей подальше держись.
+156
-16
+140
— Пороть вас надо!
— А вас-то пороли?
— А как же, пороли, а ты думаешь, почему я такой стал?
— А я считаю, что детей пороть нельзя. Вот меня отец тоже порол — а что хорошего? Я до сих пор очень хочу его убить, и ещё кого-нибудь заодно.
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И психику ломает. Тревожность, перепады настроения, необоснованное проявление агрессии. От среды конечно многое зависит.
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Вылез воспитатель фигов
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-8
+38
Он статистику по алкоголизации, наркомании, суицидам вообще видел? По психическим расстройствам? Типичное мышление совка
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+28
Мне хочется, чтобы всех любителей бить детей за ошибки, тяжелой дубиной с шипами оприходовали на работе за их косяки.
Опоздал? Удар по ногам. Не справился с задачей? Удары по рукам. Пререкаешься с начальством? Удар по роже.
+25
-3
+22
Так сам же говорит, что успехов его дети добились в других видах деятельности. А с художки небось и сбежали от такого отношения.
+20
-1
+19
Это не закаливает, а закаливаЛО. То, что это работало в прошлом, с каким-то определенным характером советских детей, не значит, что будет и тем более обязано работать сейчас. Сейчас дети, которых будут бить палками, а им это не подходит, просто уйдут к нормальному тренеру и все.

Это тренер должен адаптировать свои методы к современности, а не каждый год требовать один и тот же типаж детей под битье палками.
+15
-2
+13
Ответ Rehcuhcs
Это не закаливает, а закаливаЛО. То, что это работало в прошлом, с каким-то определенным характером советских детей, не значит, что будет и тем более обязано работать сейчас. Сейчас дети, которых будут бить палками, а им это не подходит, просто уйдут к нормальному тренеру и все. Это тренер должен адаптировать свои методы к современности, а не каждый год требовать один и тот же типаж детей под битье палками.
Сэр Алекс Фергюсон раньше воспитывал футболистов, бросая в них бутсы. Сегодня Карло Анчелотти воздействует на них явно другим образом. Всё правильно говорите, нужно адаптироваться и методы воспитания свои адаптировать
+12
0
+12
Ответ Мистер Блин
Комментарий скрыт
хорошо, что не призываете) то что вы пишете это большое заблуждение, есть два предмета, которые объясняют как взаимодействовать с детьми – педагогика и детская психология, эти предметы дают чёткое понимание какие инструменты работают вместо агрессии и насилия
+13
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Пойду дочь палкой отметелю.
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0
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Бить детей чтобы их закалять, это преступление
+8
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Ответ Мистер Блин
Комментарий скрыт
В какие в ваши времена? Показанные в сериале Слово пацана? Нафиг такое детство для детей. Пусть лучше у них будет эго и знают свои права.
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+7
Вот Дасаева сразу видно, что не били. Если бы били - не пускал бы плюхи от Ван Бастена
+8
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+6
Палками бить, это, конечно, перебор, категорически против. Но требовательность быть должна. Да и поорать можно, а иногда и нужно, и даже матом. Мой отец никогда меня не обижал, пальцем не тронул, но была у него хорошая поговорка - не доходит, через голову, дойдёт через жопу. И в чем-то это справедливо. Изнеженость и инфантилизм современных взрослых молодых людей связана в том числе, с тепличным воспитанием.
+8
-2
+6
Ответ Мистер Блин
Комментарий скрыт
Ты же в курсе, что "либеральные родители" воспитывались/росли при СССР?
+16
-11
+5
Тем кто пишет про "советское воспитание" небольшая ремарка:
Ринат Дасаев женился в 85 году. Уехал в Испанию в 1988.
Жена с дочками с тех пор так и живут в Испании.
Как вы все думаете: в какой стране его дочки занимались спортом?
Летали в Москву на занятия? Нет, в Испании.
И не надо воспринимать буквально "палками били". Но факт: большой спорт - большой труд. На расслабоне, на "на деточка, делай, что хочешь" ничего не добьешься в спорте.
+6
-1
+5
Уууух, старая добрая совковая закалка. Как жить то без неё теперь.
+7
-3
+4
Ответ Мистер Блин
я воспитывался в СССР , я не либеральный родитель. мой ребенок знает, что он должен уважать окружающих и вести себя соответственно, иначе дома будет жёсткий разговор минимум. УВАЖАТЬ ВЗРОСЛЫХ, РОДИТЕЛЕЙ, ОКРУЖАЮЩИХ, НЕ БЫТЬ БЕСПРИНЦИПНЫМ ПОДОНКОМ И СВИНЬЕЙ.
Сейчас речь идёт не о Вас, а о т.н. "либеральных родителях". Откуда они тогда взялись, если родились и воспитывались при СССР и сейчас у нас правит абсолютное большинство совков? Ваши идеи?
+7
-3
+4
Не нужно путать жёсткость/строгость и жестокость/насилие.
+4
0
+4
Ну кого-то закаливает, кого-то ломает. Единого рецепта для всех не существует - люди не одинаковы.
+5
-1
+4
Ответ Artur Sekhian
а если для меня главное чтобы ребенок был счастлив, а не эти бесполезные железяки которые висят на стене?
Счастливый ребенок не означает счастливый человек в зрелости.
+3
0
+3
"Времена меняются, и мы меняемся с ними". (Фраза приписывается императору Лотару I) Но есть категория людей, для которых существует только одно время и одна система мировоззрения, которую они себе приняли за правильную. И чтобы не происходило вокруг в мире после - не имеет значения. И очень жаль их детей...
+5
-2
+3
максимально осуждаю
+5
-2
+3
Ну начинается любимая игра спортс: 300 цитат из интервью
+4
-1
+3
Пропился, проспался и вещает.
+6
-3
+3
Ну по большей части Дасаев прав. Но тут есть важные нюансы, которые в комментах почему-то никто не отделил друг от друга. Он говорит о подготовке ультра-спортсменов. Не просто детей, а именно тех, кто готов выиграть в жесточайшей конкуренции с другими одарёнными детьми. Как тут по-другому? Тут либо надо быть изначально гением, либо да - пахать как скот. Каждый день мотивировать себя к такому невозможно без кнута и пряника.
Или допустим вы растите ребенка отличником-олимпиоником. Там тоже надо гонять. Не палками конечно, но придумывать какие-то методы мотивации на грани.
А вот если вы хотите вырастить не олимпийского чемпиона или чемпиона мира в каком-то командном спорте, то палка вам будет не так нужна, тут скорее софт-механики подойдут, чтобы ребенок занимался тем, к чему лежит его душа, чтобы он раскрывался без принуждения.
+4
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+3
Ответ govnomet
Вот Дасаева сразу видно, что не били. Если бы били - не пускал бы плюхи от Ван Бастена
Просто ван Бастена били сильнее
+3
0
+3
Ответ sd4fmwrvz8
Сложно не согласится , щас слова нельзя детям сказать , бедные учителя
Вам про "тся" - "ться" не сказали и вот..))
+3
0
+3
Ответ Alex1104
Тем кто пишет про "советское воспитание" небольшая ремарка: Ринат Дасаев женился в 85 году. Уехал в Испанию в 1988. Жена с дочками с тех пор так и живут в Испании. Как вы все думаете: в какой стране его дочки занимались спортом? Летали в Москву на занятия? Нет, в Испании. И не надо воспринимать буквально "палками били". Но факт: большой спорт - большой труд. На расслабоне, на "на деточка, делай, что хочешь" ничего не добьешься в спорте.
а если для меня главное чтобы ребенок был счастлив, а не эти бесполезные железяки которые висят на стене?
+4
-1
+3
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