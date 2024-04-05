Ринат Дасаев: «Мы избаловали детей, они тепличные. Дочки занимались художественной гимнастикой: на них орали, палками били. Это закаливает, а не ломает»

Ринат Дасаев считает, что сейчас к детям относятся слишком мягко.

– Вы несколько раз сказали про трудолюбие. Считаете, современные дети более расслабленные?

– Это то, к чему я веду. Вот многие говорят: время поменялось. Да не время поменялось – мы поменялись. Родители, тренеры. Мы все хотим угождать детям. Из-за этого они становятся тепличными. Не хотят это, не хотят то. Отбыл номер на тренировке – и ушел. С ними надо жестко, как со мной было.

Борьба приносит золотые медали? Художественная гимнастика? Плавание? Синхронное плавание? Фигурное катание? Так они работают по старой советской системе. Мои дочки занимались художественной гимнастикой: через слезы, на них орали, палками били. Но они достигли: [старшая дочь от второго брака] Беатрис выиграла чемпионат страны, чемпионаты мира и Европы по аэробике. Младшая, Алия, пошла в танцы, рок-н-ролл, тоже много всего выиграла.

Беатрис рассказывала, как тренер на них кричала. Я спрашиваю: «Результат есть?» – «Да». – «Тогда и не надо говорить про кричали». У нее был момент, когда она хотела уйти, говорила, что в нее не верят. Я отвечал: если хочешь чего-то добиться, вставай и паши.

Мы избаловали детей. Гладим их.

– В Западной Европе, которая сейчас точно успешнее России в футболе, отношение к детям намного лояльнее.

– Не скажу. Ну где лояльнее?

– Слуцкий рассказывал, что в Нидерландах дети живут в парадигме, что нет ничего важнее их благополучия. И тренеры должны с этим считаться.

– Ну и где они?

– А Нидерланды не в порядке?

– Спросите у Ван Дер Сара, у Ван Брекелена, как с них требовали. Спросите у [немцев] Пфаффа и Шумахера. Это мои друзья, с которыми я конкурировал и общался.

– С наших детей не требуют?

– Вот родители мне на тренировке говорят: «Ой, кувырки, как же так. Они же шею сломают». Да кувырки – это главное, это координация. Вы чего вообще? К чему мы идем?

Так нельзя. И нельзя говорить, что это время меняется, а не мы. Вы не согласны?

– С чем-то согласен, но должен уточнять и оппонировать.

– Ну оппонируйте. У меня такое мнение. И разница в том, что мое мнение доказано. Кто вырос в системе, где детей гладят по головке? Пусть назовут имена. Я могу назвать десятки имен, которых наша система сделала большими спортсменами.

– Вы сказали, как дочек били палками в гимнастике. Это не ломает детей?

– Ломает?! А почему они тогда становятся чемпионами мира, чемпионами Европы? Это закаливает, а не ломает. Возьмите хоккей. Я общался с Третьяковым и Фетисовым, они рассказывали, какие тренировки были у Тарасова. И хоккей пошел по этому же пути. В нашей федерации все – знаменитые хоккеисты.

– Ваш вывод: в России мягкий подход не работает.

– Нет. Если человек просто физкультурой занимается и никуда не стремится, можно и погладить. Но если хочешь быть спортсменом, только через труд, – сказал бывший вратарь « » и «Севильи» в интервью Sports.

«Мы похерили лучшую в мире систему вратарей». Ринат Дасаев – слава, женщины, депрессия