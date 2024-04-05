Человеческие останки в пластиковом пакете нашли рядом с академией «МЮ». Начато расследование по факту убийства

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия происшествия Манчестер Юнайтед U-19 контент Футбол

Рядом с академией «МЮ» найдены человеческие останки.

Как сообщает The Telegraph, пластиковый пакет был обнаружен прохожим в четверг днем в лесу. Район, расположенный неподалеку от тренировочной базы «Клифф», где раньше тренировалась основная академия «Манчестер Юнайтед», а в настоящее время базируется клубная академия, оцеплен.

Из-за состояния останков первоначально не было понятно их происхождение. Вызванный на место патологоанатом позднее подтвердил, что они принадлежат человеку. Несмотря на то, что останки пока не идентифицированы, представитель полиции Манчестера заявил, что расследование убийства уже начато.

На данный момент по делу не произведено никаких арестов.

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39 комментариев
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Тен Хаг решил косплеить Уолтера Уайта не только по внешности
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+24
Ответ Nick Crosier
Гринвуд?
ну ваще у Мартинеса прозвище мясник
+14
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+14
кто-то из Питера эмигрировал в Манчестер, видимо
+18
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+11
Это кто-то Тег Хага на выход попросил?
+12
-2
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Твиттер шутеит, что это Маласия
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+5
Гринвуд?
+7
-2
+5
Ответ ss_podonok
в одной великой стране можно было полгода побыть штурмовым мясом и от уголовки ни следа, ничего удивительного
в какой, на украине? Это же там начали освобождать зеков. формируя из них бобробаты засылаемые на Донбасс
+3
0
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Менди, Гринвуд, Антони. Кто следующий?
+3
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это тип, который закричал в пабе на 99 минуте прошлого матча: "убейте меня, если они сегодня не выиграют."
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Ответ Любезный Коссутий
кто-то из Питера эмигрировал в Манчестер, видимо
думаете, доцент Соколов сбежал, и вместо Наполеона косплеит другого харизматичного француза, Эрика Кантона?
+5
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Ответ ТТХ не фарм клуб
Тен Хаг решил косплеить Уолтера Уайта не только по внешности
так он же вроде растворял тела в кислоте плавиковой
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Давайте только это будет не правый нападающий, а то какая-то проклятая позиция получается.
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Этим человеком оказался Тирелл Маласия
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Ответ Иван Жаринов
Это кто-то Тег Хага на выход попросил?
Тогда бы голова коня была.
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Ответ Stereophonics89
Твиттер шутеит, что это Маласия
Инфа для понимания контекста:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/unitedtweets/3228847.html
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Ответ Stereophonics89
Твиттер шутеит, что это Маласия
😭😭😭 жестко
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Ответ Николай Павлов
В Питере есть академия МЮ?
Нет же. Зато Манчестерский филиал, видимо, появился)
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Ответ Иван Жаринов
Это кто-то Тег Хага на выход попросил?
Болельщик мю : Тен Хаг выполняет свою работу топорно.
Тен Хаг: я тебе покажу, что значит топорная работа.
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Ответ Парад Планет
Господи, не роналду главное??(((((((
именно он....... 😁
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Поясните шутку про Маласию
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Лысый шарлатан начал практиковать жертвоприношения игроков, дабы задобрить фортуну
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Неудивительно. Манчестер, Санкт-Петербург, Лондон северные серые депрессивные города, где того и глядишь в мусорном баке, реке, пакете на улице что-нибудь да обнаружишь. На юге всегда проще и спокойнее. Аллигаторы(в большинстве регионов крокодилы всё же), койоты да и сами по себе дремучие леса или интересные пустыни, каньоны всегда снижают уровень преступности и повышают уровень просто пропавших без вести. Во всём виноват климат :)
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Господи, не роналду главное??(((((((
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Онане посылка с родины пришла?
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Тен хаг что-то заигрался в строгого тренера правдоруба, видать кто-то не извинился
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Понимаю, нельзя, цинично, черный юмор- но нашли могилу побед и величия МЮ?...
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Понабирали людоедов.
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Тен Хаг давно в инфополе появлялся?
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