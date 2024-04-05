Гатиятулин возглавит «Ак Барс». Стороны подпишут контракт на 3 года (Metaratings)

Теги Ак Барс Сибирь Трактор возможные переходы КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

Анвар Гатиятулин подпишет контракт с «Ак Барсом» сроком на три года.

По данным Metaratings, казанский клуб обсуждает долгосрочный контракт с тренером Анваром Гатиятулиным.

Сообщается, что сторона 48-летнего специалиста рассчитывает подписать соглашение на трехлетний срок. 

Последним местом работы Гатиятулина был «Трактор», который уволил тренера после 8 поражений в 15 матчах на старте нынешнего сезона Фонбет чемпионата КХЛ.

28 марта «Сибирь» объявила, что с Гатиятулиным достигнуто предварительное соглашение, однако сегодня клуб сообщил о возобновлении поисков нового главного тренера. 

Также «Матч ТВ» сообщал, что тренер уехал на стажировку в клуб НХЛ, после чего он, скорее всего, возглавит «Ак Барс».

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27 комментариев
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Ответ Руслан Зимаков
А у вас есть варианты лучше? Из свободных, на рынке сейчас одни физруки
А с каких пор Анвар не физрук?
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Ошибка АкБарса. Какой он "человек слова" Гатиятуллин уже показал.😂
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шороху навели с анварчиком...не того уровня тренер чтоб кубки брать...в лучшем случае продержится до НГ...потом в отставку...казань прям от безысходности...
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Они по какому принципу подбирают тренера? По национальному или профессиональному?
+3
0
+3
Легенда "Сибири" уходит туда, где больше платят.
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+3
Ответ Ми Ша
Они по какому принципу подбирают тренера? По национальному или профессиональному?
По рисунку игры.
+2
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Ну казанским не привыкать)
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Наши новые функционреы в Новосибирске начали смешить народ даже не начав работу на новом месте
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Угадаю. А консультантом будет Бил.:)
Этого уволят к НГ, и Бил снова будет спасать Казань:), на этот раз может вообще в ПО не попасть,
Будем следить 🧐
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Если Бил будет рядом с командой то хоть Троца пусть назначают
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Ответ fomin
Ошибка
А у вас есть варианты лучше? Из свободных, на рынке сейчас одни физруки
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Очень странный выбор
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Человек неплохо работал в тракторе 8 лет назад, а за него такая драка как будто это новый Бэбкок, ну или Тарасов. Вы 2 последних года хоккей смотрели? Хреновый он тренер!!!
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бред а где новые помоложе тренера из школы тренеров????????одни и теже по кругу ходят.как блохи прыгают из клуба в клуб.
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Есть такое ощущение, что на этот выбор повлиял Зинэтула Хайдарович. Отправьте уже дедушку картошку сажать
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Честно говоря, лучше бы АБ Адмиралу денег отвалил и взял Тамбиева. Куда более интересный тренер.
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Это Колхоз, ну а что это
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Ответ Руслан Зимаков
А у вас есть варианты лучше? Из свободных, на рынке сейчас одни физруки
Все одно примерно , но 3 года перебор.
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Ответ Alexey Drugov
А с каких пор Анвар не физрук?
Толком конечно он ничего не добился, но все таки физруки в финалы конфы не выходят. Надеюсь пока что не добился.
А если призадуматься, толковых свободных тренеров то и нет…
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Ответ Alexey Drugov
А с каких пор Анвар не физрук?
Я и не говорил что он топ тренер
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Ответ Hitgoe Himgob
Если Бил будет рядом с командой то хоть Троца пусть назначают
Анварка заместитель консультанта АБ-а? Официально главный. Даже усы Знарка не смогли принять такого унижения
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Ответ srs
Анварка заместитель консультанта АБ-а? Официально главный. Даже усы Знарка не смогли принять такого унижения
Контракт дадут до декабря?
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Ответ srs
Анварка заместитель консультанта АБ-а? Официально главный. Даже усы Знарка не смогли принять такого унижения
Валерий Белов в качестве главного АБ лет десять назад вроде серию Сибири проиграл в беззубом стиле. Сам главный сборной тогда дедушка Билли ведь консультировал’. А дед то стратег. Похоже будет уходить и возвращаться пока не надоест. Так что разрешите поздравить игрушка чья то есть нитолько в клубе базирующейся в Питере
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Ответ Ренат Ильясов
Легенда "Сибири" уходит туда, где больше платят.
Вряд ли и ассистенты главного в ЦСКА будут в плохом достатке
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👍👍👍
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