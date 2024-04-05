Гатиятулин возглавит «Ак Барс». Стороны подпишут контракт на 3 года (Metaratings)

Анвар Гатиятулин подпишет контракт с «Ак Барсом» сроком на три года.

По данным Metaratings, казанский клуб обсуждает долгосрочный контракт с тренером .

Сообщается, что сторона 48-летнего специалиста рассчитывает подписать соглашение на трехлетний срок.

Последним местом работы Гатиятулина был « », который уволил тренера после 8 поражений в 15 матчах на старте нынешнего сезона Фонбет чемпионата КХЛ.

28 марта « » объявила, что с Гатиятулиным достигнуто предварительное соглашение, однако сегодня клуб сообщил о возобновлении поисков нового главного тренера.

Также «Матч ТВ» сообщал, что тренер уехал на стажировку в клуб НХЛ, после чего он, скорее всего, возглавит «Ак Барс».