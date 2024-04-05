Турнир претендентов. 2-й тур. Непомнящий сыграет с Фируджей, Каруана встретится с Абасовым, другие партии
5 апреля в Торонто пройдут партии второго тура турнира претендентов.
Россиянин Ян Непомнящий сыграет с Алирезой Фируджей из Франции.
Турнир претендентов
Торонто, Канада
2-й тур
Начало партий – 21:30 по московскому времени.
Хикару Накамура (США) – Сантош Видит (Индия)
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Доммараджу Гукеш (Индия)
Ян Непомнящий (Россия) – Алиреза Фируджа (Франция)
Фабиано Каруана (США) – Ниджат Абасов (Азербайджан)
Турнирное положение: Непомнящий, Абасов, Каруана, Накамура, Фируджа, Прагнанандха, Гукеш, Видит – по 0,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 41-го хода.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/crestbook/