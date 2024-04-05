Турнир претендентов. 2-й тур. Непомнящий сыграет с Фируджей, Каруана встретится с Абасовым, другие партии

5 апреля в Торонто пройдут партии второго тура турнира претендентов.

Россиянин Ян Непомнящий сыграет с Алирезой Фируджей из Франции.

Турнир претендентов

Торонто, Канада

2-й тур

Начало партий – 21:30 по московскому времени.

Хикару Накамура (США) – Сантош Видит (Индия)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Доммараджу Гукеш (Индия)

Ян Непомнящий (Россия) – Алиреза Фируджа (Франция)

Фабиано Каруана (США) – Ниджат Абасов (Азербайджан)

Турнирное положение: Непомнящий, Абасов, Каруана, Накамура, Фируджа, Прагнанандха, Гукеш, Видит – по 0,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 41-го хода.

Расписание турнира претендентов по шахматам в Торонто