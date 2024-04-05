«Сибирь» возобновила поиск главного тренера. Команду должен был возглавить Гатиятулин, но он «передумал подписывать контракт»

«Сибирь» вернулась к поиску главного тренера команды.

28 марта новосибирский клуб опубликовал информацию, что достиг договоренности с Анваром Гатиятулиным.

Позже стало известно, что 48-летним тренером интересуется «Ак Барс».

«Специалист дал свое согласие на переговорах с хоккейным клубом «Сибирь», и оставалось согласовать финишные условия контракта. Однако позднее Анвар Рафаилович сообщил о том, что передумал подписывать контракт.

В настоящее время руководство клуба ведет поиск нового главного тренера для «Сибири», рассматривается несколько специалистов. Выбор будет сделан в ближайшее время», – сказано в сообщении пресс-службы.

Гатиятулин ранее возглавлял «Трактор» и был уволен из команды по ходу текущего Фонбет чемпионата КХЛ.

«Сибирь» не попала в плей-офф в этом сезоне, заняв 10-е место в Восточной конференции.