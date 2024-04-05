«Сибирь» возобновила поиск главного тренера. Команду должен был возглавить Гатиятулин, но он «передумал подписывать контракт»

Теги Ак Барс Сибирь Трактор КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

«Сибирь» вернулась к поиску главного тренера команды.

28 марта новосибирский клуб опубликовал информацию, что достиг договоренности с Анваром Гатиятулиным.

Позже стало известно, что 48-летним тренером интересуется «Ак Барс».

«Специалист дал свое согласие на переговорах с хоккейным клубом «Сибирь», и оставалось согласовать финишные условия контракта. Однако позднее Анвар Рафаилович сообщил о том, что передумал подписывать контракт.

В настоящее время руководство клуба ведет поиск нового главного тренера для «Сибири», рассматривается несколько специалистов. Выбор будет сделан в ближайшее время», – сказано в сообщении пресс-службы.

Гатиятулин ранее возглавлял «Трактор» и был уволен из команды по ходу текущего Фонбет чемпионата КХЛ.

«Сибирь» не попала в плей-офф в этом сезоне, заняв 10-е место в Восточной конференции.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кравец
+5
0
+5
Легенда! Ни одного поражения, пока рулил Сибирью.
+6
-1
+5
Новый менеджмент Сибири начинает работу с громкого провала-на официальных ресурсах нужно писать о новом ГТ, только когда подписан контракт, чтобы таких казусов не было!
+3
0
+3
Тяжелый хоккейный год для болельщиков «Сибири» ...
+2
0
+2
Анвар не проиграл ни одного матча с Сибирь и должен быть включён в зал славы клуба!
Походу новые руководители ещё похлеще предыдущих
+3
-1
+2
Барсы всё таки переманили деньгами
+1
0
+1
Этот Гатиятуллин чем хорош то?🧐не пойму такой интерес к этой персоне со стороны клубов
+1
0
+1
Назарова или Николишина надо. Дисциплина будет и прийдут победы
0
0
0
Выглядит все это нелепо. Губернатор пытается себе политических очков набрать на популизме вокруг клуба, а в итоге получается вот это. Смешно и грустно, что вокруг Сибири пока только такие новости.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий