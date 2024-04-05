Гюлер набрал 8 кг мышечной массы за 9 месяцев в «Реале», чтобы стать более конкурентоспособным и избежать травм
Арда Гюлер набрал 8 кг, чтобы соревноваться на новом уровене и избежать травм.
19-летний полузащитник в июле прибыл в Мадрид с весом 62 кг. Тренерский штаб «Реала» посчитал, что игроку стоит набрать мышечную массу, чтобы конкурировать на высоком уровне и получать больше игровых минут.
Полузащитник активно занимался в тренажерном зале, сосредоточившись в основном на нижней части тела, чтобы избежать повторения травм, из-за которых он пропустил всю первую часть сезона. С момента прибытия на «Сантьяго Бернабеу» у турецкого футболиста были проблемы с коленом, а также мышечные травмы, которые не позволили ему выйти на поле до 2024 года.
После девяти месяцев занятий хавбеку удалось набрать 8 кг, теперь его вес составляет 70 кг.
В нынешнем сезоне Гюлер принял участие в 7 матчах за «Реал» и забил 1 гол. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: соцсеть Арды Гюлера
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