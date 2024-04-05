Гюлер набрал 8 кг мышечной массы за 9 месяцев в «Реале», чтобы стать более конкурентоспособным и избежать травм

Арда Гюлер набрал 8 кг, чтобы соревноваться на новом уровене и избежать травм.

19-летний полузащитник в июле прибыл в с весом 62 кг. Тренерский штаб «Реала» посчитал, что игроку стоит набрать мышечную массу, чтобы конкурировать на высоком уровне и получать больше игровых минут.

Полузащитник активно занимался в тренажерном зале, сосредоточившись в основном на нижней части тела, чтобы избежать повторения травм, из-за которых он пропустил всю первую часть сезона. С момента прибытия на «Сантьяго Бернабеу» у турецкого футболиста были проблемы с коленом, а также мышечные травмы, которые не позволили ему выйти на поле до 2024 года.

После девяти месяцев занятий хавбеку удалось набрать 8 кг, теперь его вес составляет 70 кг.

В нынешнем сезоне принял участие в 7 матчах за «Реал» и забил 1 гол. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: соцсеть Арды Гюлера