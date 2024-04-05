Гюлер набрал 8 кг мышечной массы за 9 месяцев в «Реале», чтобы стать более конкурентоспособным и избежать травм

Теги Реал Мадрид Ла Лига фото Арда Гюлер Футбол

Арда Гюлер набрал 8 кг, чтобы соревноваться на новом уровене и избежать травм.

19-летний полузащитник в июле прибыл в Мадрид с весом 62 кг. Тренерский штаб «Реала» посчитал, что игроку стоит набрать мышечную массу, чтобы конкурировать на высоком уровне и получать больше игровых минут.

Полузащитник активно занимался в тренажерном зале, сосредоточившись в основном на нижней части тела, чтобы избежать повторения травм, из-за которых он пропустил всю первую часть сезона. С момента прибытия на «Сантьяго Бернабеу» у турецкого футболиста были проблемы с коленом, а также мышечные травмы, которые не позволили ему выйти на поле до 2024 года.

После девяти месяцев занятий хавбеку удалось набрать 8 кг, теперь его вес составляет 70 кг.

В нынешнем сезоне Гюлер принял участие в 7 матчах за «Реал» и забил 1 гол. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

 Фото: соцсеть Арды Гюлера

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58 комментариев
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Азар набрал 8 кг за первый месяц в Реале
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+294
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Азар набрал 8 кг за первый месяц в Реале
почему минусят? достойный стёб
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+47
Главное чтобы Адама Траоре новый в итоге не вышел😁
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0
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Каждый набирает вес по разному , Азар
+26
-3
+23
Ответ Локуся
Главное чтобы Адама Траоре новый в итоге не вышел😁
Ага , который спину почесать не может
+9
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+9
Ответ Геннадий Чеботарев
Вот именно,что у палки всегда два конца. А с набором массы скорость и резкость потеряется и соответственно техника. Как по мне,то это была очередная тупость штаба анчелоти и плинтуса.
Генке с Челябинска конечно лучше знать, чем Пинтусу
+8
0
+8
Сидит качок, качается, а дети ждут качель.... вспомнилось)
+8
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Удачи, Арда!
Талантливый парень, возможно заиграет так как от него ждут
В Реале трудно пробиться в основу, что не имя, то звезда
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Ответ N89
Каждый набирает вес по разному , Азар
Зато Азар, набирал вес с удовольствием!
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А в РПЛ всегда говорят, что если набрать мышечную массу, то будешь медленным и неповоротливым. А потом в еврокубках и на уровне сборных отскакивали от них, проигрывая борьбу вчистую.
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Ответ Jaxongir Shodiev
почему минусят? достойный стёб
Это поклонники Азара дизят)
+3
0
+3
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Азар набрал 8 кг за первый месяц в Реале
Ахахаххахпз
+4
-3
+1
Ответ кирилл
реал побеждает не за счет таланта, а благодаря упорству
реал побеждает в основном благодаря судьям!
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Ещё было бы реально интересно узнать его рацион питания.
Главное придерживаться графика:
Бегит
Пресс качат
Турник
Анжумания
+3
-2
+1
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Азар набрал 8 кг за первый месяц в Реале
Да скорее всего даже за 2 недели
+1
0
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Ответ Alexander Zubkov
Это поклонники Азара дизят)
Мне интересно, кто они? Бодипозитивщики? Или фанаты Лилля?
+1
0
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Ему еще далеко до нынешнего Озила. Гляньте, если не видели.)
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Креатин, протеин шэйк, жим, тяга, ноги и вуаля
+2
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Озил заразил.
+2
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Это Перес всё купил
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Правильный ход, парниша
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В современном футболе без физухи делать нечего.
Пунтус знает что делает.
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Главный молодой турецкий талант - Кылычсой из Бешикташа. Будет покруче распиаренных Гюлера, Йылдыза и прочих
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Ответ Локуся
Главное чтобы Адама Траоре новый в итоге не вышел😁
Траоре же говорил, что не ходит в качалочку, и не работает с весами:)
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Ответ войд
Профи бодибилдеры за день набирают по 3 кг)
это кто
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Ответ данислам дадыбаев
а что вес тоже играет роль против в травмах
Косвенно, конечно. Мышечная масса важнее.
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Ответ Jan Paskel
Сидит качок, качается, а дети ждут качель.... вспомнилось)
😁
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жду на Евро от него и Кенана Йлдыза хорошей игры, думаю, что парни очень талантливы и могут зажечь.
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Ответ За Валенсию с 1999
Главный молодой турецкий талант - Кылычсой из Бешикташа. Будет покруче распиаренных Гюлера, Йылдыза и прочих
согласен , круче остальных , жаль только что в Бешике играет , клуб не очень ....
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ого себе молодец за 9месяцев набрал аж 8кг это нечто
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