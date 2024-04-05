Губерниев о словах Позднякова про «команду иноагентов»: «А мы-то думали, что Медведев – легенда российского и мирового тенниса и прославленный чемпион из России»
Дмитрий Губерниев прокомментировал слова главы ОКР о «команде иноагентов».
Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов, желающих выступить на Олимпиаде в Париже.
«Да? А мы-то думали, что Даня Медведев – легенда российского и мирового тенниса и прославленный чемпион из России... Нехорошо так говорить, господин Поздняков...
Замечу господину Позднякову, что никто не дает ему права называть соотечественников иноагентами без соответствующего решения компетентных органов...» – написал Губерниев.
«Простите, а наши борцы и дзюдоисты, которые собираются отбираться на Олимпиаду, они тоже иноагенты?» – добавил комментатор.
И не только что думает наша власть про наших же спортсменов, но и что думает власть о тебе самом.
Потерпи, услышишь.
Россияне могу ?! Или вы всех россиян хотите как то назвать ?!
Ждём в Грозном с громкоговорителем :)