Губерниев о словах Позднякова про «команду иноагентов»: «А мы-то думали, что Медведев – легенда российского и мирового тенниса и прославленный чемпион из России»

Теги сборная России жен сборная России дзюдо Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Дмитрий Губерниев сборная России по борьбе сборная России жен Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Даниил Медведев Прочие

Дмитрий Губерниев прокомментировал слова главы ОКР о «команде иноагентов».

Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов, желающих выступить на Олимпиаде в Париже.

«Да? А мы-то думали, что Даня Медведев – легенда российского и мирового тенниса и прославленный чемпион из России... Нехорошо так говорить, господин Поздняков...

Замечу господину Позднякову, что никто не дает ему права называть соотечественников иноагентами без соответствующего решения компетентных органов...» – написал Губерниев.

«Простите, а наши борцы и дзюдоисты, которые собираются отбираться на Олимпиаду, они тоже иноагенты?» – добавил комментатор.

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43 комментария
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Мне кажется, сам факт того, что по ряду вопросов самое адекватное мнение высказывает Губерниев, лучшая характеристика текущих времён.
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Спросите у него про НХЛовцев и лично про главного путинтимовца, рискнет Поздняков его иноагентом назвать? Или жим-жим?
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Ответ Сицилийский виноград
Мне кажется, сам факт того, что по ряду вопросов самое адекватное мнение высказывает Губерниев, лучшая характеристика текущих времён.
Дмитрий никогда не был лишён здравого смысла. В такое тяжёлое время он понимает что надо быть не только в системе, но и одновременно в оппозиции. Как говорится и нашим и вашим.
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+57
А рискнет ли стасик назвать Овечкина/Малкина иноагентами?
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как страна докатилась что такой как поздняков рулит олимпизмом ...позорище...
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Ответ Ебздрогыч
Спросите у него про НХЛовцев и лично про главного путинтимовца, рискнет Поздняков его иноагентом назвать? Или жим-жим?
О! Про Ови прям в точку.
+17
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+15
Ответ gja
Дмитрий никогда не был лишён здравого смысла. В такое тяжёлое время он понимает что надо быть не только в системе, но и одновременно в оппозиции. Как говорится и нашим и вашим.
Это флюгер называется
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+14
У Позднякова, как у большинства чинушей в нынешнее время, основная задача громко поддакивать и повышать градус абсурдности, чтобы на их фоне кто надо казался максимально взвешенным и адекватным. А главе ОКР, спортсменов которого не пускают на олимпиаду, надо стараться вдвойне, потому что такая структура в нынешнее время просто не нужна. Так что за тепленькое место он их и врагами народа легко назвать может.
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Дима, тебе ещё много чего придётся узнать.
И не только что думает наша власть про наших же спортсменов, но и что думает власть о тебе самом.
Потерпи, услышишь.
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Ответ Сицилийский виноград
Мне кажется, сам факт того, что по ряду вопросов самое адекватное мнение высказывает Губерниев, лучшая характеристика текущих времён.
Губер просто умнее всех этих узколобых спортсменов. Так-то он максимально хитрожопый конъюнктурщик.
+7
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Спросите про Овечкина? 😆😆😆😆
+7
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Ответ Slavnov
Комментарий скрыт
Так ты же об этом и говоришь 😁 Какая тебе разница с кем она спит? Вопросы риторический. Ты на уровне депутата Госдумы аргументируешь
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0
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Даже Губер и Тарасова понимают, что Поздняков откровенную ерунду ляпнул. Не просто ерунду, а ерунду, у которой могут быть неприятные последствия для русского спорта
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Ответ Daniel Knutsen
Чёт я не в курсе, Овечкин собрался на летней олимпиаде в Париже выступать? В качестве кого?
нет. просто он живет и зарабатывает миллионы грязных американских долларов в логове "врага".
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ну, строго говоря, в теннисе всегда играют за себя, страна там сбоку...
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Ответ Ебздрогыч
Спросите у него про НХЛовцев и лично про главного путинтимовца, рискнет Поздняков его иноагентом назвать? Или жим-жим?
Ты не понял, это другое. Он шпион, трудится на благо Родины
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Здесь Губерниев прав. Поздняков много на себя берет. Завтра не будет ОКР и приветик. Нет участия в ОИ, нет комитета. Все просто.
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На Мамиашвили Поздняков не полезет,бздит…А Тарпищева можно и пнуть,так получается?Гад.
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Ответ Сицилийский виноград
Мне кажется, сам факт того, что по ряду вопросов самое адекватное мнение высказывает Губерниев, лучшая характеристика текущих времён.
та губерниев просто сильно хидромудрый, никто не дает права называть соотечественников иноагентами без соответствующего решения компетентных органов...» ?значит если власть скажет что они иноагенты, то губер будет всех чехвостит самый первый
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Ответ ksn 1979
А он и не сказал за всех, это уже вы додумали.
"а мы-то" - это о ком?
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Ответ I. S.
А я замечу, что Губерниеву никто не даёт права говорить "а мы-то", говоря за всех. Существует другое мнение.
А он и не сказал за всех, это уже вы додумали.
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Ответ Харламов Никита
А КТО ТОЛЬКО Касаткину может поддерживать ?! Россияне могу ?! Или вы всех россиян хотите как то назвать ?! Ждём в Грозном с громкоговорителем :)
Комментарий удален модератором
Ответ Slavnov
Комментарий скрыт
А КТО ТОЛЬКО Касаткину может поддерживать ?!
Россияне могу ?! Или вы всех россиян хотите как то назвать ?!
Ждём в Грозном с громкоговорителем :)
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Ответ Slavnov
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Сицилийский виноград
Мне кажется, сам факт того, что по ряду вопросов самое адекватное мнение высказывает Губерниев, лучшая характеристика текущих времён.
Дожили так сказать.
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Ответ Artmann
Так и "умнее" не значит - "умный".)
Что ж, соглашусь.
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"Пловец Иван Гирев отправил письмо в Международную федерацию плавания, где попросил отозвать у него нейтральный статус. Иван был единственным спортсменом в водных видах спорта, кто получил его." --- Поздняков запугал.
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Ответ I. S.
В самом деле? Цитирование в дело и не в дело Астрид Линдгрен, произнесение имён двух русских царей, опять же не к месту, не делают человека умным и могут впечатлить только Канделаки! И он неграмотный в смысле русского языка.
Так и "умнее" не значит - "умный".)
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Комментарий удален модератором
Вы это кто, иноагенты и болтуны?
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