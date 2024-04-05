Губерниев о словах Позднякова про «команду иноагентов»: «А мы-то думали, что Медведев – легенда российского и мирового тенниса и прославленный чемпион из России»

Дмитрий Губерниев прокомментировал слова главы ОКР о «команде иноагентов».

Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов, желающих выступить на Олимпиаде в .

«Да? А мы-то думали, что – легенда российского и мирового тенниса и прославленный чемпион из России... Нехорошо так говорить, господин Поздняков...

Замечу господину Позднякову, что никто не дает ему права называть соотечественников иноагентами без соответствующего решения компетентных органов...» – написал .

«Простите, а наши борцы и дзюдоисты, которые собираются отбираться на Олимпиаду, они тоже иноагенты?» – добавил комментатор.