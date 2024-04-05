Поздняков о российских теннисистах на Олимпиаде: «Команда иноагентов»
Глава ОКР Поздняков назвал российских теннисистов «командой иноагентов».
«Сейчас в публичном пространстве развернулась дискуссия между Ириной Винер и представителями тенниса относительно выступления на Олимпийских играх в нейтральном статусе.
Хочу подчеркнуть, что разделяю и поддерживаю позицию Ирины Александровны, наши мнения здесь полностью совпадают. Единственное, не соглашусь с определением «команда бомжей» конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны и СВО.
Так что правильнее, с моей точки зрения, – «команда иноагентов». Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя. Тем более, что индивидуальное олимпийское предпринимательство сейчас активно пропагандируется из Лозанны.
Искренне, с уважением, отношусь к достижениям мастеров на кортах, но с человеческой и гражданской точек зрения наши подходы к сложившейся ситуации диаметрально противоположны», – написал Станислав Поздняков.
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Он по-прежнему занимает должность руководителя ОКР и маниакально выступает против участия в Олимпиаде. Классический случай раздвоения личности - должность мою и зарплату не смейте трогать, а выполнять свою работу я не буду принципиально!
Г-н Поздняков откажитесь гордо от занимаемой должности и хоть сутки напролёт убеждайте всех в своих антиспортивных взглядах.
Но это очень недальновидное заявление. Тем более от человека из спорта, бывшего спортсмена. Во - первых оно может спровоцировать массовую смену спортивного гражданства. Во - вторых, теннис, это индивидуальный вид спорта, где они по сути и так играют за себя. (как и фихтование, прикол 😄). В - третьих 99% соревнований по теннису проходят за границей. Наверное странно жить в России, и каждую неделю мотаться играть куда - то. В- четвёртых практически никто из них ничего против не высказывал, ни прямо, ни косвенно. У меня претензии к тому же Медведеву, что он после Крокуса ничего даже символического не написал. Но этого не сделал и создатель Путин-тим Овечкин. (кстати наши НХЛовцы по такой логике тоже иноагенты?)
Ну и в - пятых, что - то мне подсказывает, что в случае побед, Поздняков в числе первых будет кричать ураааа, наши победили!
Никто не говорит им миллионы и машины от государства дарить. Но максимально тупая попытка выслужиться перед непонятно кем.
Щас опять Путин выступит, что не все так однозначно, и мы желаем им удачи, так снова побегут переобуваться
Ребята, сил вам и спокойствия🙏 Адекватные соотечественники - с вами.
Но зачем нести всякий бред о финансировании из-за рубежа?
И почему тогда Медведев,Рублев,Касаткина иноагенты
А Кучеров,Овечкин,Малкин наши прославленные спортсмены в тылу врага?
🤦🏻♂️
И я скажу не самую однозначную вещь, но никто не обязан публично выражать свое мнение в связи с каким-то событиями. От того, что он не напишет формальные 3 строчки, мир лучше или хуже не станет. Лучше тихо и молча кинуть донат красному кресту и продолжать дальше впахивать, радуя людей в такое непростое время своими победами.
Всем мира!
Как в 2000-е золотая молодежь😁😁