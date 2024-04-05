Поздняков о российских теннисистах на Олимпиаде: «Команда иноагентов»

Теги Ирина Винер Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Политика Теннис

Глава ОКР Поздняков назвал российских теннисистов «командой иноагентов».

«Сейчас в публичном пространстве развернулась дискуссия между Ириной Винер и представителями тенниса относительно выступления на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Хочу подчеркнуть, что разделяю и поддерживаю позицию Ирины Александровны, наши мнения здесь полностью совпадают. Единственное, не соглашусь с определением «команда бомжей» конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны и СВО.

Так что правильнее, с моей точки зрения, – «команда иноагентов». Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя. Тем более, что индивидуальное олимпийское предпринимательство сейчас активно пропагандируется из Лозанны.

Искренне, с уважением, отношусь к достижениям мастеров на кортах, но с человеческой и гражданской точек зрения наши подходы к сложившейся ситуации диаметрально противоположны», – написал Станислав Поздняков.

Медведев о том, что Винер сравнила нейтральных атлетов с бомжами: «Каждый имеет право на свое мнение. Я же с удовольствием поеду»

Касаткина о том, что Винер сравнила нейтральных атлетов с бомжами: «Бомж» Дарья передает всем привет и желает хорошего дня»

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024

Материалы по теме

77 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Время Шариковых оно такое
+123
-7
+116
Паразит. Лучше бы рассказал, в чем смысл деятельности руководителя ОКР, который против Олимпиады.
+93
-5
+88
Ответ SadButTrue
Время Шариковых оно такое
Этот скорее Швондер
+60
-3
+57
Подобные заявления буквально подталкивают талантливых спортсменов задуматься о смене гражданства. Такие ребята (как Даниил Медведев) представляют Россию на международной арене в непростое время, когда весь отечественный спорт остается в полной мировой изоляции. По большому счету они – герои, которые не дают забыть о существовании русских спортсменов в эпоху их массовой отмены. Выступают ли они за счет государства? Очень сомневаюсь. В любом случае – это заявление популистское, нелогичное, даже глупое. Хотя, сложно ожидать чего-то другого.
+50
-5
+45
Россияне, работающие в НХЛ и перечисляющие в бюджет США доллары, которые, в том числе, тратятся на оружие, сами знаете для кого: 🥂
+47
-4
+43
Ответ seppblatter@mail.ru
Россияне, работающие в НХЛ и перечисляющие в бюджет США доллары, которые, в том числе, тратятся на оружие, сами знаете для кого: 🥂
Зато Овечкин путинтимовец, никакого диссонанса🤣
+43
-1
+42
Команда замечательных людей, получается. Особенно будем поддерживать)
+48
-6
+42
Статус-то почетный, не удалось задеть
+35
-3
+32
Ответ justbored
Учитывая, что иноагент это вполне официальный статус, разбрасываться им чиновнику не пристало. Если это не завуалированная угроза, конечно.
Это именно угроза
+26
0
+26
Что министерство спорта сделало, например, для Медведева и Рублева? Чтобы сейчас эта говорящая голова их осуждала?
+26
-1
+25
Учитывая, что иноагент это вполне официальный статус, разбрасываться им чиновнику не пристало. Если это не завуалированная угроза, конечно.
+26
-2
+24
Какой ужас. И этот "человек" руководитель ОКР...позорище
+23
-2
+21
Медведеву с Касаткиной уже поздновато гражданство менять. А вот молодые российские теннисисты после высказываний подобных персонажей тысячу раз задумаются. Не стоит ли сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за страну, которая тебя ценит, а не называет иноагентом и бомжом.
+21
-1
+20
теннисисты занимаются своим делом, а вот, почему этот полковник вооруженных сил не там где ему нужно сейчас быть?
+21
-2
+19
Уже не стесняется. Видимо кто поедет на ОИ, получит статус иноагента. Сам-то кто? Откуда зарплата и какой полезный осязаемый результат от деятельности для страны?
+19
-2
+17
Вот же... ... прости господи , этот Поздняков.
Он по-прежнему занимает должность руководителя ОКР и маниакально выступает против участия в Олимпиаде. Классический случай раздвоения личности - должность мою и зарплату не смейте трогать, а выполнять свою работу я не буду принципиально!
Г-н Поздняков откажитесь гордо от занимаемой должности и хоть сутки напролёт убеждайте всех в своих антиспортивных взглядах.
+14
-1
+13
Ответ selso99
Паразит. Лучше бы рассказал, в чем смысл деятельности руководителя ОКР, который против Олимпиады.
Скоро ОКР организует матч команды иноагентов со сборной воров, убийц и гопников
+12
-1
+11
По ходу, своим максимально дипломатичным ответом Даниил поджёг афедроны
+13
-2
+11
А на Сашу О. из Вашингтона слабо этому позднякову так же прыгнуть? Тоже ж ведь иноагент. Или это другое?
+12
-2
+10
Стасик, про фраппе ни разу не сказал, ты точно здоров?
+10
0
+10
Хоть я и писал здесь, что те, кто едут на Олимпиаду ставят себя в положение: "не бейте, хоть обоссыте", от своих слов не отказываюсь.
Но это очень недальновидное заявление. Тем более от человека из спорта, бывшего спортсмена. Во - первых оно может спровоцировать массовую смену спортивного гражданства. Во - вторых, теннис, это индивидуальный вид спорта, где они по сути и так играют за себя. (как и фихтование, прикол 😄). В - третьих 99% соревнований по теннису проходят за границей. Наверное странно жить в России, и каждую неделю мотаться играть куда - то. В- четвёртых практически никто из них ничего против не высказывал, ни прямо, ни косвенно. У меня претензии к тому же Медведеву, что он после Крокуса ничего даже символического не написал. Но этого не сделал и создатель Путин-тим Овечкин. (кстати наши НХЛовцы по такой логике тоже иноагенты?)
Ну и в - пятых, что - то мне подсказывает, что в случае побед, Поздняков в числе первых будет кричать ураааа, наши победили!
Никто не говорит им миллионы и машины от государства дарить. Но максимально тупая попытка выслужиться перед непонятно кем.
Щас опять Путин выступит, что не все так однозначно, и мы желаем им удачи, так снова побегут переобуваться
+14
-6
+8
И вот с таким "ветерком в спину" со стороны Родины наши спортсмены выходят играть... А мы их ещё критикуем за то, что где-то не дожали в финалах.)
Ребята, сил вам и спокойствия🙏 Адекватные соотечественники - с вами.
+10
-2
+8
А как же Овечкин ? Где ж его патриотизм ?!
+9
-2
+7
Люди с чувством собственного достоинства. Забытый Поздняковым набор слов.
+8
-1
+7
Куда этот дурачок полез?Дискуссии как таковой не было.Теннисистам было всё равно на то что сказала Винер.Они в это тяжёлое время хотя бы напоминают людям о том что есть спортсмены из России,а Поздняков ещё добавляет.Спортсменам из нашей страны сейчас и так не легко-их прессуют со всех сторон.То мэр Парижа говорит что ни рад будет их видеть,то свои чиновники бомжами и иногентами называют
+7
0
+7
Ответ nurgali_kst
Комментарий скрыт
Да он может иметь какую угодно позицию
Но зачем нести всякий бред о финансировании из-за рубежа?
И почему тогда Медведев,Рублев,Касаткина иноагенты
А Кучеров,Овечкин,Малкин наши прославленные спортсмены в тылу врага?
🤦🏻‍♂️
+7
0
+7
Ответ Кирилл Польский
Хоть я и писал здесь, что те, кто едут на Олимпиаду ставят себя в положение: "не бейте, хоть обоссыте", от своих слов не отказываюсь. Но это очень недальновидное заявление. Тем более от человека из спорта, бывшего спортсмена. Во - первых оно может спровоцировать массовую смену спортивного гражданства. Во - вторых, теннис, это индивидуальный вид спорта, где они по сути и так играют за себя. (как и фихтование, прикол 😄). В - третьих 99% соревнований по теннису проходят за границей. Наверное странно жить в России, и каждую неделю мотаться играть куда - то. В- четвёртых практически никто из них ничего против не высказывал, ни прямо, ни косвенно. У меня претензии к тому же Медведеву, что он после Крокуса ничего даже символического не написал. Но этого не сделал и создатель Путин-тим Овечкин. (кстати наши НХЛовцы по такой логике тоже иноагенты?) Ну и в - пятых, что - то мне подсказывает, что в случае побед, Поздняков в числе первых будет кричать ураааа, наши победили! Никто не говорит им миллионы и машины от государства дарить. Но максимально тупая попытка выслужиться перед непонятно кем. Щас опять Путин выступит, что не все так однозначно, и мы желаем им удачи, так снова побегут переобуваться
Интервью последние прочитайте Медведева, опубликовали на теннисной ветке, там он говорит, что сожалеет и скорбит, просто свою скорьб публично не показывакт в соц сетях, собственно как и многие другие люди. Да и каким нужно быть больным ублюдком, чтобы не сожалеть о произошедшем в Крокусе!

И я скажу не самую однозначную вещь, но никто не обязан публично выражать свое мнение в связи с каким-то событиями. От того, что он не напишет формальные 3 строчки, мир лучше или хуже не станет. Лучше тихо и молча кинуть донат красному кресту и продолжать дальше впахивать, радуя людей в такое непростое время своими победами.

Всем мира!
+8
-2
+6
В наше время статус иноагента это элитный статус
Как в 2000-е золотая молодежь😁😁
+8
-2
+6
Жаль что дядя Боря ,совков не добил....жаль..
+10
-4
+6
Дело теннисистов-космополитов
+7
-1
+6
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий