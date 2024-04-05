Поздняков о российских теннисистах на Олимпиаде: «Команда иноагентов»

Глава ОКР Поздняков назвал российских теннисистов «командой иноагентов».

«Сейчас в публичном пространстве развернулась дискуссия между и представителями тенниса относительно выступления на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Хочу подчеркнуть, что разделяю и поддерживаю позицию Ирины Александровны, наши мнения здесь полностью совпадают. Единственное, не соглашусь с определением «команда бомжей» конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны и СВО.

Так что правильнее, с моей точки зрения, – «команда иноагентов». Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на самих себя. Тем более, что индивидуальное олимпийское предпринимательство сейчас активно пропагандируется из Лозанны.

Искренне, с уважением, отношусь к достижениям мастеров на кортах, но с человеческой и гражданской точек зрения наши подходы к сложившейся ситуации диаметрально противоположны», – написал Станислав Поздняков.

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