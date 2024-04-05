Медведева о самых дорогих покупках: «Крестик за 700 с чем-то тысяч. Считаю, что такие покупки должны быть, особенно у девушки»
Евгения Медведева рассказала об одной из самых дорогих покупок.
«Вот крестик, который я ношу. Это не одна из самых дорогих моих покупок, но вот прям было: хочу! И покупаю. 700 с чем-то он стоил.
Я ношу его каждый день, и я в таком восторге от самой себя и от этого крестика. Просто мне хорошо. Считаю, что такие покупки должны быть, особенно у девушки», – рассказала Медведева.
На него ты погляди,
Что в тебе способен он
Резко изменить?
Это ппц, моя крыша уже не вывозит такое...
И нормальные девушки такие крестики не покупаю.
Это уже бирюлька, а не нательный крест.
Нашла светское развлечение , а примера другого не нашла , ни касающегося вероисповедания .
Вы сместили акценты. Купила, потому что захотела, несмотря на цену. А не "патамушто за 700 тысяч"
По поводу покупок, заработала-купила.
Ну кроме материала, россыпи бриллиантов и цены?