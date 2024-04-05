Медведева о самых дорогих покупках: «Крестик за 700 с чем-то тысяч. Считаю, что такие покупки должны быть, особенно у девушки»

Теги фото Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала об одной из самых дорогих покупок.

«Вот крестик, который я ношу. Это не одна из самых дорогих моих покупок, но вот прям было: хочу! И покупаю. 700 с чем-то он стоил.

Я ношу его каждый день, и я в таком восторге от самой себя и от этого крестика. Просто мне хорошо. Считаю, что такие покупки должны быть, особенно у девушки», – рассказала Медведева.

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47 комментариев
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Крестик и нолик
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Ну, все понятно. Главное не вещь, а цена! Иначе, зачем озвучивать цену?
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Крестик на моей груди
На него ты погляди,
Что в тебе способен он
Резко изменить?
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Одна катает в шоу умершую в страшных блокадных муках маленькую девочку, чтобы заработать денег и чтобы её "взяли в разные шоу на 9 мая". Вторая купила нательный крестик как цацку, патамушто за 700 тысяч, "смотрите, кто не видел, какая я богатая".
Это ппц, моя крыша уже не вывозит такое...
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Крестик для верующих людей это совсем другое.
И нормальные девушки такие крестики не покупаю.
Это уже бирюлька, а не нательный крест.
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Лучше бы просто украшение купила. Нательный крестик всё-таки не украшение. Не для этого его надевают.
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«Покупка века», вот времена настали…
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имхо,это у каждой девушки,женщины бывает,независимо от дохода причем,что то хочешь и прям вот мечтаешь об этом,потом бац,это у тебя есть,и просто кайф,приятное ощущение,точно так же как и дарить кому то подарки,все верно,надо себя радовать,баловать,в конце концов,ты у себя одна такая!!
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В моей православной голове не укладываются крестик и 700 тыщ.
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Такое ляпнуть может только ЕМ😇
Нашла светское развлечение , а примера другого не нашла , ни касающегося вероисповедания .
+11
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Ответ Елена Спирина
На свои заработанные купила, почему бы и нет. А фраза, как всегда вырвана из контекста
Да ,и не понятно теперь , что Женя имела ввиду)
+7
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+3
"я в таком восторге от самой себя"- Женя как всегда))
+11
-9
+2
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Одна катает в шоу умершую в страшных блокадных муках маленькую девочку, чтобы заработать денег и чтобы её "взяли в разные шоу на 9 мая". Вторая купила нательный крестик как цацку, патамушто за 700 тысяч, "смотрите, кто не видел, какая я богатая". Это ппц, моя крыша уже не вывозит такое...
Про Вашу крышу - 👍
Вы сместили акценты. Купила, потому что захотела, несмотря на цену. А не "патамушто за 700 тысяч"
+4
-2
+2
Мевдедева?🤨
+8
-6
+2
и это,сейчас пост идёт,и люди с по настоящему православными головами не осуждают и не завидуют, и уж тем более,не набрасывают пустословия ради,это так,к слову!!
+3
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Ответ Alex1104
Лучше бы просто украшение купила. Нательный крестик всё-таки не украшение. Не для этого его надевают.
Это именно ювелирное украшение, не более.
+9
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Ответ Аленка_76
Что значит нормальные девушки?)
По логике автора половина медийных девушек, которые сейчас такие же крестики носят, ненормальные))
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Вырвали фразу из разговора двух девушек, а комментаторы давай о религии рассуждать. Ювелирное украшение не является православным крестиком. У него даже форма другая
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Ответ Лека-Лека
Крестик для верующих людей это совсем другое. И нормальные девушки такие крестики не покупаю. Это уже бирюлька, а не нательный крест.
Что значит нормальные девушки?)
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Ответ Большой Влад
Комментарий скрыт
У Жени парень есть, а вообще личная жизнь девчонок это не ваше дело
+6
-5
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Ответ Х.К.Ф.
Ну, все понятно. Главное не вещь, а цена! Иначе, зачем озвучивать цену?
Так в выпуске шла речь о дорогих покупках. Катя сказала сколько её сумка стоит, Женя сколько стоит крестик
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Ответ Ozz99
Крестик и нолик
Что-то вспомнились строки из песни "У тебя на шее крестик, у меня в кармане нолик"
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Ответ Ozz99
Крестик и нолик
Браво!
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Если рассматривать как ювелирку, то тут уже по возможностям. А так крестик и не должен столько стоить, у него другое предназначение. Ну и рассказывать об этом...это слишком личное, не предполагающее подробностей о финансовой значимости, и ничего не меняющее в связи с его стоимостью.
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Понравился выпуск Жени с Катей!
По поводу покупок, заработала-купила.
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Ответ Лека-Лека
Крестик для верующих людей это совсем другое. И нормальные девушки такие крестики не покупаю. Это уже бирюлька, а не нательный крест.
А вы по украшениям уже оцениваете? Ну это сюр
+1
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Ответ Аленка_76
Это украшение, а не нательный крестик
Поясните, чем отличаются нательный крестик и украшение в виде нательного крестика?
Ну кроме материала, россыпи бриллиантов и цены?
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Актуальные новости в межсезонье... То ли еще будет !
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Ответ Victoria Troshin
тут смотрю морализаторы всех мастей собираются как всегда,на этот раз окромя святой бухгалтерии, и святая инквизиция подтянулась, ой вей!!
Людям делать нечего, хоть Медведеву обсудят в очередной раз. Не разобравшись в сути сказанного, лишь бы накинуть. Все как всегда
+4
-4
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