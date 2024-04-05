Медведева о самых дорогих покупках: «Крестик за 700 с чем-то тысяч. Считаю, что такие покупки должны быть, особенно у девушки»

Евгения Медведева рассказала об одной из самых дорогих покупок.

«Вот крестик, который я ношу. Это не одна из самых дорогих моих покупок, но вот прям было: хочу! И покупаю. 700 с чем-то он стоил.

Я ношу его каждый день, и я в таком восторге от самой себя и от этого крестика. Просто мне хорошо. Считаю, что такие покупки должны быть, особенно у девушки», – рассказала .