Нигматулин о США: «В Майами хорошо, но, блин, чертовски скучно. Каждое утро приходишь на океан, полдня там проводишь. Соскучился по тому, чтобы жизнь кипела, как в Москве»

Руслан Нигматуллин рассказал, почему вернулся в Москву из США.

«Я же последние три года жил за океаном и, честно говоря, так соскучился по тому, чтобы жизнь кипела так, как она кипит в Москве, поэтому сейчас здесь с ноября. В Майами хорошо, но, блин, чертовски скучно.

Первый год был хорошо. Пока я там проехал, объехал.

Ну и каждое утро ты приходишь, скучно, приходишь на океан, полдня там проводишь», – сказал бывший вратарь « » и сборной России Руслан Нигматуллин в ютуб-шоу «Это футбол, брат!».

Руслан Нигматуллин: «В Москве мне нужно около миллиона, но жить в Майами еще дороже. Заработок там тоже выше, но только с хорошим образованием»