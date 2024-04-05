Нигматулин о США: «В Майами хорошо, но, блин, чертовски скучно. Каждое утро приходишь на океан, полдня там проводишь. Соскучился по тому, чтобы жизнь кипела, как в Москве»
Руслан Нигматуллин рассказал, почему вернулся в Москву из США.
«Я же последние три года жил за океаном и, честно говоря, так соскучился по тому, чтобы жизнь кипела так, как она кипит в Москве, поэтому сейчас здесь с ноября. В Майами хорошо, но, блин, чертовски скучно.
Первый год был хорошо. Пока я там проехал, объехал.
Ну и каждое утро ты приходишь, скучно, приходишь на океан, полдня там проводишь», – сказал бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин в ютуб-шоу «Это футбол, брат!».
Руслан Нигматуллин: «В Москве мне нужно около миллиона, но жить в Майами еще дороже. Заработок там тоже выше, но только с хорошим образованием»
Но уехав уже через два-три месяца начинаешь скучать по этой " чертовски скучной рутине у океана". Как-то так.
но в Америке Руслану ехать оказалось некуда к сожалению. только пляж.
и какая там движуха в Москве то, пробки и магазины с подделками известных брендов? или мб полгода снежной каши под ногами
не Москве, конечно, но уже что-то.. ;-)