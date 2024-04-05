Нигматулин о США: «В Майами хорошо, но, блин, чертовски скучно. Каждое утро приходишь на океан, полдня там проводишь. Соскучился по тому, чтобы жизнь кипела, как в Москве»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу светская хроника Руслан Нигматуллин Это футбол, брат! Футбол

Руслан Нигматуллин рассказал, почему вернулся в Москву из США.

«Я же последние три года жил за океаном и, честно говоря, так соскучился по тому, чтобы жизнь кипела так, как она кипит в Москве, поэтому сейчас здесь с ноября. В Майами хорошо, но, блин, чертовски скучно.

Первый год был хорошо. Пока я там проехал, объехал.

Ну и каждое утро ты приходишь, скучно, приходишь на океан, полдня там проводишь», – сказал бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин в ютуб-шоу «Это футбол, брат!».

Руслан Нигматуллин: «В Москве мне нужно около миллиона, но жить в Майами еще дороже. Заработок там тоже выше, но только с хорошим образованием»

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64 комментария
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хочу так скучно жить у океана
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Работать не пробовал 5-2 по 10 часов? И на океан меньше времени будет
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Злые америкосы держат в заложниках у океана Нигматуллина
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Майами один из главных курортов США, много ночных клубов, для диджея работы полно. Просто там ты ноунейм, а в Москве готовы звать из-за фамилии, да Руслан?
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Так в чем проблема? Не ходи на океан. В Майами -то скучно? Ну-ну....
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Ах какая беда…
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Да просто по баблу не потянул.
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Если в Москве каждый день приходить к Яузе и сидеть возле нее полдня, то тоже будет скучно.
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Как, оказывается, я не скучно живу... вот бы поскучать в Майами
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Ответ van basten
хочу так скучно жить у океана
Ну это прикольно первые два-три месяца, потом надоедает.
Но уехав уже через два-три месяца начинаешь скучать по этой " чертовски скучной рутине у океана". Как-то так.
+14
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+8
Ответ Вячеслав Припузов
Воздухом питался и дарами океана, выброшенными на берег, поэтому и пропадал там, возможно с метллоискателем потерянное золотишко на пляжах промышлял...
Скорее всего бабки кончились. Это здесь он кислотный диджей. А там уличный музыкант не более
+8
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+7
Зажравшийся мажор
+9
-3
+6
В переводе на русский: "Лавэ начало заканчиваться, там темок нет и нафиг никому не интересен, вот и вернулся попытаться поднять бабла в привычных местах, где есть хоть какое-то имя и связи"
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+5
Ответ Ronaldinho Gaúcho
Ах какая беда…
Пойду запарю дошик
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Если человеку скучно с самим собой, то дело не в месте, а в человеке. А по факту выглядит, как глупая отмазка для тех, кто спрашивает, а почему ты вернулся)
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Ответ van basten
хочу так скучно жить у океана
Признаться, всего 3 месяца провёл у океана и со временем реально становится скучно. Но поживя снова дома в России, снова хочется на океан. Думаю, так у большинства.
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Ответ PIT-BUL
Работать не пробовал 5-2 по 10 часов? И на океан меньше времени будет
Воздухом питался и дарами океана, выброшенными на берег, поэтому и пропадал там, возможно с метллоискателем потерянное золотишко на пляжах промышлял...
+4
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+3
Ответ van basten
хочу так скучно жить у океана
ты наверное просто не жил там, а бывал лишь отдыхать, где после городской суеты тебе "зашло" такая жизнь(по точнее, отдых). когда живешь постоянно в такой среде, то явно надоедает.что тебе по вкусу, скучная жизнь или насыщенная, зависит от того какую ты прожил за последние годы. если ты прожил насыщенную жизнь то конечно скучные и тихие дни будут мечтой, а если наоборот живешь скучно и тихо то уже хочется немного к насыщенной жизни, где ты четко знал что делать и как пройдет день) это как бы закон природы, люди не знаю что хотят
+6
-3
+3
Ответ STAY SHARP
Признаться, всего 3 месяца провёл у океана и со временем реально становится скучно. Но поживя снова дома в России, снова хочется на океан. Думаю, так у большинства.
вечный цикл, в общем
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+2
А его насильно удерживали в Штатах? Еле вырвался в опостылевшую страну?
+2
0
+2
Ответ Струс хозяин ролевиков
Я когда летел в Шри Ланку тоже думал, что всё время буду у моря проводить. Но в итоге за 2 недели так всё наскучило (даже с учетом, того что я ездил по разным пляжам и городам), что на оставшиеся недели я уехал вглубь страны поближе к горам и больше не возвращался к морю
на Цейлоне у моря ещё и очень жарко, это выматывает. на 1-2 км конечно приятнее и красивее, банально лучше себя чувствуешь.
но в Америке Руслану ехать оказалось некуда к сожалению. только пляж.
+2
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дело в культурном вакууме...
+2
0
+2
Это в Майами скучно?!!! 🤣🤣🤣
+3
-1
+2
Лица заводчан представили?
+2
0
+2
Ответ van basten
хочу так скучно жить у океана
Я когда летел в Шри Ланку тоже думал, что всё время буду у моря проводить. Но в итоге за 2 недели так всё наскучило (даже с учетом, того что я ездил по разным пляжам и городам), что на оставшиеся недели я уехал вглубь страны поближе к горам и больше не возвращался к морю
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Ответ Wings of Freedom
Просто в Майами не клюёт на поплавок, как в Москве реке.
Просто, в Майами перестало клевать на Нигматулина.
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Ответ Leon Petov
Майами один из главных курортов США, много ночных клубов, для диджея работы полно. Просто там ты ноунейм, а в Москве готовы звать из-за фамилии, да Руслан?
да это нелепость просто.
и какая там движуха в Москве то, пробки и магазины с подделками известных брендов? или мб полгода снежной каши под ногами
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Ответ eskerro
Если не работать, то будет конечно скучно. Я был всего 10 дней в форт-лодердейле на отдыхе. Скукота, честно. Да, повалялся на пляже, попил пивка и все. Брал тачку в аренду, ехал в Майами на остров. Однообразно. Конечно классно было на машине до Ки-Уэст съездить. Но 300 км каждый день не по ездишь
50 баксов, 3 часа и ты в Нью-Йорке.
не Москве, конечно, но уже что-то.. ;-)
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Возвращайтесь, пожалуйста, мистер.
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У кого щи пустые, а кому жемчуг мелкий
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