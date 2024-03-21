Уткин – любимый комментатор России, 844-й и 845-й голы Овечкина, Алвеса временно выпустят из тюрьмы, «Авангард» выиграл после отставки Кравеца и другие новости

1. Василия Уткина выбрали любимым комментатором России в проекте Sports, Розанов – 2-й, Стогниенко – 3-й. Итоги голосования пользователей, комментаторов и редакции Sports – здесь.

2. «Авангард» обыграл «Локомотив» (2:1 ОТ) после отставки Кравеца в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Буше забил в овертайме, счет в серии – 1-2. «Трактор» повел 3-0 в серии с «Динамо», выиграв 3:2 в третьем матче. Фукале отбил все 17 бросков в 3-м периоде игры с «Динамо», у вратаря «Трактора» 31 отраженный бросок за матч.

3. Суд Барселоны решил выпустить приговоренного к 4,5 годам за изнасилование Дани Алвеса из тюрьмы под залог в 1 млн евро до вступления приговора в силу. У бывшего футболиста заберут оба паспорта и обяжут еженедельно отмечаться в суде. Алвес попросит деньги на залог у отца Неймара, потому что многие счета Дани арестованы. Адвокат жертвы Алвеса оспорит решение о временном освобождении.

4. НХЛ. «Вашингтон» влетел «Торонто» (3:7), Овечкин сделал дубль во втором матче подряд (голы номер 844 и 845 в исторической гонке с Гретцки, до его рекорда осталось 49 шайб), Мэттьюс набрал 2+3 и увеличил свой отрыв в гонке снайперов текущего сезона – уже 57 шайб. Все результаты дня – здесь.

5. НБА. «Бостон» одолел «Милуоки» и другие результаты.

6. Чемпионат мира по фигурному катанию. Хендрикс лидирует после короткой программы у женщин, Левито – 2-я, Сакамото – 4-я, Губанова – 20-я. Стеллато-Дудек и Дешам выиграли короткую программу у пар, Миура и Кихара – 2-е, Конти и Мачии – 3-и.

7. Большунов и Коростелев выиграли командный спринт на чемпионате России по лыжным гонкам, Семиков и Вокуев – 2-е, Горбунов и Ардашев – 3-и. У женщин победили Степанова и Истомина, Сорина и Пантрина – 2-е, Горбунова и Непряева – 3-и.

8. Матч Россия – Сербия начнется с видео с комментариями Василия Уткина и минуты молчания в память о нем.

9. Жозе Альдо вернется в октагон впервые за два года: он подерется с Джонатаном Мартинесом на UFC 301.

10. В Федерации футбола Испании прошли обыски из-за контракта с Саудовской Аравией по Суперкубку. 7 человек задержаны, в сделке нашли признаки коррупции и отмывания денег. Экс-глава федерации Луис Рубиалес избежал ареста, так как уже около месяца находится в Доминикане. Тем не менее прокуратура выдала ордер на его арест.

11. «Спартак» рассматривает на замену Промесу игроков до 24 лет и ценой около 10-15 млн евро. Новичков смотрят в Европе и Латинской Америке.

12. Единая лига ВТБ. «Енисей» впервые в истории победил ЦСКА в Москве, «Локомотив-Кубань» выиграл у «Пармы».

13. Беллингем – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Мбаппе и Холанд – в топ-3, Фоден – 4-й, Родри – 5-й, Роналду – 19-й, Месси – 20-й.

14. Тибо Куртуа перенес операцию после разрыва мениска. Вратарь «Реала» пропустит около 2 месяцев.

15. Британский министр Фрэйзер считает, что FA должна запретить трансгендерным женщинам выступать в женском футболе: «Они получают преимущество».

Цитаты дня.

Кожевников о США: «Россия лучше во всем – в открытости, в демократии, проблемы решаются. Там бардак, помойка чистой воды. Посмотрите, что в хоккее творится»

Мария Захарова: «МОК скатился к расизму и неонацизму. Российских спортсменов фактически принуждают отказаться от любой ассоциации с родиной»

Экс-судья Итурральде: «Когда ошибается арбитр, считается, что это умышленно. Когда форварды 20 матчей не могут забить – это норма»

МОК о новом гимне для нейтральных атлетов на Олимпиаде-2024: «Этот гимн придаст спортсменам чувство достоинства, он поднимает настроение»

Радич об отстранении сборной России: «Другие страны тоже воюют, но с ними все почему-то играют. Просто идет антироссийская пропаганда. Так не должно быть»

«Если заплатишь миллион евро, то можешь насиловать». Телеведущая Мила о выходе Алвеса под залог