«Авангард» обыграл «Локомотив» (2:1 ОТ) после отставки Кравца. Буше забил в овертайме, счет в серии – 1-2

Теги Авангард Локомотив Сергей Звягин видео КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Рид Буше Хоккей

«Авангард» выиграл первый матч в серии против «Локомотива».

Команда под руководством тренера Сергея Звягина одержала победу со счетом 2:1 в овертайме в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

На третьей минуте дополнительного времени победный гол забил нападающий «Авангарда» Рид Буше.

Таким образом, «Авангард» сократил отставание в серии – 1-2.

После двух первых поражений в серии «Авангард» отправил в отставку главного тренера Михаила Кравца. В третьем матче командой руководил исполняющий обязанности главного тренера Сергей Звягин.

Четвертый матч серии состоится 22 марта на домашней площадке «Локомотива».

35 комментариев
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БУШЕЕЕЕЕ 🔥
Верим в Авангард до конца!!!
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Беру назад слова об отсутствии характера после прошлого матча. Против этих киборгов, которые бегут одинаково, что в начале матча, что в конце, на чугунных ногах (привет физтренерам) выгрызть зубами победу - это характер! Пусть в этом изрядная доля везения (но везет тому, кто везет), и в серии в целом не особо что поменялось, и Локо в целом доминирует, но больше не упрекну игроков в нежелании сражаться. Даже если просто попрощаться приедут в Омск, уже хорошо!
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На морально волевых, но это победа
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Тяжёлая победа!!! Перетерпели, молодчики!!!
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Авангард скорее жив, чем мертв! С победой!
Ярославцам немного не повезло, это хоккей!
Как бы им не хотелось ехать ещё в Омск, но придется...
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Авангард молодцы. Хорошая победа, трудовая.
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Только что читал на главной, что "Авангард уже ничего не спасет". И теперь не могу найти эту статью).
С победой, омичи!
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Всех с победой, друзья! Звягин фартовый!
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Представляю сравняют 2:2, как менеджмент и тех и тех корежить будет
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Игроки Авангарда проявили волю, и заслуженно победили в матче!
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Вот и у Авангарда лидер забил. Надеюсь наши завтра с Металлургом тоже.
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Красавцы 💪, идем дальше 🤞на зло всякой нечисти и экспертюг
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Авангард Звягина и всех болел с Волевой Победой!!!
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Драка хорошо встряхнула команду.
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Бушшшшище 💪🤞🤗
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Крупные победы всегда боком выходят в плове😬
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Дерево Вербу убрали,все играли и бились а не сидели на лавочке)
и видно что играли ,а не от обороны как в прошлых матчах
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Уже что-то ... не скажу что были сильнее! Но победа в кармане ... Тем интереснее смотреть дальше
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Иметь такое преимущество в основное время в атаке и по броскам по воротам Авангарда , игроки Локомотива забили одну шайбу и ту в большинстве -знать все растратили в прошлом матче !
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Спунер зарешал)
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"Не спешите нас хоронить: есть еще у нас дома дела". Видимо, в "Авангарде" конфликт, потому решили избавиться именно от Кравца.
По игре "Локомотив" был лучше, но хоккейная Фортуна улыбнулась омичам.
Первая серия, где счет стал 1-2. Но расслабляться рано, ведь "Локомотив" вполне может забрать два матча подряд.
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Если ещё одну игру авангард будет терпеть то локомотив дожмёт. Невозможно так отбиваться все игры.
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Ответ Лосось Сомов
Вот и у Авангарда лидер забил. Надеюсь наши завтра с Металлургом тоже.
Наши просто обязаны это сделать 🤝
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Очень монотонно и однообразно отыграли игроки Локомотива в атаке -правильно сказал в интервью Буше - Все броски от Локомотива по нашим воротам были зрячими для вратаря и не опасными ! Да ,было очевидно смотря на игру ,что таскание шайбы по зоне соперника дало только Локомотиву преимущество по времени в атаке, но не в голах !
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Делаем рокировку. Ставим обратно Кравеца)
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В этом году был прецедент в футболе,а именно сб Кот-д’Ивуара , но в этом противостояния я за Локомотив, как и в целом розыгрыше кубка Гагарина
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Как говорит мой любимый комментатор: "Охота продолжается", омские поймут. Надеюсь, она продолжится максимально долго
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Локо обыграли их же оружием. но думаю, что они все-равно победят.
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