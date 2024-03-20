«Авангард» обыграл «Локомотив» (2:1 ОТ) после отставки Кравца. Буше забил в овертайме, счет в серии – 1-2
«Авангард» выиграл первый матч в серии против «Локомотива».
Команда под руководством тренера Сергея Звягина одержала победу со счетом 2:1 в овертайме в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
На третьей минуте дополнительного времени победный гол забил нападающий «Авангарда» Рид Буше.
Таким образом, «Авангард» сократил отставание в серии – 1-2.
После двух первых поражений в серии «Авангард» отправил в отставку главного тренера Михаила Кравца. В третьем матче командой руководил исполняющий обязанности главного тренера Сергей Звягин.
Четвертый матч серии состоится 22 марта на домашней площадке «Локомотива».
Верим в Авангард до конца!!!
Ярославцам немного не повезло, это хоккей!
Как бы им не хотелось ехать ещё в Омск, но придется...
С победой, омичи!
и видно что играли ,а не от обороны как в прошлых матчах
По игре "Локомотив" был лучше, но хоккейная Фортуна улыбнулась омичам.
Первая серия, где счет стал 1-2. Но расслабляться рано, ведь "Локомотив" вполне может забрать два матча подряд.