«Авангард» обыграл «Локомотив» (2:1 ОТ) после отставки Кравца. Буше забил в овертайме, счет в серии – 1-2

«Авангард» выиграл первый матч в серии против «Локомотива».

Команда под руководством тренера Сергея Звягина одержала победу со счетом 2:1 в овертайме в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

На третьей минуте дополнительного времени победный гол забил нападающий « » .

Таким образом, «Авангард» сократил отставание в серии – 1-2.

После двух первых поражений в серии «Авангард» отправил в отставку главного тренера Михаила Кравца. В третьем матче командой руководил исполняющий обязанности главного тренера Сергей Звягин.

Четвертый матч серии состоится 22 марта на домашней площадке «Локомотива».