Радич об отстранении сборной России: «Другие страны тоже воюют, но с ними все почему-то играют. Просто идет антироссийская пропаганда. Так не должно быть»
Деян Радич не понимает, почему другие страны не хотят играть со сборной России.
Матч между сборными России и Сербии состоится 21 марта.
«Отношусь очень положительно [к матчу «Россия» – «Сербия»], но меня удивляет, почему многие страны до сих пор не готовы играть с Россией. Так не должно быть. Другие страны тоже воюют, но с ними все почему-то играют.
Просто идет такая антироссийская пропаганда. Мне жаль, что матч между нашими сборными не случился раньше, но то, что игра состоится, уже хорошо», – сказал бывший вратарь «Ростова» Деян Радич.
Сборную России отстранили от международных матчей после 24 февраля 2022 года.
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