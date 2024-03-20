Радич об отстранении сборной России: «Другие страны тоже воюют, но с ними все почему-то играют. Просто идет антироссийская пропаганда. Так не должно быть»

Деян Радич не понимает, почему другие страны не хотят играть со сборной России.

Матч между сборными России и состоится 21 марта.

«Отношусь очень положительно [к матчу «Россия» – «Сербия»], но меня удивляет, почему многие страны до сих пор не готовы играть с Россией. Так не должно быть. Другие страны тоже воюют, но с ними все почему-то играют.

Просто идет такая антироссийская пропаганда. Мне жаль, что матч между нашими сборными не случился раньше, но то, что игра состоится, уже хорошо», – сказал бывший вратарь «Ростова» Деян Радич.

Сборную России отстранили от международных матчей после 24 февраля 2022 года.