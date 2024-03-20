Радич об отстранении сборной России: «Другие страны тоже воюют, но с ними все почему-то играют. Просто идет антироссийская пропаганда. Так не должно быть»

Теги Деян Радич премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу товарищеские матчи (сборные) Политика Футбол

Деян Радич не понимает, почему другие страны не хотят играть со сборной России.

Матч между сборными России и Сербии состоится 21 марта.

«Отношусь очень положительно [к матчу «Россия» – «Сербия»], но меня удивляет, почему многие страны до сих пор не готовы играть с Россией. Так не должно быть. Другие страны тоже воюют, но с ними все почему-то играют. 

Просто идет такая антироссийская пропаганда. Мне жаль, что матч между нашими сборными не случился раньше, но то, что игра состоится, уже хорошо», – сказал бывший вратарь «Ростова» Деян Радич.

Сборную России отстранили от международных матчей после 24 февраля 2022 года.

 

Материалы по теме

68 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Украина и Израиль должны быть отстранены от международных стартов
+68
-48
+20
Бомбит дикарей Хамаса
+32
-24
+8
Ответ KMR
Комментарий скрыт
Ну, т.е. оккупировать часть Сирии, как США, не вписывая в конституцию, мона? Ясно-понятно.
+17
-12
+5
Ответ KMR
Аля Приднестровье. Нас там нет и санкций нет. По грузинским регионам разве не так?
Не, не так. В Грузии и Молдавии был межнациональный конфликт, а РФ выступила миротворцем. Кстати, эта роль была закреплена договорами и документами ООН. В Сирии же гражданская война не носила межнациональный характер.
+4
0
+4
Израиль бомбит Газу,это другое же,понимать надо
+40
-37
+3
Ответ Кукушкин
А я тоже вот чего не понимаю. Почему у фотоаппарата объектив круглый, а фотографии получаются квадратными? Загадочная загадка!
Так видеоискатель же квадратный !
+2
0
+2
Ответ KMR
Но и территории США не присоединяли. Я об этом выше писал.
Так и Россия присоединила только осенью, а бан получила еще весной. Неувязочка в логике, получается.
+3
-1
+2
Ответ x-dust
Ну, т.е. оккупировать часть Сирии, как США, не вписывая в конституцию, мона? Ясно-понятно.
Аля Приднестровье. Нас там нет и санкций нет. По грузинским регионам разве не так?
+7
-5
+2
Ответ privet100
На Россию кто-то нападал и убил тысячу её граждан на её территории, чтобы спровоцировать войну? Причинно-следственная связь не ваш конёк, очевидно.
Как хорошо ты знаешь великий русский язык. Подготовился. Самое прикольное, что потом в час Х будешь топить за Россию и осуждать нацистов)
+4
-3
+1
Ответ privet100
На Россию кто-то нападал и убил тысячу её граждан на её территории, чтобы спровоцировать войну? Причинно-следственная связь не ваш конёк, очевидно.
Россия хотя бы не утюжит мирняк
Ракетами
В отличии от многих "коллег"
+2
-1
+1
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Почитай, как обычно начинаются войны. Переступить границу и напасть на приграничные районы ничего не стоит. Всу пилят ролики о заходе в деревни Белгородской области, почему соевые боятся об этом говорить?
Потому что если увлекаться такими разговорами, то можно запросто статью о дискредитации ВС РФ схлопотать. У нас же все говорить можно, кроме того, что нельзя.
А между такого рода заходами 22 февраля 2022го и 2024го - разница далеко не только в 2 года.
+2
-1
+1
Ответ Maturmalai
Комментарий удален модератором
Почитай, как обычно начинаются войны. Переступить границу и напасть на приграничные районы ничего не стоит. Всу пилят ролики о заходе в деревни Белгородской области, почему соевые боятся об этом говорить?
+6
-5
+1
Ответ dinm 8
США свои тряпки на каждый сарай не вешает и не кричит,что это наша земля.
В техасе то?) ну да, просто забрали и забор сделали.

На каком основании вообще сша в Сирии находится, наших деятелей то президент легитимный попросил, как и афганский лидер в свое время
+1
0
+1
Ответ KMR
Но и территории США не присоединяли. Я об этом выше писал.
Не присоединяют, просто воруют нефть у сирийского народа.
+1
0
+1
Ответ OldRedWhite
Интересно будет послушать всех этих Радичей , Тадичей , Младичей , когда наконец-то сбудется их заветная мечта : Вступление в ЕС , а потом и в НАТО ))
и пойдёт по сценарию Армении, отдающей сейчас свои земли Азербайджану,в качестве последнего будет - Албания и с неясной перспективой вступления, как у всех других членов
+1
0
+1
Сейчас придут соевые доказывать, что Израиль и США имеют право, а РФ вообще-то агрессор.
+22
-21
+1
Ответ OldRedWhite
Интересно будет послушать всех этих Радичей , Тадичей , Младичей , когда наконец-то сбудется их заветная мечта : Вступление в ЕС , а потом и в НАТО ))
Вряд ли они будут в ЕС и НАТО в обозримом будущем.
+1
-1
0
Ответ OldRedWhite
Будут , разумеется ! Вместе с Албанией и Косово или только с Албанией )
Не будут, они не хотят в ЕС, а НАТО вообще ненавидят.
0
0
0
Ответ OldRedWhite
Будут , разумеется ! Вместе с Албанией и Косово или только с Албанией )
Но мы этого не увидим.
0
0
0
Ответ Георгий Яценко
Так их земля оккупирована 70лет. Их выгоняют с родины,а они должны учить детей любит Израиль??
И поэтому им теперь можно убивать евреев и насиловать их женщин? Вы так себе представляете борьбу за землю? Не надо идеализировать палестинцев. После применяемых ими методов палестинцы уже давно не угнетаемый народ, а обычные террористы и головорезы. Они сами выбрали такой путь борьбы.
+3
-3
0
Ответ несахар
К тому же "миролюбивые" палестинцы своих детей с пеленок учат ненавидеть евреев и готовиться к войне с ними.
Так их земля оккупирована 70лет. Их выгоняют с родины,а они должны учить детей любит Израиль??
+4
-4
0
Ответ Tollie
другие страны воюют, а мы проводим спецоперацию, в этом вся разница. поэтому Израиль и Палестина по кайфу играют свои отборы на ЧМ, а мы пытаемся договориться на товарняк с островами Кука, увы(((
К тому же "миролюбивые" палестинцы своих детей с пеленок учат ненавидеть евреев и готовиться к войне с ними.
+6
-6
0
Ответ Кукушкин
А я тоже вот чего не понимаю. Почему у фотоаппарата объектив круглый, а фотографии получаются квадратными? Загадочная загадка!
Наверное, потому что фотографии прямоугольные, не?
0
0
0
Ответ Кукушкин
А я тоже вот чего не понимаю. Почему у фотоаппарата объектив круглый, а фотографии получаются квадратными? Загадочная загадка!
Срочно провести специальную операцию по деквадратизации и декруглизации! Эти фотоаппараты 8 лет фотографировали Донбасс! Где вы были эти 8 лет?!
+1
-1
0
Ответ Сибирский литовец
и пойдёт по сценарию Армении, отдающей сейчас свои земли Азербайджану,в качестве последнего будет - Албания и с неясной перспективой вступления, как у всех других членов
Армяне платят за любовь к России и пока что они свои землю не отдают.
Свой Карабах сербы еще в 90-е проели...
0
0
0
Ответ Фанат Ференцвароша
Я не согласен с Радичем. Но как же у нас в Осетии его любили! Очень хороший вратарь был, жаль надолго не задержался. В то время, когда он играл за Аланию, произошел теракт в Беслане. Он был с другими игроками на похоронах и помогал людям! И он не ушел из команды в тот момент, как остальные иностранные игроки и как главный тренер Курбис!
а чего тогда не согласен?
0
0
0
На кого этот антисемит намекает?!
+6
-6
0
Ответ Николай Ульянов
Кстати, а Сербия признала Крым российской территорией на официальном уровне?🤔
а Россия признала Косово албанским?
0
0
0
Ответ elkipalki
Как хорошо ты знаешь великий русский язык. Подготовился. Самое прикольное, что потом в час Х будешь топить за Россию и осуждать нацистов)
Ты вообще о чём? Я и сейчас осуждаю нацистов и к России нормально отношусь.
0
0
0
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Сейчас придут соевые доказывать, что Израиль и США имеют право, а РФ вообще-то агрессор.
видимо сами эту новость и опубликовали и сразу начали комментить)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий