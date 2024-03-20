Британский министр Фрэйзер считает, что FA должна запретить трансгендерным женщинам выступать в женском футболе: «Они получают преимущество»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия женский футбол сборная Англии жен Футбольная ассоциация Англии Футбол

Британский министр считает, что трансгендерам не стоит выступать в женском футболе.

Такое мнение высказала секретарь по культуре, СМИ и спорту Великобритании Люси Фрэйзер.

Сейчас игроки старше 16 лет, которые родились мужчинами, совершили трансгендерный переход и выразили желание выступать в женском футболе, должны доказывать, что уровень тестостерона в их крови находится «в пределах нормы для женщин». Это необходимо, чтобы «свести к минимуму любое потенциальное преимущество». Проходить подобного рода проверку нужно ежегодно.

«Считаю, очень важно, чтобы женщины могли конкурировать с женщинами. Есть некоторая несправедливость. Если вы биологически не женщина, вы получаете конкурентное преимущество.

Думаю, во многих видах спорта это очень внимательно изучили. Там пришли к решению, что соревнования между женщинами и теми, кто биологически не является женщинами, – это нецелесообразно. Такое решение есть в академической гребле, плавании. И я бы посоветовала другим спортивным организациям очень внимательно отнестись к этому», – сказала Фрэйзер.

Нынешняя политика Футбольной ассоциации Англии (FA) в отношении трансгендеров заключается в том, что «гендерная идентичность не должна быть препятствием для участия в футболе», но приемлемость участие того или иного спортсмена в конкретном соревновании определяется в каждом случае индивидуально.

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43 комментария
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Видел одно испанское видео, где мужик с бородой утверждает что он женщина, но женщина лесбиянка. Поэтому его соответственно привлекают только женщины. Там даже корреспондент не знал что сказать. 😂
+79
0
+79
Этот смелый джентельмен решил пройтись по охрененно тонкому льду
+33
-2
+31
Ответ Potapson
Видел одно испанское видео, где мужик с бородой утверждает что он женщина, но женщина лесбиянка. Поэтому его соответственно привлекают только женщины. Там даже корреспондент не знал что сказать. 😂
О, Игорь Новиков хитёр оказывается, даже испанцев дурить решил )
+18
-2
+16
Ответ Potapson
Видел одно испанское видео, где мужик с бородой утверждает что он женщина, но женщина лесбиянка. Поэтому его соответственно привлекают только женщины. Там даже корреспондент не знал что сказать. 😂
Это же почти Костров в норвежской тюрьме из Зоны Комфорта)
+11
0
+11
Уууууу, щас начнется…
+9
0
+9
Ответ Folio
Этот смелый джентельмен решил пройтись по охрененно тонкому льду
Смелая
+6
0
+6
Ответ Potapson
Видел одно испанское видео, где мужик с бородой утверждает что он женщина, но женщина лесбиянка. Поэтому его соответственно привлекают только женщины. Там даже корреспондент не знал что сказать. 😂
Видел ещё приколюху. Мужик белый спрашивает: "Я могу себя идентифицировать как девушку?"- "да,конечно."- "А как черного человека?"- "нет, вы же не черный, это расизм!"
🤣
+5
0
+5
Ответ Назар Игорь
Самый простой выход - мужики соревнуются с мужиками, женщины с женщинами, лесбиянки с лесбиянками, педерасты с педерастами, трансгендеры с трансгендерами. Все в равном положении, никаких споров и проблем.
А бисексуалов куда?))
+3
0
+3
Ответ Folio
Этот смелый джентельмен решил пройтись по охрененно тонкому льду
Это смелая дама. Во всех смыслах слова дама, чтобы не путать.
+3
0
+3
Вот до чего довела толерантность Европу, печальное зрелище
+3
0
+3
Звучит как будто кто-то сейчас капец как оскорбится.
Что это еще за термин "биологическая женщина"?
Так не долго докатиться до того, что гендеров только два, а дальше что? Уж не симпатизирует ли Путину этот министр?
+2
0
+2
Ответ Potapson
Видел одно испанское видео, где мужик с бородой утверждает что он женщина, но женщина лесбиянка. Поэтому его соответственно привлекают только женщины. Там даже корреспондент не знал что сказать. 😂
Новиков уже добрался до Испании?!
+1
0
+1
Съедят мужика с потрохами.
+1
0
+1
Ответ Alex1104
Это смелая дама. Во всех смыслах слова дама, чтобы не путать.
Мы не знаем, как она себя идентифицирует.
А самим делать выводы по имени или там по внешности - нельзя
+1
0
+1
Он был смелым малым...
+1
0
+1
Ответ riverman1980
Либералы, такие скрепы вам ближе? ))
вы не понимаете, это другое!
+3
-2
+1
Ответ Рахил Тагиев
в итоге все дойдет до того, что природные женщины перестанут выходить на поле против этих "мужиков" и вся система гомиков рухнет
Не рухнет. Они победят
+1
0
+1
Ответ Рахил Тагиев
в итоге все дойдет до того, что природные женщины перестанут выходить на поле против этих "мужиков" и вся система гомиков рухнет
Ахахахахах РУХНЕТ))) Так-же говорили когда начали делать фильмы и игры где в основе всего лежала повестка) Но что-то уже лет 6 ничего не меняется да и не поменяется) Учитывая какие фонды и люди это спонсируют) Так и представляю как фонд с ТРИЛЛИАРДАМИ долларов сидит и думает о мнении какого чела из нижне камска и о потери 60 баксов) Для них важна не прибыль а вбить мысль в голову что это нормально)
+1
0
+1
Самое смешное в том, что единственно правильно решение этого вопроса самое очевидное. Оно в том, что бы вообще вывести всю нечисть из законного поля.
+3
-2
+1
Самый простой выход - мужики соревнуются с мужиками, женщины с женщинами, лесбиянки с лесбиянками, педерасты с педерастами, трансгендеры с трансгендерами. Все в равном положении, никаких споров и проблем.
+2
-1
+1
Либералы, такие скрепы вам ближе? ))
+6
-5
+1
Ответ Log in
Мы не знаем, как она себя идентифицирует. А самим делать выводы по имени или там по внешности - нельзя
Как женщина. Даже родила сама вроде бы. Но муж (мужчина) точно есть.
0
0
0
Ответ Log in
Мы не знаем, как она себя идентифицирует. А самим делать выводы по имени или там по внешности - нельзя
Поэтому будем говорить джентльмен_ка
0
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Ответ Nasvai_kz
Смелая
Сильная, смелая, как лебедь белая(с)
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Ответ Alex1104
Комментарий удален модератором
как правило это одни и те же люди
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Ответ Всеволод Бобров
Вот до чего довела толерантность Европу, печальное зрелище
Как это мило, переживать за Европу. Ну да, проблем же в собственной стране нет никаких, поплачем о том, как другие неправильно сами решают как самим жить.
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-1
0
Ответ banchik1
Как это мило, переживать за Европу. Ну да, проблем же в собственной стране нет никаких, поплачем о том, как другие неправильно сами решают как самим жить.
Где я сказал, что у нас нет проблем? Мне просто печально, что Европа скатывается в помойку из-за толерантности.
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Ответ Potapson
Видел одно испанское видео, где мужик с бородой утверждает что он женщина, но женщина лесбиянка. Поэтому его соответственно привлекают только женщины. Там даже корреспондент не знал что сказать. 😂
бороду бы хоть сбрил - так палиться)
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Тётка молодец. По делу всё сказала. А еще - это было не просто смело. Несмотря на адекватность вью, на нее сейчас выльют, что нужно.
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То есть как "биологически не женщина"? Как она посмела так оскорбить трансгендеров?! Отменить ее!
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