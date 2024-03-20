Британский министр Фрэйзер считает, что FA должна запретить трансгендерным женщинам выступать в женском футболе: «Они получают преимущество»

Британский министр считает, что трансгендерам не стоит выступать в женском футболе.

Такое мнение высказала секретарь по культуре, СМИ и спорту Великобритании Люси Фрэйзер.

Сейчас игроки старше 16 лет, которые родились мужчинами, совершили трансгендерный переход и выразили желание выступать в женском футболе, должны доказывать, что уровень тестостерона в их крови находится «в пределах нормы для женщин». Это необходимо, чтобы «свести к минимуму любое потенциальное преимущество». Проходить подобного рода проверку нужно ежегодно.

«Считаю, очень важно, чтобы женщины могли конкурировать с женщинами. Есть некоторая несправедливость. Если вы биологически не женщина, вы получаете конкурентное преимущество.

Думаю, во многих видах спорта это очень внимательно изучили. Там пришли к решению, что соревнования между женщинами и теми, кто биологически не является женщинами, – это нецелесообразно. Такое решение есть в академической гребле, плавании. И я бы посоветовала другим спортивным организациям очень внимательно отнестись к этому», – сказала Фрэйзер.

Нынешняя политика Футбольной ассоциации Англии (FA) в отношении трансгендеров заключается в том, что «гендерная идентичность не должна быть препятствием для участия в футболе», но приемлемость участие того или иного спортсмена в конкретном соревновании определяется в каждом случае индивидуально.