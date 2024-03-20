Лыжи. Чемпионат России. Большунов и Коростелев, Терентьев и Червоткин, Ардашев и Горбунов выступят в командном спринте классикой

20 марта на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет мужской командный спринт.

Альфа-Банк Чемпионат России по лыжным гонкам-2024

Малиновка

Командный спринт, классический стиль

Мужчины

Начало квалификации – 10:25 по московскому времени (финалы – после 11:55), прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

Савелий Коростелев – Александр Большунов (Архангельская область-1)

Александр Терентьев – Алексей Червоткин (Архангельская область-2)

Иван Горбунов – Сергей Ардашев (Татарстан-1)

Андрей Феллер – Антон Тимашов (Татарстан-2)

Денис Спицов – Иван Якимушкин (Тюменская область-1)

Илья Семиков – Ермил Вокуев (Коми-1)

Сергей Устюгов – Мирослав Куприн (ХМАО-Югра)

Евгений Белов – Андрей Парфенов (Тюменская область-2)

Илья Трегубов – Константин Тиунов (Москва-2)

Дмитрий Васильев – Андрей Краснов (Санкт-Петербург-1)

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Малиновке