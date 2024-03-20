Лыжи. Чемпионат России. Большунов и Коростелев, Терентьев и Червоткин, Ардашев и Горбунов выступят в командном спринте классикой
20 марта на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет мужской командный спринт.
Альфа-Банк Чемпионат России по лыжным гонкам-2024
Малиновка
Командный спринт, классический стиль
Мужчины
Начало квалификации – 10:25 по московскому времени (финалы – после 11:55), прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Старт-лист
Савелий Коростелев – Александр Большунов (Архангельская область-1)
Александр Терентьев – Алексей Червоткин (Архангельская область-2)
Иван Горбунов – Сергей Ардашев (Татарстан-1)
Андрей Феллер – Антон Тимашов (Татарстан-2)
Денис Спицов – Иван Якимушкин (Тюменская область-1)
Илья Семиков – Ермил Вокуев (Коми-1)
Сергей Устюгов – Мирослав Куприн (ХМАО-Югра)
Евгений Белов – Андрей Парфенов (Тюменская область-2)
Илья Трегубов – Константин Тиунов (Москва-2)
Дмитрий Васильев – Андрей Краснов (Санкт-Петербург-1)
Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Малиновке
Но Татарстан без боя не сдастся.
Червоткин с Коростелёвым ниже второго скорее всего не были бы. И командник один из самых затратных видов программы.
Ну а так интрига: сможет ли Ардашев обыграть Большунова.
https://t.me/RealGuberniev/12967
Верно про нытьё замечено.
👍
И к тому же классику не любит.