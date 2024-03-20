Лыжи. Чемпионат России. Большунов и Коростелев, Терентьев и Червоткин, Ардашев и Горбунов выступят в командном спринте классикой

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Андрей Парфенов командный спринт Евгений Белов Сергей Устюгов Ермил Вокуев Алексей Червоткин Андрей Феллер Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Сергей Ардашев Александр Терентьев Андрей Краснов Антон Тимашов Илья Трегубов Иван Горбунов Савелий Коростелев Константин Тиунов Лыжи

20 марта на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет мужской командный спринт.

Альфа-Банк Чемпионат России по лыжным гонкам-2024

Малиновка

Командный спринт, классический стиль

Мужчины

Начало квалификации – 10:25 по московскому времени (финалы – после 11:55), прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

Савелий Коростелев – Александр Большунов (Архангельская область-1)

Александр Терентьев – Алексей Червоткин (Архангельская область-2)

Иван Горбунов – Сергей Ардашев (Татарстан-1)

Андрей Феллер – Антон Тимашов (Татарстан-2)

Денис Спицов – Иван Якимушкин (Тюменская область-1)

Илья Семиков – Ермил Вокуев (Коми-1)

Сергей Устюгов – Мирослав Куприн (ХМАО-Югра)

Евгений Белов – Андрей Парфенов (Тюменская область-2)

Илья Трегубов – Константин Тиунов (Москва-2)

Дмитрий Васильев – Андрей Краснов (Санкт-Петербург-1)

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Малиновке

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16 комментариев
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Почему Устюгов не бежит с Мельниченко?неужели он на классике хуже этого середнячка?кстати,это кто вообще?
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Ермил снова будет тащить на руках! 🤟😃
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Ответ Valery24
Почему Устюгов не бежит с Мельниченко?неужели он на классике хуже этого середнячка?кстати,это кто вообще?
Полагаю, многих интересует финишëр Югры)
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Помянем Лёху Червоткина😅
+2
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Ответ Йенс Мустерманн
Вечно второй резко выздоровел, что ли? Опять бежит ) Кстати, барыня подсуетилась ради любимчика и запретила даблполинг, как сообщает Всеволод Соловьёв. Всё ради того, чтобы freeman снова не обидел закрепощённого фаворита помещицы ) https://t.me/vsevolod_soloviev/87
Так это логично, всегда такие запреты есть. Даблполинг это другой вид спорта. Пусть Вокуев бегает свои клубные марафоны даблполингом. А тут серьезные лыжи.
+1
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Ответ SkierNSK
Два главных вопроса: зачем это надо не до конца выздоровевшему Большунову и зачем это надо Устюгову с таким напарником? Червоткин с Коростелёвым ниже второго скорее всего не были бы. И командник один из самых затратных видов программы. Ну а так интрига: сможет ли Ардашев обыграть Большунова.
Архангельск не хочет подводить.
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Ну.. уж на спринт Саныча должно хватить.
Но Татарстан без боя не сдастся.
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Два главных вопроса: зачем это надо не до конца выздоровевшему Большунову и зачем это надо Устюгову с таким напарником?
Червоткин с Коростелёвым ниже второго скорее всего не были бы. И командник один из самых затратных видов программы.
Ну а так интрига: сможет ли Ардашев обыграть Большунова.
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"Кстати, видел накануне Большунова и спросил, почему он бегает нездоровым и мы за него переживаем.. Александр ответил, чтобы мы все переживали за себя… А зачем тогда по телеку рассказывать про перепонку и самочувствие??? И не надо ныть после неудачного финиша!!! В общем-вышел на старт и все оправдания оставь на берегу!!!"
https://t.me/RealGuberniev/12967

Верно про нытьё замечено.
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Большунов так болеет , что снова заявился на гонку. Пожалел бы свой организм! Желаю победы команде Коми-1,, хотя это очень сложно, очень много отличных команд во главе с Архангельском
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Ответ Bedard
Ермил снова будет тащить на руках! 🤟😃
В спринте скорость выше.
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Ответ Valery24
Почему Устюгов не бежит с Мельниченко?неужели он на классике хуже этого середнячка?кстати,это кто вообще?
Мельниченко на разделке не стартовал, может приболел...?
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Ответ Андрей Каханков
Мельниченко на разделке не стартовал, может приболел...?
Типа к марафону готовится.
И к тому же классику не любит.
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