Матч Россия – Сербия начнется с видео с комментариями Уткина и минуты молчания в память о нем

Теги Василий Уткин Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Матч Россия – Сербия начнется с акции в память о Василии Уткине.

Перед товарищеской игрой на стадионе покажут видеоролик с нарезкой из комментариев Василия Уткина. Также будет объявлена минута молчания.

Василия Уткина не стало вчера. Ему было 52 года.

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45 комментариев
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Хороший жест
Молодцы
+151
-2
+149
В конце нарезки обязательно должно присутствовать "Играйте в футбол!"
+130
-1
+129
Чел, который просил это в коментах, тебя услышали
+102
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+101
Что имеем - не храним, потерявши - плачем.
Сначала лучшего комментатора футбола не подпускают к репортажам, а когда умер целую нарезку цитат покажут...
+99
-6
+93
Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
Любой канал, показывающий футбол, мог позвать его на абсолютно любой матч по договору ГПХ. Не думаю, что Вася попросил бы много денег. Просто был неугоден наверху и был молчаливый запрет...
+52
-4
+48
Ответ Tahir Turk
Чел, который просил это в коментах, тебя услышали
Урааа
+22
-1
+21
Если бы ему при жизни говорили хотя бы 10-ю часть того, что сказали при смерти, он был бы ещё жив!
+19
-1
+18
Ответ Russ Ivan
Любой канал, показывающий футбол, мог позвать его на абсолютно любой матч по договору ГПХ. Не думаю, что Вася попросил бы много денег. Просто был неугоден наверху и был молчаливый запрет...
Ну так с первым каналом на ЧМ так и было.
Ему объявили об отказе от его услуг в момент, когда он ехал комментировать 2 игру по тому договору.
+13
0
+13
Ответ Денис Ширинов
Выскажу точку зрения, Уткин был талантлив и прожил достойную жизнь, хоть и короткую , если бы встретил женщину хорошую, возможно, все было бы по-другому…
Уверен, ему попадалось очень много хороших женщин по пути. Но не все готовы и хотят с ними связывать свою жизнь. Он прожил жизнь так как прожил. Для нас он голос нашего детства и юности, когда футбол был настоящим, а мы молодыми
+8
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+8
Ответ Tahir Turk
Чел, который просил это в коментах, тебя услышали
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+8
Красивый поступок, но Вася его не увидит.
Понимаем, кого потеряли только после потери.
+8
0
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🙏
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+5
Хорошая и правильная акция
+6
-1
+5
Надеюсь, что будет полная минута. А не как всегда- 15 сек- спасибо.
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блин так хочется, что бы после этого Вася выскочил и закричал:."хахаха, купились!!!"
+4
0
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уважение!!!!
+3
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Выскажу точку зрения, Уткин был талантлив и прожил достойную жизнь, хоть и короткую , если бы встретил женщину хорошую, возможно, все было бы по-другому…
+3
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+2
Ответ Фанат Сан-Марино
В конце нарезки обязательно должно присутствовать "Играйте в футбол!"
Чтобы он произнёс эту фразу на весь стадион
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0
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Василий Уткин - заслужил такую акцию. Дань уважения ему...
+3
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Ответ Денис Ширинов
Выскажу точку зрения, Уткин был талантлив и прожил достойную жизнь, хоть и короткую , если бы встретил женщину хорошую, возможно, все было бы по-другому…
я почему то очень зол на него... как он мог довести себя до такого состояния. Помню в 1997 году он зарубился со Спартаком после поражения последнего от Кошице, он в Футбольном клубе произнес такую фразу: "Спартак обвинил Футбольный клуб в выкупе билетов на целую трибуну. Я конечно понимаю что у меня проблемы с лишним весом, но не настолько же"... я это к тому что еще 30 без малого лет назад он сам понимал, что эта проблема существует и ничего все это время не делал, а скорее наоборот...
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Тем, кто поливал Василия. Может быть, до кого-то из записных хейтеров, отравляющих обычно и этот сайт, дойдёт, что их почти профессиональное занятие, мягко выражаясь, дело недостойное.
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Это отличная идея
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Всё правильно делаете.
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Ответ MyGerodot
Тем, кто поливал Василия. Может быть, до кого-то из записных хейтеров, отравляющих обычно и этот сайт, дойдёт, что их почти профессиональное занятие, мягко выражаясь, дело недостойное.
да бросьте, тут недостойным делом занят каждый второй активный юзер. если ты думаешь, что хейтить Васю недостойно, а хейтить например Ротенберга - святое дело, то чего удивляться и чего руки заламывать.
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Вася достоин этого.
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Вот, 👍🏻
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Красиво. Молодцы.
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Спасибо организаторам, спасибо Васе за все...
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Ответ Russ Ivan
Любой канал, показывающий футбол, мог позвать его на абсолютно любой матч по договору ГПХ. Не думаю, что Вася попросил бы много денег. Просто был неугоден наверху и был молчаливый запрет...
Просто Вася был старым либералом, а либеральная повесточка свёртывается в России. Не вписался в рыночек
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Молодцы проявить уважение тут реально это хорошо придумали достойно 👏👏👏
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