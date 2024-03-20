Матч Россия – Сербия начнется с видео с комментариями Уткина и минуты молчания в память о нем
Матч Россия – Сербия начнется с акции в память о Василии Уткине.
Перед товарищеской игрой на стадионе покажут видеоролик с нарезкой из комментариев Василия Уткина. Также будет объявлена минута молчания.
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