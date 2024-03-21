НХЛ. «Вашингтон» примет «Торонто», «Даллас» сыграет с «Аризоной», «Миннесота» – с «Лос-Анджелесом»
«Вашингтон» примет «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Даллас» сыграет с «Аризоной», «Миннесота» – с «Лос-Анджелесом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 марта, 02.30, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 21 марта, 03.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 21 марта, 05.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
За 8 сезонов в НХЛ Овечкин забил 371 шайбу за 601 игру ( 0.617).
Мэттьюс (идёт 8 сезон, на сегодня) 354 шайбы за 547 игр ( 0.647), на 17 шайб отстаёт от графика Овечкина.
На 26 лет 185 дней (возраст Мэттьюса сейчас), у Овечкина было 333 шайбы, Мэттьюс впереди на 21 шайбу.
Если Мэттьюс будет(сможет) играть как Овечкин до 39 лет, то ему надо за 12 сезонов (начал играть на один 1 год раньше) обязательно забивать по 41 шайбе в каждом сезоне.
Исходя из этого, рано ещё делать какие-то выводы, слишком молод Остин, впереди много игр.
Состояние здоровья, партнёры по команде, локауты, очередная выдуманная болезнь Х ( привет короновирусу, который остановил Овечкина на 48 шайбах и скомкал следующую регулярку). Пусть он сначала дойдёт до гроссмейстерского рубежа 500 шайб. Когда или если это произойдёт, можно будет что-то предполагать исходя из возраста и времени достижения.
Признавался 5 раз первой звездой матча, 5 раз второй и 3 раза третьей.
18 - ю (823-ю) 24.10.2023, в большинстве 5* 4, с передачи Джона Карлсона.
Овечкину забить, команде победить.
1. +12 (52-40)
2. +24 (98-74, в сезоне 46-34)
3. +52 (163-111, в сезоне 65-37)
4. +61 (219-158, в сезоне 56-47)
5. +70 (269-199, в сезоне 50-41)
6. +42 (301-259, в сезоне 32-60)
7. +40 (339-299, в сезоне 38-40)
8. +17* (371-354*, в сезоне 32-55*)
* по состоянию на 19.03.2024
не Остин, а Остон
не короновирус, а коронавирус
все относительно в этом мире, не забывай
Matthews:
1 Calder
3 Rocket (2024 included)
1 Hart
1 Lindsay
1 playoff series win
Ovechkin:
1 Calder
3 Rocket
3 Hart
3 Lindsay
1 Art Ross
3 playoff series wins
Stop putting Matthews in the same conversations as Ovechkin. Ovi accomplished way more with way less help than Matthews
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