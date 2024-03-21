НХЛ. «Вашингтон» примет «Торонто», «Даллас» сыграет с «Аризоной», «Миннесота» – с «Лос-Анджелесом»

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«Вашингтон» примет «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Даллас» сыграет с «Аризоной», «Миннесота» – с «Лос-Анджелесом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Торонто
Дата проведения
21 марта, 02.30, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Даллас – Аризона
Дата проведения
21 марта, 03.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Миннесота
Дата проведения
21 марта, 05.00, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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78 комментариев
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Овечкин и Мэттьюс оба родились 17 сентября, Александр в 1985 году, а Остон в 1997 году.
За 8 сезонов в НХЛ Овечкин забил 371 шайбу за 601 игру ( 0.617).
Мэттьюс (идёт 8 сезон, на сегодня) 354 шайбы за 547 игр ( 0.647), на 17 шайб отстаёт от графика Овечкина.
На 26 лет 185 дней (возраст Мэттьюса сейчас), у Овечкина было 333 шайбы, Мэттьюс впереди на 21 шайбу.
Если Мэттьюс будет(сможет) играть как Овечкин до 39 лет, то ему надо за 12 сезонов (начал играть на один 1 год раньше) обязательно забивать по 41 шайбе в каждом сезоне.
Исходя из этого, рано ещё делать какие-то выводы, слишком молод Остин, впереди много игр.
Состояние здоровья, партнёры по команде, локауты, очередная выдуманная болезнь Х ( привет короновирусу, который остановил Овечкина на 48 шайбах и скомкал следующую регулярку). Пусть он сначала дойдёт до гроссмейстерского рубежа 500 шайб. Когда или если это произойдёт, можно будет что-то предполагать исходя из возраста и времени достижения.
+28
-1
+27
Саня, дубль был, а может хет-Триком Усатого угостишь?!
+18
-4
+14
Александр Овечкин! 15 матчей и 9 шайб, много это или мало до конца сезона? 30 шайб и Саша становится единоличным лидером в гонке с Майком Гартнером! Невозможно скажите вы и да невозможно, отвечу я вам, особенно в нынешних реалиях. Но! Если сейчас вдруг сделать подряд пару дублей или хет-трик и дубль, а там тихой сапой!…. И я не верю и в то же время верю, что в жизни не бывает невозможного, а значит всё когда-то рано или поздно случается! Поэтому давайте просто поболеем за наших и за Саню, великую восьмёрку, с чем черт не шутит! И будем надеятся на лучшее, ведь без веры ничего не случиться и как всегда за красивый хоккей 🏒🤝🤞✌️
+13
-2
+11
Ответ Вадим Скорин
Овечкин и Мэттьюс оба родились 17 сентября, Александр в 1985 году, а Остон в 1997 году. За 8 сезонов в НХЛ Овечкин забил 371 шайбу за 601 игру ( 0.617). Мэттьюс (идёт 8 сезон, на сегодня) 354 шайбы за 547 игр ( 0.647), на 17 шайб отстаёт от графика Овечкина. На 26 лет 185 дней (возраст Мэттьюса сейчас), у Овечкина было 333 шайбы, Мэттьюс впереди на 21 шайбу. Если Мэттьюс будет(сможет) играть как Овечкин до 39 лет, то ему надо за 12 сезонов (начал играть на один 1 год раньше) обязательно забивать по 41 шайбе в каждом сезоне. Исходя из этого, рано ещё делать какие-то выводы, слишком молод Остин, впереди много игр. Состояние здоровья, партнёры по команде, локауты, очередная выдуманная болезнь Х ( привет короновирусу, который остановил Овечкина на 48 шайбах и скомкал следующую регулярку). Пусть он сначала дойдёт до гроссмейстерского рубежа 500 шайб. Когда или если это произойдёт, можно будет что-то предполагать исходя из возраста и времени достижения.
всегда такое удивляло,когда подобные выкладки делают,насколько надо полюбить спорт,спортсмена,чтобы тратить столько времени на это)
+10
-1
+9
Ответ e1ther - e1ther
всегда такое удивляло,когда подобные выкладки делают,насколько надо полюбить спорт,спортсмена,чтобы тратить столько времени на это)
Я всю жизнь живу в южном регионе, хоккей на асфальте с мячиком от большого тенниса. А хоккеисты так все наши молодцы, Кучеров и Капризов сейчас зажигают красиво, но Овечкин первый.
+9
0
+9
Дома " Торонто " Овечкин забил 18 шайб, 12 раз по одной шайбе и 3 дубля, в 29 матчах (из 30 возможных), 20 побед у "Вашингтона ", 9 у "Торонто", сделал 22 передачи, 0, "Вашингтон" произвёл 866 бросков из них Овечкин 129 бросков.
Признавался 5 раз первой звездой матча, 5 раз второй и 3 раза третьей.
18 - ю (823-ю) 24.10.2023, в большинстве 5* 4, с передачи Джона Карлсона.
Овечкину забить, команде победить.
+12
-3
+9
Ответ Alex.K71
Александр Овечкин! 15 матчей и 9 шайб, много это или мало до конца сезона? 30 шайб и Саша становится единоличным лидером в гонке с Майком Гартнером! Невозможно скажите вы и да невозможно, отвечу я вам, особенно в нынешних реалиях. Но! Если сейчас вдруг сделать подряд пару дублей или хет-трик и дубль, а там тихой сапой!…. И я не верю и в то же время верю, что в жизни не бывает невозможного, а значит всё когда-то рано или поздно случается! Поэтому давайте просто поболеем за наших и за Саню, великую восьмёрку, с чем черт не шутит! И будем надеятся на лучшее, ведь без веры ничего не случиться и как всегда за красивый хоккей 🏒🤝🤞✌️
Да без разницы 25 или 30, главное что игра пошла и мыкол с ветки сдуло, ириска вообще сэппуку сделала
+10
-2
+8
Классная афиша. Самый стабильный снайпер 21 века против самого стабильного снайпера последних лет. Обоим - по хет-трику!)
+8
-3
+5
Ответ Пинающий Достоинства
Саня, дубль был, а может хет-Триком Усатого угостишь?!
Лучше раздавить каролинку 23-его и это не про севастьянову
+6
-1
+5
Ответ Беня_Финитас
пора Вашингтону споткнуться . а то мне стыдно уже находиться на одной ветке с товарищами , называвшими тренера Карбери лысым физруком .
думаешь выход в ПО лишит его звания заслуженный физрук ХК Кэпиталз?)(нет)
+8
-3
+5
Овечкину желаю минимум дубль сделать сегодня. Надо разменять 50 в отставании от Грецки
+6
-1
+5
Сравнение голов Овечкина с Мэттьюсом по восьми сезонам в регулярке НХЛ:
1. +12 (52-40)
2. +24 (98-74, в сезоне 46-34)
3. +52 (163-111, в сезоне 65-37)
4. +61 (219-158, в сезоне 56-47)
5. +70 (269-199, в сезоне 50-41)
6. +42 (301-259, в сезоне 32-60)
7. +40 (339-299, в сезоне 38-40)
8. +17* (371-354*, в сезоне 32-55*)
* по состоянию на 19.03.2024
+4
0
+4
Ответ Jeff Lebowski
О, Торонто! Илюха, выручай Саню - нужна трёха!
Илюха вчера уже принял и сегодня не сыграет
+5
-1
+4
Ответ e1ther - e1ther
Санька может показать мексиканцу то,что нелегал показал бывшей военной,но это не точно,что он до такого опустит(ься) спортивные трусы)
Где Алёнка из ференцвароша ? Позавчера Саня его в лужу посадил, вчера Куч
+6
-2
+4
Ответ Вадим Скорин
Овечкин и Мэттьюс оба родились 17 сентября, Александр в 1985 году, а Остон в 1997 году. За 8 сезонов в НХЛ Овечкин забил 371 шайбу за 601 игру ( 0.617). Мэттьюс (идёт 8 сезон, на сегодня) 354 шайбы за 547 игр ( 0.647), на 17 шайб отстаёт от графика Овечкина. На 26 лет 185 дней (возраст Мэттьюса сейчас), у Овечкина было 333 шайбы, Мэттьюс впереди на 21 шайбу. Если Мэттьюс будет(сможет) играть как Овечкин до 39 лет, то ему надо за 12 сезонов (начал играть на один 1 год раньше) обязательно забивать по 41 шайбе в каждом сезоне. Исходя из этого, рано ещё делать какие-то выводы, слишком молод Остин, впереди много игр. Состояние здоровья, партнёры по команде, локауты, очередная выдуманная болезнь Х ( привет короновирусу, который остановил Овечкина на 48 шайбах и скомкал следующую регулярку). Пусть он сначала дойдёт до гроссмейстерского рубежа 500 шайб. Когда или если это произойдёт, можно будет что-то предполагать исходя из возраста и времени достижения.
очень интересно, но...
не Остин, а Остон
не короновирус, а коронавирус
+3
0
+3
Ответ e1ther - e1ther
всегда такое удивляло,когда подобные выкладки делают,насколько надо полюбить спорт,спортсмена,чтобы тратить столько времени на это)
Кто-то скажет, это ж как надо так любить хоккей, чтоб зарегаться и обсуждать на форуме, как мужики играют в игру)
все относительно в этом мире, не забывай
+3
0
+3
Ответ Kazanest
Ови Самсонову забивал?
Нет
+3
0
+3
Ответ Gospel of Matthew(s)
У Самсы сегодня стопудовый сухарь, на лавке тяжело пропустить.
Мигрант,Мигрант!а Усатый забивать выйдет?или его Марнер не отпускает?)
+7
-4
+3
Между 21-й и 22-й - перерывчик небольшой!
+3
0
+3
Through their first 8 seasons:

Matthews:
1 Calder
3 Rocket (2024 included)
1 Hart
1 Lindsay
1 playoff series win

Ovechkin:
1 Calder
3 Rocket
3 Hart
3 Lindsay
1 Art Ross
3 playoff series wins

Stop putting Matthews in the same conversations as Ovechkin. Ovi accomplished way more with way less help than Matthews

Тви тви тви
+4
-1
+3
Саня решил перед игрой с деревней по деревенски встретиться с парнями в режиме видеоконференции, были Мироха, каролинская братва, Керя Карапузов и Валера Ничушкин, встреча удалась, поэтому сегодня Саня может и не сыграть
+3
0
+3
Ответ hhlg
Through their first 8 seasons: Matthews: 1 Calder 3 Rocket (2024 included) 1 Hart 1 Lindsay 1 playoff series win Ovechkin: 1 Calder 3 Rocket 3 Hart 3 Lindsay 1 Art Ross 3 playoff series wins Stop putting Matthews in the same conversations as Ovechkin. Ovi accomplished way more with way less help than Matthews Тви тви тви
стриптизёр: 1 липовый харт
Овечкин: обокрали на Харт и Ришар в 2010 нелегитимными банами помимо тех призов, что есть
+4
-2
+2
Ответ Gospel of Matthew(s)
У Самсы сегодня стопудовый сухарь, на лавке тяжело пропустить.
Такие сухари прощаются,смотрите не пересушите!
+3
-1
+2
Ответ Gospel of Matthew(s)
Доживёшь - увидишь.
я не планирую, пока что, отъезжать)))А Мичман оказывается муза Мексиканца,бывает))
+5
-3
+2
Ответ Gospel of Matthew(s)
Первые 547 игр в лиге. 🐏 337 голов, 0.62 за игру 🌮 354 гола, 0.65 за игру
давай после 30+)
+4
-2
+2
Ответ paha
Че там ? Сантёр покажет усатому как надо играть в хоккей ?
Санька может показать мексиканцу то,что нелегал показал бывшей военной,но это не точно,что он до такого опустит(ься) спортивные трусы)
+4
-2
+2
Ответ paha
Где Алёнка из ференцвароша ? Позавчера Саня его в лужу посадил, вчера Куч
схемы Ламберта,пытается склеить из золы)
+3
-1
+2
Ответ e1ther - e1ther
да ну нет?че Протас не в первом????
Протас в 4 это конечно гениальный эксперимент физрука - один из лучших в команде по ассистам 5на5 губит свой талант, пока чокер Макмайкл играет в 1 звене. И мне ещё тут кто-то про развитие говорил
+2
0
+2
Ответ Gospel of Matthew(s)
А где гимнописец? А то там Василич слов не знает.
я тебе задам один вопрос)как и sk ,как и многим другим))зачем вы следите за политикой другой страны?)типа,чужой,но это про вас?))орнул с сообщения sk,в день после окончания выборов))никнеймы не буду прилагать,но)АРШАВИН зашел на госуслуги)и всё упало)от Белоруса проживающего в Казахстане)мощно)))вы там найдите единомышленников,а то неудобно получается)что вы у нас на руссайтах,зависаете))
+5
-3
+2
ну Саня давай, покажи мастер класс усам, закинь сегодня трешку!)
+4
-2
+2
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