Чемпионат мира по фигурному катанию-2024. Губанова, Хендрикс, Сакамото, Хэ Ин Ли, Левито выйдут на лед с короткими программами

В ночь на 21 марта фигуристки представят короткие программы на ЧМ в Монреале.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2024

Монреаль, Канада

Женщины

Короткая программа

Начало – 0:00 по московскому времени (в ночь на 21 марта), прямая трансляция – на Okko.

Третья разминка

12. Александра Фейгин (Болгария)

13. Йозефин Тальегард (Швеция)

14. Цу-Хань Тин (Китайский Тайбэй)

15. Ливия Кайзер (Швейцария)

16. Сарина Йоос (Италия)

17. Ольга Микутина (Австрия)

Четвертая разминка

18. Лорин Шильд (Франция)

19. Юлия Саутер (Румыния)

20. Софья Степченко (Латвия)

21. Ю Ен (Южная Корея)

22. Эмбер Гленн (США)

23. Кимми Репонд (Швейцария)

Пятая разминка

24. Нина Петрыкина (Эстония)

25. Моне Чиба (Япония)

26. Маделин Скизас (Канада)

27. Екатерина Куракова (Польша)

28. Нина Пинзарроне (Бельгия)

29. Хана Йошида (Япония)

Шестая разминка

30. Хэ Ин Ли Южная Корея)

31. Анастасия Губанова (Грузия)

32. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

33. Изабо Левито (США)

34. Луна Хендрикс (Бельгия)

35. Каори Сакамото (Япония)

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2024 в Монреале