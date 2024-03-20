Чемпионат мира по фигурному катанию-2024. Губанова, Хендрикс, Сакамото, Хэ Ин Ли, Левито выйдут на лед с короткими программами

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В ночь на 21 марта фигуристки представят короткие программы на ЧМ в Монреале.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2024

Монреаль, Канада

Женщины

Короткая программа

Начало – 0:00 по московскому времени (в ночь на 21 марта), прямая трансляция – на Okko.

Третья разминка

12. Александра Фейгин (Болгария)

13. Йозефин Тальегард (Швеция)

14. Цу-Хань Тин (Китайский Тайбэй)

15. Ливия Кайзер (Швейцария)

16. Сарина Йоос (Италия)

17. Ольга Микутина (Австрия) 

Четвертая разминка

18. Лорин Шильд (Франция)

19. Юлия Саутер (Румыния)

20. Софья Степченко (Латвия)

21. Ю Ен (Южная Корея)

22. Эмбер Гленн (США)

23. Кимми Репонд (Швейцария)

Пятая разминка

24. Нина Петрыкина (Эстония)

25. Моне Чиба (Япония)

26. Маделин Скизас (Канада)

27. Екатерина Куракова (Польша)

28. Нина Пинзарроне (Бельгия)

29. Хана Йошида (Япония)

Шестая разминка

30. Хэ Ин Ли Южная Корея)

31. Анастасия Губанова (Грузия)

32. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

33. Изабо Левито (США)

34. Луна Хендрикс (Бельгия)

35. Каори Сакамото (Япония)

 

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2024 в Монреале

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59 комментариев
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На ЧЕ понравилась Нина Пинзарроне, желаю ей и Насте Губановой удачи.
+32
-2
+30
Ответ Гражданин страны
Все-таки, друзья, давайте признаем честно: спорт этот находится на нижних этажах зрительского интереса. Ажиотаж отсутствует. Заработков нет, прибыль ничтожная. В России фигурку питает государство, за народный счет спонсируя катки и шоу. В других странах частное финансирование, которое невелико, ибо катание плохо котируется зрителем.
И какой нужно сделать вывод? Катки закрываем, фигуристов распускаем? Я так предполагаю что зрительская аудитория ФК, находится на третьем месте в России, хоть и с большим отрывом от немощного футбола и неплохого хоккея. А кстати, за чей счёт питаются футбол и хоккей? И суммы там кратно выше...тоже распускаем?
+27
-2
+25
Желаю Луне последнее место.
Нина сделай эту свою напарницу)
Насте и Изабо пьедестал
+36
-15
+21
Ответ socc
За Луну, наши девчонки красотки (Загитова, Щербакова) но у Луны есть ’секс’.
Когда женщине больше нечем привлечь к себе внимание, она добивается его, демонстрируя свою доступность
+33
-15
+18
За Сакамото.
+26
-10
+16
Кати, Самокатик, кати! К очередному золоту.
+26
-12
+14
Знакомые всё лица!
Желаю Каори стать трёхкратной! Нине, Изабо, Насте удачи и спортивного везенья!
+18
-9
+9
Буду болеть за Настю Губанову! Желаю ей удачи и попасть в пятерку лучших!
+12
-3
+9
Хочу чтобы кореянки задвинули Луну и АвтоМото.
+19
-11
+8
будет весело если Каори выиграет 3й титул, чего не одна россиянка не добивалась
+16
-8
+8
Желаю Хане и Луне пьедестала, Эмбер завоевать третью квоту на следующий сезон. Каори отличных выступлений. Пусть победит сильнейшая
+30
-22
+8
Надеюсь, что Нина решила проблемы с прыжками и с акселем в частности.
+9
-1
+8
Ответ lundian
будет весело если Каори выиграет 3й титул, чего не одна россиянка не добивалась
Ну так а чего ей не выиграть? Русских нет, кореянки чай не Юна Ким, остальные японки тоже не Мао Асада)) Есть, конечно, эффект неожиданности, лед скользкий, но Каори главное самой не развалиться.
+8
-1
+7
Ответ vb2c2sshnk
Желаю Луне последнее место. Нина сделай эту свою напарницу) Насте и Изабо пьедестал
Последнего места у Луны, конечно, не будет, думаю, и на пьедестал её затащат, но очень надеюсь, что для победы на ЧМ, кривляния перед судьями ей будет недостаточно и за выслугу лет титул Луне всё же не дадут, как дали на ЧЕ.
+15
-8
+7
Поболею за Каори. Как болельщик старой формации, не могу перестать восхищаться ее мощнейшим, амплитудным катанием - так кататься можно только проведя на льду десятка два лет.
За Олю Микутину - ещё одну великолепную катальщицу, программы которой продуманы всегда до малейших деталей.
И за Настю - хотя постановщику ее программ должно быть стыдно и за жуткий вокал, и за хоре, поставленное поперек музыки. Но сама Настя, конечно, удивительный образец настоящего спортсмена, который при неидеальных данных и технике, тем не менее тащит и тащит, и показывает потрясающий результат.
+12
-5
+7
Желаю удачи Каори) Вперёд - в гонку за Мишель Кван! Сколько у той золотых ЧМ? Пять вроде? Сложновато будет догнать, но шансы есть))
+11
-5
+6
За Эмбер!
+11
-5
+6
Буду болеть за Изабо.
+9
-3
+6
Очень хотелось бы Изабо повыше и чтобы Нина Пинцарроне обошла Луну.
+7
-2
+5
Ответ Fellina
What the language do you use?! 🙄😂😂
Все верно, но без артикля.
What language do you use?
+7
-2
+5
Ответ lundian
будет весело если Каори выиграет 3й титул, чего не одна россиянка не добивалась
Весело — это точно.) Ведь гипотетические 3 ЧМ Сакамото никогда не будут равноценны 3 ЧМ её соотечественницы великой Мао Асады, завоёванных в конкуренции с лучшими из лучших. Даже для самих японцев. Это же касается любой другой фигуристки, которая берёт с весны 2022 года титулы и медали на международных соревнованиях без наших девчонок. Не зря им свои же журналисты задают вопросы наподобие: «Не обесценивает ли ваши медали отсутствие русских?» А они отвечают: «Повезло, что их нет». Как недавно Хендрикс. Они всё хорошо понимают о себе и истинной ценности своих достижений при нашем отсутствии.
+7
-2
+5
За Изабо! Но она в развале была весь сезон, поэтому даже не надеюсь на пьедестал.
+7
-2
+5
Совсем слабенький состав, все шансы у Самоката стать трёхкратной.
+9
-4
+5
За Луну теперь не болеем, слишком разговорилась.
+14
-10
+4
А я вообще ни за кого ) Просто с попкорном смотреть буду )
+9
-5
+4
Both the Nina’s , Hannah , Anastasiia and You Young. Monet Chiba.
+6
-2
+4
Посмотрим - посмотрим что Луночка может , разговаривать могут все )
+11
-8
+3
Поболею за Изабо и Нину Петрыкину.
+5
-2
+3
Ответ Rosina Watson
Both the Nina’s , Hannah , Anastasiia and You Young. Monet Chiba.
Попытка написать что-то на английском провалилась)).
+3
-1
+2
Ответ Джефф Лебовски
Комментарий удален модератором
Ближе всё-таки к мопсу.
+6
-4
+2
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