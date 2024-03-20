«Спартак» рассматривает на замену Промесу игроков до 24 лет и ценой около 10-15 млн евро. Новичков смотрят в Европе и Латинской Америке

Стало известно, кого «Спартак» рассматривает на замену Квинси промеру.

По данным Metaratings.ru, московский клуб рассматривает на замену игроков в возрасте от 21 до 24 лет и готов потратить около 10-15 млн евро.

Потенциальных новичков смотрят в Европе и Латинской Америке. Также должна быть возможность дальнейшей перепродажи игрока с выгодой для клуба.

Напомним, в марте по запросу прокуратуры Промес был арестован в ОАЭ, из-за чего не смог вернуться с командой в Россию. Футболисту грозит экстрадиция в Нидерланды, где его осудили на 7,5 лет тюремного заключения.