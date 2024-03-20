«Спартак» рассматривает на замену Промесу игроков до 24 лет и ценой около 10-15 млн евро. Новичков смотрят в Европе и Латинской Америке

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Квинси Промес Футбол

Стало известно, кого «Спартак» рассматривает на замену Квинси промеру.

По данным Metaratings.ru, московский клуб рассматривает на замену Промесу игроков в возрасте от 21 до 24 лет и готов потратить около 10-15 млн евро.

Потенциальных новичков смотрят в Европе и Латинской Америке. Также должна быть возможность дальнейшей перепродажи игрока с выгодой для клуба.

Напомним, в марте по запросу прокуратуры Промес был арестован в ОАЭ, из-за чего не смог вернуться с командой в Россию. Футболисту грозит экстрадиция в Нидерланды, где его осудили на 7,5 лет тюремного заключения.

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70 комментариев
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По базам Интерпола пробевайте сразу новичков
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Депай лучшая замена Промесу
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Ответ Даниил1981
В России среди своих воспитанников неужели нет талантов ??? Если нет , то закройте школу - в ней нет никакого смысла
Реал закрой школу,неужели нет своих воспитанников.Интер закрой школу неужели нет своих воспитанников.
+13
-2
+11
Промеса за сколько продали?
+17
-7
+10
Ответ Evgeny Trifonov
По базам Интерпола пробевайте сразу новичков
ПробИвайте
+16
-6
+10
Ответ Spaten
Депай лучшая замена Промесу
И треки у него почти такие же.))
+9
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+8
Ответ Леопардер
За 0 долларов. Сегодня новость выходила, что он тебе столько на трансфермаркете стоит 🤭
Его в килограммах кокса оценивают
+6
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Кстати, скоро Алвес под залог выйдет - можно его тайком в рф переправить
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А своих почему нету? Хвалёная спартаковская школа, а нападающих нет. Позор!
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Ответ Timur Gabdullin
Я слышал в мексиканских тюрьмах есть несколько очень качественных вариантов замены Промеса.
Откуда слышал? Из под шкон ки?
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Ответ Aleksey Novikov
Промеса за сколько продали?
За 7,5 … лет
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С этими европейцами одни проблемы. Лучше латиноса подписывать, чтобы товар напрямую везли.
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Ответ Omega-2
Комментарий удален модератором
Для Заремы поставщик нужен
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Ответ Aleksey Novikov
Промеса за сколько продали?
За 0 долларов. Сегодня новость выходила, что он тебе столько на трансфермаркете стоит 🤭
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Ответ Evgeny Trifonov
По базам Интерпола пробевайте сразу новичков
Надо брать только тех, кто в красном списке, такие из Спартака не убегут...
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Было бы хорошо, чтобы Промес финансово вложился в их покупку.
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Ответ Pelerin
За стоимость трансфера Марио Фернандеса
Кто это такой?
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Медельинский картель - основной партнёр ФК Спартак по Южной Америке.
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Начинайте поиск с Колумбии и Мексики
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надо смотреть в Латинской Америке, желательно в Колумбии
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Ответ Гоша Петров
Реал закрой школу,неужели нет своих воспитанников.Интер закрой школу неужели нет своих воспитанников.
Какие задачи решают Интер и Реал и какие Спартак?
+2
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Дилеры,отзовитесь!
+4
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Ответ alexmilosh
Заменить Промеса невозможно. Это очевидно.
Ну, не преувеличивайте. Партии он возил, конечно, серьезные. Но не настолько, чтобы быть незаменимым ))
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Ответ Omega-2
Комментарий удален модератором
Можно расширить поиск до Нигерии тогда.
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Я слышал в мексиканских тюрьмах есть несколько очень качественных вариантов замены Промеса.
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Ответ Slavvyan
Нужно искать замену руководству...
Зарема? Та не... Обознался.
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Ответ Spiker1606
170/55-60. 65 это уже лишний вес
:)
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Ответ Spaten
Депай лучшая замена Промесу
ему 30
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Ответ Aleksey Novikov
Промеса за сколько продали?
За 21 млн Евро в Севилью, обратно вернули за 8,5 из Аякса + 15 отдали Твенте при первоначальной покупке. Так же он принес чемпионство + лучший бомбардир. Те профита много. Никто же не знал, что он "ударится во все тяжкие", так скажем.
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Ответ Виталик Украинский
Медельинский картель - основной партнёр ФК Спартак по Южной Америке.
Ща вроде мексиканские картели рулят
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