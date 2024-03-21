Овечкин забил 844-й и 845-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 49 шайб
Александр Овечкин забил 844-й и 845-й голы в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:7).
Во втором периоде форвард поразил ворота «Лифс» броском из левого круга в большинстве. В третьем – отличился после контратаки «Кэпиталс».
В 65 матчах в текущем сезоне в активе 38-летнего россиянина стало 54 (23+31) очка. За карьеру в рамках регулярок – 1539 (845+694) баллов в 1412 играх.
Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).
- 844-845-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -583(7-й), Стэмкос-542(15-й), Малкин-490(24-й),
-171 -й дубль в регулярке(2-й, 3-й Бр Халл-158, 1-й Гретцки-189)преследователь Кросби-99(25-й), Стэмкос-93(30-й)
-414-415-я домашняя (3-й, 2-й Хоу-449, 1-й Гретцки-492,), действующие: Кросби -312(25-й )
-640-я игра с заброшенными шайбами(обновил свой рекорд НХЛ,2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635), действующие: Кросби-471
-310-я в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ, (2-й Андрейчук-274, преследователь Стэмкос-209(16-й) Малкин-176(31-й),
-530-я в равных составах(4-й, 3-й Ягр -538, 2-й Хоу-566, 1-й Гретцки-617), действующие: Кросби-409(16-й)
-282-я во 2-м периоде(3-й, 2-й Г. Хоу-291, 1-й Гретцки -315), преследователь Стэмкос –193(22-й)
-310-я в 3-м пер.(2-й, 3-й Г.Хоу-282, 1-й Гретцки-336), действующие: Кросби -193(24-й)
-916-917-я в РС и КС, Ови 845+72 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -654(22-й), Стэмкос-587(34-й),
-369-370-я в РС после 30 лет (4-й, 3-й Бьюсик-374, 1-й Хоу-415), действующие: Павелски-282(15-й)
-138-139-я после 35 лет(9-й,8-й Рекки -153, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), преследователь Павелски-118(22-й)который стал 29-м игроком НХЛ забросившим 100 шайб после 35 лет,
- 114-115-я после 36 лет(9-й, 8-й Ратель - 124, 1-й Хоу-235, преследователь Павелски-104( 17-й) Всего 18 игроков преодолели планку в 100 шайб после 36 лет,
-64-65-я после 37 лет(24-й, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, действующий лидер - Павелски-79(14-й)
-22-23-я в возрасте 38 лет(12-й, рекорд у Бр. Халла-37), Александр рекордсмен среди 34-х летних-48, 36-ти летних-50 и 37-ми летних- 42), только 5 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 38 лет,( 1-й. Горди Хоу – 177, 2-й Селянне – 132, 3-й Бьюсик – 121, 4-й Ягр – 120, 5-й Рекки-104,), действующий лидер Павелски-52
1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 845 ( 1412 матчей ) - 0, 598 за игру.
-93-94-я шайба в среду(39-й, 1-й Гретцки-213, 2-й Бобби Халл-163, 3-й Мессье-153) преследователь -Перри -67.
-6582-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд,2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4034(24-й), Кэйн-4029(25-й),
-7219-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4576(21-й)
-3598-й хит в РС(4-й, 3-й Браун-3632, 2-й Мэтт Мартин-3834,1-й Кэл Клаттербак-3987
-4227-й хит в КС и РС(3-й, 1 -й Кэл Клаттербак -4336, 2-й Мартин -4307)
-1539-е очко в РС, 845+694 (13-й, догнал Торнтона, 12-й Кросби -1571, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1280(38-й)
-1539-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Кросби-1571, , 5-й Сакик-1641, 4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1280(16-й)
-1680-е очко в РС и КС, 917+763, (14-й, догнал Рекки,13-12-й Коффи, Эспозито по 1727, 10-й Кросби-1772, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1460(31-й)
-577-е очко в большинстве (15-й в лиге, 14-й Мессье-581, 1-й Гретцки-890) преследователь Кросби-555(20-й)
-в 429-й раз Ови набирает 2+ очка за игру(12-й, 11-й Эспозито-457, 1-й Гретцки-824), среди действующих игроков впереди только Кросби-462(10-й), Малкин-342(35-й)
-43-44-я шайба и 77-е очко в 58-й игре с Торонто в РС, 19-я в большинстве, 9-й дубль, 278-й бросок в створ
- Джозеф Уолл стал 97-м вратарем лиги, пропустившим от Ови 3 и более шайб,( в его воротах побывали 823,844 и 845-я шайбы Ови) в 2 играх при 16 бросках в створ
-97-й праймери Джона Карлсона на Ови, с его передач были заброшены 272, 292, 294, 299, 354, 357, 365, 389, 390, 397, 410, 413, 416, 417, 418, 421, 422, 423, 438, 461, 466, 473, 474, 475, 486, 489, 508, 510, 523, 530, 531, 536, 538, 543, 546, 553, 570, 577, 581, 582, 585, 586, 587, 591, 595, 596, 597, 599, 602, 603, 612, 613, 615, 618, 619, 622, 624, 631, 635, 647, 648, 649, 650, 658, 659, 660, 661, 664, 672, 676, 684, 687, 691. 695. 697, 698, 702, 704,720, 726, 729, 730, 743, 750, 760, 763, 764, 770, 773, 774, 783, 798, 822, 823, 836, 843 и 844 -я шайбы Ови, 2-й показатель в Вашингтоне, 1-й показатель у Бэкстрема -136
-15-й праймери Дилана Строума на Ови, с его передач были заброшены 789, 790,793, 801, 809, 811, 827, 828, 829, 832, 835, 837, 838, 840 и 845-я шайба Ови 12-й показатель в Вашингтоне по праймери на Ови
1 Brett Hull 1964 F 2002‑03 37
2 Johnny Bucyk 1935 F 1973‑74 31
3 Martin St. Louis 1975 F 2013‑14 30
4 Joe Pavelski 1984 F 2022‑23 28
5 Teemu Selänne 1970 F 2008‑09 27
6 Ron Francis 1963 F 2001‑02 27
7 Jean Ratelle 1940 F 1978‑79 27
8 Patrick Marleau 1979 F 2017‑18 27
9 Gordie Howe 1928 F 1966‑67 25
10 Mike Knuble 1972 F 2010‑11 24
11 Mark Recchi 1968 F 2006‑07 24
12 АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 1985 F 2023‑24 23
13 Brendan Shanahan 1969 F 2007‑08 23
10 Gordie Howe 1928 F 1966‑67 25 + 40 65
11 Igor Larionov 1960 F 1998‑99 14 + 49 63
12 Nicklas Lidström 1970 D 2008‑09 16 + 43 59
13 Ray Whitney 1972 F 2010‑11 17 + 40 57
14 Ray Bourque 1960 D 1998‑99 10 + 47 57
15 Alex Delvecchio 1932 F 1970‑71 21 + 34 55
16 Stan Mikita 1940 F 1978‑79 19 + 36 55
17 Teemu Selänne 1970 F 2008‑09 27 + 27 54
18 АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 1985 F 2023‑24 23 + 31 54
19 Mark Messier 1961 F 1999‑00 17 + 37 54
20 Steve Yzerman 1965 F 2003‑04 18 + 33 51
21 Rod Brind’Amour 1970 F 2008‑09 16 + 35 51
Удачи, Алекс Великий!