Овечкин забил 844-й и 845-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 49 шайб

Александр Овечкин забил 844-й и 845-й голы в НХЛ.

Капитан « » сделал дубль в матче регулярного чемпионата с « » (3:7).

Во втором периоде форвард поразил ворота «Лифс» броском из левого круга в большинстве. В третьем – отличился после контратаки «Кэпиталс».

В 65 матчах в текущем сезоне в активе 38-летнего россиянина стало 54 (23+31) очка. За карьеру в рамках регулярок – 1539 (845+694) баллов в 1412 играх.

занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь (894 шайбы в 1487 играх).