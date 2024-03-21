Овечкин забил 844-й и 845-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 49 шайб

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Александр Овечкин забил 844-й и 845-й голы в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:7). 

Во втором периоде форвард поразил ворота «Лифс» броском из левого круга в большинстве. В третьем – отличился после контратаки «Кэпиталс». 

В 65 матчах в текущем сезоне в активе 38-летнего россиянина стало 54 (23+31) очка. За карьеру в рамках регулярок – 1539 (845+694) баллов в 1412 играх. 

Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх). 

59 комментариев
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- 844-845-я в РС (2-й, 3-й Г. Хоу-801, до Гретцки-49 шайб), действующие: Кросби-583(21-й), Стэмкос-542(33-й), Малкин-490(50-й),
- 844-845-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -583(7-й), Стэмкос-542(15-й), Малкин-490(24-й),
-171 -й дубль в регулярке(2-й, 3-й Бр Халл-158, 1-й Гретцки-189)преследователь Кросби-99(25-й), Стэмкос-93(30-й)
-414-415-я домашняя (3-й, 2-й Хоу-449, 1-й Гретцки-492,), действующие: Кросби -312(25-й )
-640-я игра с заброшенными шайбами(обновил свой рекорд НХЛ,2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635), действующие: Кросби-471
-310-я в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ, (2-й Андрейчук-274, преследователь Стэмкос-209(16-й) Малкин-176(31-й),
-530-я в равных составах(4-й, 3-й Ягр -538, 2-й Хоу-566, 1-й Гретцки-617), действующие: Кросби-409(16-й)
-282-я во 2-м периоде(3-й, 2-й Г. Хоу-291, 1-й Гретцки -315), преследователь Стэмкос –193(22-й)
-310-я в 3-м пер.(2-й, 3-й Г.Хоу-282, 1-й Гретцки-336), действующие: Кросби -193(24-й)
-916-917-я в РС и КС, Ови 845+72 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -654(22-й), Стэмкос-587(34-й),
-369-370-я в РС после 30 лет (4-й, 3-й Бьюсик-374, 1-й Хоу-415), действующие: Павелски-282(15-й)
-138-139-я после 35 лет(9-й,8-й Рекки -153, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), преследователь Павелски-118(22-й)который стал 29-м игроком НХЛ забросившим 100 шайб после 35 лет,
- 114-115-я после 36 лет(9-й, 8-й Ратель - 124, 1-й Хоу-235, преследователь Павелски-104( 17-й) Всего 18 игроков преодолели планку в 100 шайб после 36 лет,
-64-65-я после 37 лет(24-й, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, действующий лидер - Павелски-79(14-й)
-22-23-я в возрасте 38 лет(12-й, рекорд у Бр. Халла-37), Александр рекордсмен среди 34-х летних-48, 36-ти летних-50 и 37-ми летних- 42), только 5 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 38 лет,( 1-й. Горди Хоу – 177, 2-й Селянне – 132, 3-й Бьюсик – 121, 4-й Ягр – 120, 5-й Рекки-104,), действующий лидер Павелски-52
+121
-1
+120
Лучшие снайперы НХЛ ( вся история ) :
1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 845 ( 1412 матчей ) - 0, 598 за игру.
+63
-2
+61
-150-151-я в марте в 254 игре РС (1-й, 2-й Гретцки-144 в 260 играх) преследователь –Кросби - 102(22-й)
-93-94-я шайба в среду(39-й, 1-й Гретцки-213, 2-й Бобби Халл-163, 3-й Мессье-153) преследователь -Перри -67.
-6582-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд,2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4034(24-й), Кэйн-4029(25-й),
-7219-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4576(21-й)
-3598-й хит в РС(4-й, 3-й Браун-3632, 2-й Мэтт Мартин-3834,1-й Кэл Клаттербак-3987
-4227-й хит в КС и РС(3-й, 1 -й Кэл Клаттербак -4336, 2-й Мартин -4307)
-1539-е очко в РС, 845+694 (13-й, догнал Торнтона, 12-й Кросби -1571, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1280(38-й)
-1539-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Кросби-1571, , 5-й Сакик-1641, 4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1280(16-й)
-1680-е очко в РС и КС, 917+763, (14-й, догнал Рекки,13-12-й Коффи, Эспозито по 1727, 10-й Кросби-1772, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1460(31-й)
-577-е очко в большинстве (15-й в лиге, 14-й Мессье-581, 1-й Гретцки-890) преследователь Кросби-555(20-й)
-в 429-й раз Ови набирает 2+ очка за игру(12-й, 11-й Эспозито-457, 1-й Гретцки-824), среди действующих игроков впереди только Кросби-462(10-й), Малкин-342(35-й)
-43-44-я шайба и 77-е очко в 58-й игре с Торонто в РС, 19-я в большинстве, 9-й дубль, 278-й бросок в створ
- Джозеф Уолл стал 97-м вратарем лиги, пропустившим от Ови 3 и более шайб,( в его воротах побывали 823,844 и 845-я шайбы Ови) в 2 играх при 16 бросках в створ
-97-й праймери Джона Карлсона на Ови, с его передач были заброшены 272, 292, 294, 299, 354, 357, 365, 389, 390, 397, 410, 413, 416, 417, 418, 421, 422, 423, 438, 461, 466, 473, 474, 475, 486, 489, 508, 510, 523, 530, 531, 536, 538, 543, 546, 553, 570, 577, 581, 582, 585, 586, 587, 591, 595, 596, 597, 599, 602, 603, 612, 613, 615, 618, 619, 622, 624, 631, 635, 647, 648, 649, 650, 658, 659, 660, 661, 664, 672, 676, 684, 687, 691. 695. 697, 698, 702, 704,720, 726, 729, 730, 743, 750, 760, 763, 764, 770, 773, 774, 783, 798, 822, 823, 836, 843 и 844 -я шайбы Ови, 2-й показатель в Вашингтоне, 1-й показатель у Бэкстрема -136
-15-й праймери Дилана Строума на Ови, с его передач были заброшены 789, 790,793, 801, 809, 811, 827, 828, 829, 832, 835, 837, 838, 840 и 845-я шайба Ови 12-й показатель в Вашингтоне по праймери на Ови
+50
-1
+49
Санёк разыгрался! Теперь если до конца сезона еще 7 забьёт, план на сезон выполнен.
+32
-2
+30
Ответ Дух Хлебонасущенского
- 844-845-я в РС (2-й, 3-й Г. Хоу-801, до Гретцки-49 шайб), действующие: Кросби-583(21-й), Стэмкос-542(33-й), Малкин-490(50-й), - 844-845-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -583(7-й), Стэмкос-542(15-й), Малкин-490(24-й), -171 -й дубль в регулярке(2-й, 3-й Бр Халл-158, 1-й Гретцки-189)преследователь Кросби-99(25-й), Стэмкос-93(30-й) -414-415-я домашняя (3-й, 2-й Хоу-449, 1-й Гретцки-492,), действующие: Кросби -312(25-й ) -640-я игра с заброшенными шайбами(обновил свой рекорд НХЛ,2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635), действующие: Кросби-471 -310-я в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ, (2-й Андрейчук-274, преследователь Стэмкос-209(16-й) Малкин-176(31-й), -530-я в равных составах(4-й, 3-й Ягр -538, 2-й Хоу-566, 1-й Гретцки-617), действующие: Кросби-409(16-й) -282-я во 2-м периоде(3-й, 2-й Г. Хоу-291, 1-й Гретцки -315), преследователь Стэмкос –193(22-й) -310-я в 3-м пер.(2-й, 3-й Г.Хоу-282, 1-й Гретцки-336), действующие: Кросби -193(24-й) -916-917-я в РС и КС, Ови 845+72 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -654(22-й), Стэмкос-587(34-й), -369-370-я в РС после 30 лет (4-й, 3-й Бьюсик-374, 1-й Хоу-415), действующие: Павелски-282(15-й) -138-139-я после 35 лет(9-й,8-й Рекки -153, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), преследователь Павелски-118(22-й)который стал 29-м игроком НХЛ забросившим 100 шайб после 35 лет, - 114-115-я после 36 лет(9-й, 8-й Ратель - 124, 1-й Хоу-235, преследователь Павелски-104( 17-й) Всего 18 игроков преодолели планку в 100 шайб после 36 лет, -64-65-я после 37 лет(24-й, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, действующий лидер - Павелски-79(14-й) -22-23-я в возрасте 38 лет(12-й, рекорд у Бр. Халла-37), Александр рекордсмен среди 34-х летних-48, 36-ти летних-50 и 37-ми летних- 42), только 5 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 38 лет,( 1-й. Горди Хоу – 177, 2-й Селянне – 132, 3-й Бьюсик – 121, 4-й Ягр – 120, 5-й Рекки-104,), действующий лидер Павелски-52
Вот это скорость! Ещё раз спасибо, а я как всегда читаю и перечитываю!🔥👍👋
+21
-1
+20
Александр Овечкин по голам (23) переместился с 15 на 12 место среди 38летних снайперов. Лидер Бретт Халл(37), Лучший снайпер среди россиян в возрасте 38 лет
1 Brett Hull 1964 F 2002‑03 37
2 Johnny Bucyk 1935 F 1973‑74 31
3 Martin St. Louis 1975 F 2013‑14 30
4 Joe Pavelski 1984 F 2022‑23 28
5 Teemu Selänne 1970 F 2008‑09 27
6 Ron Francis 1963 F 2001‑02 27
7 Jean Ratelle 1940 F 1978‑79 27
8 Patrick Marleau 1979 F 2017‑18 27
9 Gordie Howe 1928 F 1966‑67 25
10 Mike Knuble 1972 F 2010‑11 24
11 Mark Recchi 1968 F 2006‑07 24
12 АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 1985 F 2023‑24 23
13 Brendan Shanahan 1969 F 2007‑08 23
+21
-1
+20
Ответ VintDV
Санёк разыгрался! Теперь если до конца сезона еще 7 забьёт, план на сезон выполнен.
Надо максимально выкладываться, а не циклиться на 30. В следующем сезоне организм будет ещё на год старее, к сожалению
+20
-2
+18
Несмотря на поражение Вашиков, которое ну помогает борьбе за ПО мы все рады второму дубль подряд!
+15
-1
+14
Александр Овечкин по гол+передача (23+31) переместился c 21 на 18 место среди 38летних хоккеистов. Лидер Адам Оутс(82). Среди наших Игорь Ларионов - 63 (11й).
10 Gordie Howe 1928 F 1966‑67 25 + 40 65
11 Igor Larionov 1960 F 1998‑99 14 + 49 63
12 Nicklas Lidström 1970 D 2008‑09 16 + 43 59
13 Ray Whitney 1972 F 2010‑11 17 + 40 57
14 Ray Bourque 1960 D 1998‑99 10 + 47 57
15 Alex Delvecchio 1932 F 1970‑71 21 + 34 55
16 Stan Mikita 1940 F 1978‑79 19 + 36 55
17 Teemu Selänne 1970 F 2008‑09 27 + 27 54
18 АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 1985 F 2023‑24 23 + 31 54
19 Mark Messier 1961 F 1999‑00 17 + 37 54
20 Steve Yzerman 1965 F 2003‑04 18 + 33 51
21 Rod Brind’Amour 1970 F 2008‑09 16 + 35 51
+15
-1
+14
Ответ Stewart - 25
Лучшие снайперы НХЛ ( вся история ) : 1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру. 2) ОВЕЧКИН - 845 ( 1412 матчей ) - 0, 598 за игру.
75 матчей осталось. Теоретически, конечно, можно уложиться, забить 49. Но на практике наверняка побольше Гретцкого матчей затратит на это дело
+14
-2
+12
Ответ dalmolchun
Александр Овечкин по гол+передача (23+31) переместился c 21 на 18 место среди 38летних хоккеистов. Лидер Адам Оутс(82). Среди наших Игорь Ларионов - 63 (11й). 10 Gordie Howe 1928 F 1966‑67 25 + 40 65 11 Igor Larionov 1960 F 1998‑99 14 + 49 63 12 Nicklas Lidström 1970 D 2008‑09 16 + 43 59 13 Ray Whitney 1972 F 2010‑11 17 + 40 57 14 Ray Bourque 1960 D 1998‑99 10 + 47 57 15 Alex Delvecchio 1932 F 1970‑71 21 + 34 55 16 Stan Mikita 1940 F 1978‑79 19 + 36 55 17 Teemu Selänne 1970 F 2008‑09 27 + 27 54 18 АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 1985 F 2023‑24 23 + 31 54 19 Mark Messier 1961 F 1999‑00 17 + 37 54 20 Steve Yzerman 1965 F 2003‑04 18 + 33 51 21 Rod Brind’Amour 1970 F 2008‑09 16 + 35 51
Саня уже догнал Мессье и Селянне по очкам среди 38-летних. А кто-то называл его мешком на прямых ногах.
+11
-1
+10
Дух, я призываю тебя
+12
-2
+10
Осталось 14 матчей до конца. Будет шикарно если забросит ещё 7 шайб и будет 30 шайб в итоге. Вполне реально и нужно через игру по шайбе колотить.
+8
-1
+7
Ответ VintDV
Санёк разыгрался! Теперь если до конца сезона еще 7 забьёт, план на сезон выполнен.
Еще одна шайба нужна в этом сезоне по графику рекорда!
+7
-1
+6
Ответ Лёша Алёшин
жаль что его рекорд побьют такие как макдевид и мэтьюс как только кросби малкин и ови уйдут тут сделают игру без защитников ну как я уже неоднократно писал про нба раньше 100 оч забивали зал вставал хлопал а сейчас 147 -138 всем насрать обыденность нет таких как родман шакил о нил просто защиту толком убрали под видом людям нужны зрелища а тут какой-то русский лучше америкоса и канадца не долго будет музыка играть скриньте лет через 8 вспомните я только не понял а чего они больше пол сезона на ови не играли или он сам исполнял ?
Перестал смотреть НБА именно потому что без защиты играют. Каждая игра как матч всех звезд или просто шоу - забивают туда-сюда без сопротивления - скука
+7
-1
+6
З0 надеюсь выбьет
+6
-1
+5
Вопрос с рекордом Грецкого по голам нужно закрыть уже в следующем сезоне, желательно выбить 50+. А потом на пенсии ещё долгие годы наблюдать попивая пивко, за штурмующими высоту "клуб 900" , клуб который первым в НХЛ откроет Овечкин.
+5
0
+5
Ответ VintDV
Объективно сейчас 30 это будет очень хорошо. Особенно после неудачной для него первой половины сезона.
По сути, если не завалил бы первую половину сезона, шёл бы примерно на полтинник снова
+5
0
+5
А Ови-то лидером по игре становится. Двигается как в лучшие годы.
+5
-1
+4
Второе классное «просыпание» за неделю!! Кайф!
+5
-1
+4
Молодец!!!
+5
-1
+4
Очень бы хотелось ещё не менее 9 шайб до конца этого сезона.
Удачи, Алекс Великий!
+5
-1
+4
Ответ ruslan_khaibulov
Тут главное выбить тысячу а не завершить карьеру как только обошел ореха грецкого на пару шайб. Или даже 900 если выбьет, выбить тысячу это старт единственным игроком на века кто открыл этот клуб. Но при этом даже выбив 1000 в регулярке с учётом 72 в ПО Овечкин не побивает рекорд в НХЛ про шайбам с учётом кубка Стэнли
1000 выбить нереально вообще. А рекорд регулярки и плейофф-1016голов
+3
0
+3
Очередная психологическая отметка пройдена. Саня, каммоон! )) Все за рекорд, но после каждой игры стоит уделять внимание и тому, что очков то за сезон в его то возрасте - просто вагон. Идём дальше)
+3
0
+3
Ответ Сивуч
Надо максимально выкладываться, а не циклиться на 30. В следующем сезоне организм будет ещё на год старее, к сожалению
Объективно сейчас 30 это будет очень хорошо. Особенно после неудачной для него первой половины сезона.
+3
0
+3
Попытки сыграть в открытый хоккей и обмен атаками показали, что с обороной у вашиков дела плохо
+3
0
+3
Ответ VintDV
Санёк разыгрался! Теперь если до конца сезона еще 7 забьёт, план на сезон выполнен.
Первая половина сезона была плохая конечно
+3
0
+3
Ответ Крис Тюша
Вопрос с рекордом Грецкого по голам нужно закрыть уже в следующем сезоне, желательно выбить 50+. А потом на пенсии ещё долгие годы наблюдать попивая пивко, за штурмующими высоту "клуб 900" , клуб который первым в НХЛ откроет Овечкин.
50 легко. В команде с Маками, Кучем, Капризом, Панарой, Марнером. Но не со Строумом
+2
0
+2
Ответ Лёша Алёшин
а есть разница сколько матчей ? там если что почти 2000 передач так что по очкам он всегда номер 1
Кому твои очки нужны. О голах речь.
+2
0
+2
Ответ Андрей Арсентьев
Саня уже догнал Мессье и Селянне по очкам среди 38-летних. А кто-то называл его мешком на прямых ногах.
Дилетанты)
+3
-1
+2
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