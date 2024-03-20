Официально: Жозе Альдо подерется с Джонатаном Мартинесом на UFC 301

Жозе Альдо вернется в октагон впервые за два года.

О возобновлении карьеры официально объявила пресс-служба UFC. Бывший чемпион в полулегком весе и экс-претендент в 61 кг подерется с Джонатаном Мартинесом в ночь на 5 мая на турнире UFC 301, который пройдет в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Альдо не дрался с 2022 года, когда проиграл Мерабу Двалишвили. Мартинес идет на серии из шести побед: в последний раз он нокаутировал Адриана Янеза.

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