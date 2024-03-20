Официально: Жозе Альдо подерется с Джонатаном Мартинесом на UFC 301

Теги легчайший вес UFC MMA Жозе Альдо Бокс/MMA/UFC

Жозе Альдо вернется в октагон впервые за два года.

О возобновлении карьеры Жозе Альдо официально объявила пресс-служба UFC. Бывший чемпион в полулегком весе и экс-претендент в 61 кг подерется с Джонатаном Мартинесом в ночь на 5 мая на турнире UFC 301, который пройдет в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Альдо не дрался с 2022 года, когда проиграл Мерабу Двалишвили. Мартинес идет на серии из шести побед: в последний раз он нокаутировал Адриана Янеза.

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4 комментария
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Зачем это Алдычу. Еще и под вин-стрикера подложили.
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Жозебек Алдоев снова на тропе войны. Разовая акция под турнир, и в целом глупая затея. Очень сильно может отлететь
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Ответ rude.
Зачем это Алдычу. Еще и под вин-стрикера подложили.
Деньги кончаются. Единственная причина, по которой завязавшие всегда вынуждены возвращаться в октагон.
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Ответ Trash Talking
Деньги кончаются. Единственная причина, по которой завязавшие всегда вынуждены возвращаться в октагон.
Не всегда и не только. Человек занимается этим делом всю жизнь. Завершение карьеры не отменяет привычный образ жизни и поход в зал. Они продолжают ходить в зал. И вот в зале они видят, что круче (действительно) всех и опытных и молодых спортсменов.

Очевидно, что каким бы крутым не был зал, в этом деле много уровней. И этот самообман внушает им, что порох все еще есть. А на ринге уже другой уровен и человек получает в бубен.
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