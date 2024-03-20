У Алвеса заберут оба паспорта после освобождения под залог – он не сможет покинуть Испанию. Его обяжут еженедельно отмечаться в суде Барселоны
Стало известно, на каких условиях Дани Алвеса выпустят из тюрьмы под залог.
Сегодня суд Барселоны решил выпустить экс-футболиста сборной Бразилии под залог в размере 1 млн евро до вступления приговора в силу.
Как пишет Mundo Deportivo, у Алвеса заберут оба паспорта – бразильский и испанский. Таким образом, он не сможет покинуть Испанию.
Кроме того, Дани обяжут еженедельно отмечаться в суде Барселоны, где и рассматривается его дело. Алвесу запретят приближаться к дому потерпевшей ближе чем на километр, как и к ее месту работы и другим местам, которые она часто посещает. Также будет наложен строгий запрет на общение с ней.
Напомним, бывший защитник «Барселоны» был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Также он обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 года не приближаться к ней.
Короче, судьи облажались и чувствуют, что облажались. Надо теперь, чтобы дурак Алвес сбежал и подтвердил этим обвинения. Беспроигрышный ход. Теперь Алвеса поймают на резиновой лодке у берегов Африки.
Уже давно никто не забирает никаких паспортов, смысла нет в этом. Вешают неснимаемый браслет с трекером и бегай хоть по всей Испании, свобода! Если приблизился к границе, берегу или аэропорту или жд вокзалу - тревога и автоматом, нарушение режима. Это уже 20 лет как практикуется. Зачем забирать паспорта, если легко можно вылететь или выехать по поддельному или вообще без оного?
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Вот если он сбежит, тогда да. Но это ЕСЛИ. Нельзя заранее обвинять его в еще несовершенном преступлении.