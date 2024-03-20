У Алвеса заберут оба паспорта после освобождения под залог – он не сможет покинуть Испанию. Его обяжут еженедельно отмечаться в суде Барселоны

Стало известно, на каких условиях Дани Алвеса выпустят из тюрьмы под залог.

Сегодня суд Барселоны решил выпустить экс-футболиста сборной Бразилии под залог в размере 1 млн евро до вступления приговора в силу.

Как пишет Mundo Deportivo, у заберут оба паспорта – бразильский и испанский. Таким образом, он не сможет покинуть Испанию.

Кроме того, Дани обяжут еженедельно отмечаться в суде Барселоны, где и рассматривается его дело. Алвесу запретят приближаться к дому потерпевшей ближе чем на километр, как и к ее месту работы и другим местам, которые она часто посещает. Также будет наложен строгий запрет на общение с ней.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Также он обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 года не приближаться к ней.