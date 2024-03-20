У Алвеса заберут оба паспорта после освобождения под залог – он не сможет покинуть Испанию. Его обяжут еженедельно отмечаться в суде Барселоны

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Стало известно, на каких условиях Дани Алвеса выпустят из тюрьмы под залог.

Сегодня суд Барселоны решил выпустить экс-футболиста сборной Бразилии под залог в размере 1 млн евро до вступления приговора в силу.

Как пишет Mundo Deportivo, у Алвеса заберут оба паспорта – бразильский и испанский. Таким образом, он не сможет покинуть Испанию.

Кроме того, Дани обяжут еженедельно отмечаться в суде Барселоны, где и рассматривается его дело. Алвесу запретят приближаться к дому потерпевшей ближе чем на километр, как и к ее месту работы и другим местам, которые она часто посещает. Также будет наложен строгий запрет на общение с ней.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Также он обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 года не приближаться к ней.

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97 комментариев
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Там до Марокко/Алжира можно на резиновой лодке переплыть.
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еженедельно))) да его по сути отпускают
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Смешно. Пойдет в бразильское посольство, сделает экстренный временный док, выедет в 3 страну, оттуда в Бразилию. Вот и все.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Там до Марокко/Алжира можно на резиновой лодке переплыть.
там неймар уже сидит в лодке на веслах, ждет друга
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Ответ Циник Петербургский
Думаю, получить дубликат бразильского паспорта и затем свалить из испанского эксклава Сеута, наxодящегося на территории северной Африки, в Марокко не представляет серьезной проблемы. Поскольку там граница практически отсутствует. Огромное количество марокканцев, ежедневно перебегающиx из Марокко в Сеуту, не дадут соврать... Вопрос в другом. Насколько комфортной будет дальнейшая жизнь в бегаx от Интерпола? Пойдет ли на такое Алвес? Не уверен.
Будет жить спокойно в Бразилии как Робиньо
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Зачем выпускать человека признанным виновным в совершении преступления за деньги, пусть и на время? Объясните пожалуйста, может я чего-то не понимаю.
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Ответ Циник Петербургский
Невыездная жизнь - такое себе.
Тюремная жизнь - такое себе.
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Уплывёт на яхте Неймара.
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Ответ Циник Петербургский
Невыездная жизнь - такое себе.
Большая часть населения земли так живет🥲
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Пусть бежит в русское посольство, его примут, как узника совести
+20
-9
+11
Думаю, получить дубликат бразильского паспорта и затем свалить из испанского эксклава Сеута, наxодящегося на территории северной Африки, в Марокко не представляет серьезной проблемы. Поскольку там граница практически отсутствует. Огромное количество марокканцев, ежедневно перебегающиx из Марокко в Сеуту, не дадут соврать... Вопрос в другом. Насколько комфортной будет дальнейшая жизнь в бегаx от Интерпола? Пойдет ли на такое Алвес? Не уверен.
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+10
Типичная легенда бчк избегает наказания и закона
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+8
Надо приковать цепью за ногу к столбу в центре Барселоны. Так вернее.
Короче, судьи облажались и чувствуют, что облажались. Надо теперь, чтобы дурак Алвес сбежал и подтвердил этим обвинения. Беспроигрышный ход. Теперь Алвеса поймают на резиновой лодке у берегов Африки.
Уже давно никто не забирает никаких паспортов, смысла нет в этом. Вешают неснимаемый браслет с трекером и бегай хоть по всей Испании, свобода! Если приблизился к границе, берегу или аэропорту или жд вокзалу - тревога и автоматом, нарушение режима. Это уже 20 лет как практикуется. Зачем забирать паспорта, если легко можно вылететь или выехать по поддельному или вообще без оного?
+10
-2
+8
Ответ rude.
Смешно. Пойдет в бразильское посольство, сделает экстренный временный док, выедет в 3 страну, оттуда в Бразилию. Вот и все.
В Россию заберут, так как бразилец, то ещё попылит за Зенит. Бесплатно конечно, за возможность жить в России )
+8
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+7
То есть Дани теперь даже ночной клуб посещать нельзя, ведь там в туалете может опять тусоваться эта тётка? 🤔😃
+10
-4
+6
Ответ rude.
Смешно. Пойдет в бразильское посольство, сделает экстренный временный док, выедет в 3 страну, оттуда в Бразилию. Вот и все.
Смешно. Попробует вылететь, сразу же сядет за нарушение испытательного срока и -1 лям евро. Другое дело ему реально надо на лодке уплывать, но где тогда гарантия что он не окажется в числе нелегалов в поиске лучшей жизни :)
+7
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+6
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Учитывая нынешние габариты Неймара, лодкой там не обойдёшься🤓
Лодка резиновая - растянется.
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+4
Ответ Любитель шпилей
там неймар уже сидит в лодке на веслах, ждет друга
Учитывая нынешние габариты Неймара, лодкой там не обойдёшься🤓
+6
-2
+4
Ответ Алексей Иванов
Большая часть населения земли так живет🥲
В отличие от теx людей, которыx Вы упомянули, у мультимиллионера Алвеса есть выбор.
+4
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+3
Как же прекрасно эта новость сочетается с заголовком другой.

Негрейра отказался давать показания в суде, сославшись на болезнь Альцгеймера
+4
-1
+3
Равносильно оправданию
+7
-4
+3
да он кайфует, по фиг ему на все
+2
0
+2
Ответ xQcoW
Типичная легенда бчк избегает наказания и закона
Ну пока он просто под залог выходит, он ничего не избегает.
Вот если он сбежит, тогда да. Но это ЕСЛИ. Нельзя заранее обвинять его в еще несовершенном преступлении.
+3
-1
+2
Ответ Рашпель793
При его возможностях, можно и без паспорта куда угодно свинтить при желании )) Тут уже вопрос в том, стоит это того. 4,5 года всё же не 10, чтобы потом годами скрываться.
Из которых полтора уже отсидел
+1
0
+1
Ответ Уладзіслаў Рабіч
Как же прекрасно эта новость сочетается с заголовком другой. Негрейра отказался давать показания в суде, сославшись на болезнь Альцгеймера
Да, этот козырь Алвес решил припрятать до апелляции☝️🤣
+1
0
+1
Буду держать кулачки за побег Алвеса
+6
-5
+1
Ответ Василий Массанов
Тюремная жизнь - такое себе.
C этим согласен. Вот только тюремная жизнь ему светит на 4,5 года. С некоторой вероятностью выйти по УДО. А невыездная жизнь в случае бегства из Испании светит навсегда. Есть о чем задуматься.
+2
-1
+1
Ответ xQcoW
Типичная легенда бчк избегает наказания и закона
И где же здесь типичность? Примеры можете привести?
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0
+1
Ответ Рашпель793
При его возможностях, можно и без паспорта куда угодно свинтить при желании )) Тут уже вопрос в том, стоит это того. 4,5 года всё же не 10, чтобы потом годами скрываться.
При каких возможностяж, ему счета заблокируют и все, будет без бабла сидеть
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Короче, испанское правосудие решило снять с него еще лям и упустить во все четыре стороны. Дани теперь может легко от европейского правосудия свинтить, как это сделал сын красноярского губера (уже бывшего).
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