Адвокат жертвы Алвеса оспорит временное освобождение Дани под залог в 1 млн евро: «Скандал. Правосудие действует в интересах богатых, похоже»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Адвокат жертвы Дани Алвеса возмущена освобождением футболиста под залог.

 Бывший защитник «Барселоны» был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Также он обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 года не приближаться к ней Сторона футболиста обжаловала решение.

После этого Алвес попросил освободить его из тюрьмы до вступления приговора в силу, и суд Барселоны решил выпустить его под залог в размере 1 млн евро. При этом у Алвеса заберут паспорта и обяжут еженедельно отмечаться в суде.

«Это скандал. Я шокирована и возмущена – похоже, правосудие действует в интересах богатых.

Говорили, что сейчас его финансовые возможности невелики, но я не сомневаюсь, что он получит миллион евро, где бы он ни находился. При подозрениях, что риск побега все еще существует, необходимо оставить в силе предварительное заключение», – сказала Эстер Гарсия.

Также адвокат заявила о намерении обжаловать решение суда Барселоны, назвав его «несоответствующим нормам права».

«Все должно быть решено быстро. Но то, что я подам апелляцию, не означает приостановку промежуточного постановления», – сказала Гарсия.

А что Алвес? Освободили под залог в 1 млн евро, убирали из легенд «Барсы», были слухи о самоубийстве

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19 комментариев
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Ответ anlini
«Прячьте своих дочерей - Алвес на свободе!»
Только не в туалет.
+28
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+28
«Прячьте своих дочерей - Алвес на свободе!»
+20
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По секрету передайте адвокату,что "правосудие" действует в интересах богатых всегда.
+9
0
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Адвокат жертвы Алвеса: «Этот негодяй и ко мне приставл»
+10
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+6
Ответ anlini
«Прячьте своих дочерей - Алвес на свободе!»
И матерей)
+3
0
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Надеюсь Алвес отметит временную свободу в ночном клубе
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+2
"Похоже"?!
Этот адвокат из семейства розовых пони?
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Эта "жертва" наверное за советом ходила в мужской туалет к бухому миллионеру...
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Истерика после принятия решения судьей - бесполезна.
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Неймар поможет денежкой, а потом вывезет его на своей яхте
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"Жертва Алвеса" - это сам Дани?
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Так всегда было...
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Так она же теперь тоже богатая. В её же интересах, чтобы больше платежеспособных мужчин было на свободе.
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Жертва хотел этот миллион, а он уходит к суду.
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