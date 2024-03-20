Адвокат жертвы Алвеса оспорит временное освобождение Дани под залог в 1 млн евро: «Скандал. Правосудие действует в интересах богатых, похоже»

Адвокат жертвы Дани Алвеса возмущена освобождением футболиста под залог.

Бывший защитник «Барселоны» был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Также он обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 года не приближаться к ней Сторона футболиста обжаловала решение.

После этого Алвес попросил освободить его из тюрьмы до вступления приговора в силу, и суд Барселоны решил выпустить его под залог в размере 1 млн евро. При этом у заберут паспорта и обяжут еженедельно отмечаться в суде.

«Это скандал. Я шокирована и возмущена – похоже, правосудие действует в интересах богатых.

Говорили, что сейчас его финансовые возможности невелики, но я не сомневаюсь, что он получит миллион евро, где бы он ни находился. При подозрениях, что риск побега все еще существует, необходимо оставить в силе предварительное заключение», – сказала Эстер Гарсия.

Также адвокат заявила о намерении обжаловать решение суда Барселоны, назвав его «несоответствующим нормам права».

«Все должно быть решено быстро. Но то, что я подам апелляцию, не означает приостановку промежуточного постановления», – сказала Гарсия.

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