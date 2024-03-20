Кожевников о США: «Россия лучше во всем – в открытости, в демократии, проблемы решаются. Там бардак, помойка чистой воды. Посмотрите, что в хоккее творится»

Теги Спартак НХЛ КХЛ Александр Кожевников Политика Хоккей

Александр Кожевников сравнил США и Россию.

Экс-игрок «Спартака» проживал в Лос-Анджелесе, где у него была частная хоккейная школа.

– Какие воспоминания остались от времени в Америке?

– Я хотя бы понял, что не все там хорошо, гладко; что у нас получше страна.

– В чем?

– Она лучше во всем – в открытости, в демократии. Мы, хотя и можем на все обижаться, но, если ты правильно понимаешь, хоть что-то читаешь, то видишь со стороны. Все меняется, да. Может быть, и не очень хорошо было в какие-то времена, и были проблемы. Но они по крайней мере решаются.

– Хотели бы сейчас слетать в Штаты – посмотреть, что там изменилось?

– Да неееет, а что там? Я созваниваюсь с людьми – там бардак, чистый бардак. Наркомания какая. Что ходить далеко – посмотрите, что в хоккее творится.

Я просто это видел – [например,] что делают американские баскетболисты после игр. Так что помойка чистой воды, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью Sports.

Правда, что за Кожевникова в интервью отвечают другие люди? Мы спросили у него

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97 комментариев
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Хватит брать интервью у душевно больных
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Кожевников 6 лет жил в США и не смог язык за это время выучить. Все что нужно знать об умственных способностях этого персонажа. Потому и вернулся, видимо.
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А про госдолг и линчевание негров? Недоработал.
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Главное, что у нас в хоккее все хорошо. Сборную, например, лучший тренер в истории хоккея возглавляет...
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Вообще никакой конкретики не дал, стандартный популист.

Что ты видел то про баскетболистов? Как Чарльз Баркли ведро крыльев с пивом после игры потребляет? Так у нас хоккеисты так же говорят, что после игры выпить 1 пиво - норм.
Что не так там с хоккеем? Стадионы отличные и собирают по 17-19 тысяч?
Или супер гонка между Маками и Кучеров в этом сезоне - это ужасно?
Или может то, что там интересная борьба за Кубок Стэнли каждый год - это плохо?
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В демократии особенно, ахахахаха
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Дядя ты дурак?
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так почему жы твой любимый овечкин и прочие там в бардаке и помойке чистой воды играют а не в прекрасной кхл играют !!!!!!!!!!!!!!
ДОКОЛЕ ????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ответ александр красноярский
Комментарий скрыт
Тогда, ложитесь на детокс. вместе,
поддержите друг друга! 🤝
+18
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Ответ Олег Карпов
Хватит брать интервью у душевно больных
По ходу в КБ паленку стали таскать по линии импортозамещения. На глаз дед уходит космическими тропами .
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Кто кому платит за такие интервью? Нельзя же просто так задавать вопросы таким людям, должен быть заказ или желание уничтожить ресурс спортс ру
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Ответ Bartez1986
Главное, что у нас в хоккее все хорошо. Сборную, например, лучший тренер в истории хоккея возглавляет...
не просто сборную, а Ю-25!
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НХЛ,НБА,НФЛ - лучшие лиги мира
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+8
Не пойму, человек, что-ли, остановиться не может?
Денег, наверное, достаточно.
Лёг бы куда-нибудь на детокс.,
быстренько бы прокапали...
😏
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Наш демократ гораздо более лучший демократ, гигант мысли
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Ларин, остановись.
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так вот же он, живой Полиграф Полиграфович!, бгг
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Мне кажется брать интервью у психически нездоровых людей неэтично для журналиста, но видимо на Спортсе так не считают.
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Sports", зачем вы у алкоголиков интервью берёте, заставляют?
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Ответ александр красноярский
Комментарий скрыт
Шура красноярский дайте телефон я вам позвоню
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Ответ Bergkamp007
В демократии особенно, ахахахаха
Ну, да. У нас каждый может выбрать Путина - даже тот, кто этого не хочет.
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А зачем вообще данному персонажу давать трибуну для его деструктивных заявлений?
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Все буржуины - помойка, а вот цивилизационные братишки сражаются в национальную русско-азербайджанскую забавушку - НАРДЫ !!! и поэтому есть духовность и демократия с развитием - подытожил г-ин Кожевников
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Делирий в разгаре
+3
0
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Вы посмотрите что у нас в хоккее творится , в частности ска и самое главное кто там командир 🤦🤦🤦🤦нелепость , все восхваляют восхваляют страну , а по факту ничего хорошего не происходит особо для обычных людей в нашей стране ..ценники подняли на все , а ЗП как обычно забыли ...для богатых спору ноль , в этой стране кайф , т.к.мы вживую видим , что за бабки даже чепуха становится тренером страны
Все продажное
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Демократия? Что это такое?
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Еще глубже давай, слабовато пока что! Сколько лет он мучался LA, не напомнит случайно???
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Кожевников напоминает Невского из Омска.
Такой-же неодыкват. Бггггг....
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Бггг не хватает
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горячка белая
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