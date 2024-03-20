Кожевников о США: «Россия лучше во всем – в открытости, в демократии, проблемы решаются. Там бардак, помойка чистой воды. Посмотрите, что в хоккее творится»

Александр Кожевников сравнил США и Россию.

Экс-игрок «Спартака» проживал в Лос-Анджелесе, где у него была частная хоккейная школа.

– Какие воспоминания остались от времени в Америке?

– Я хотя бы понял, что не все там хорошо, гладко; что у нас получше страна.

– В чем?

– Она лучше во всем – в открытости, в демократии. Мы, хотя и можем на все обижаться, но, если ты правильно понимаешь, хоть что-то читаешь, то видишь со стороны. Все меняется, да. Может быть, и не очень хорошо было в какие-то времена, и были проблемы. Но они по крайней мере решаются.

– Хотели бы сейчас слетать в Штаты – посмотреть, что там изменилось?

– Да неееет, а что там? Я созваниваюсь с людьми – там бардак, чистый бардак. Наркомания какая. Что ходить далеко – посмотрите, что в хоккее творится.

Я просто это видел – [например,] что делают американские баскетболисты после игр. Так что помойка чистой воды, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью Sports.

Правда, что за Кожевникова в интервью отвечают другие люди? Мы спросили у него