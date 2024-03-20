Кожевников о США: «Россия лучше во всем – в открытости, в демократии, проблемы решаются. Там бардак, помойка чистой воды. Посмотрите, что в хоккее творится»
Александр Кожевников сравнил США и Россию.
Экс-игрок «Спартака» проживал в Лос-Анджелесе, где у него была частная хоккейная школа.
– Какие воспоминания остались от времени в Америке?
– Я хотя бы понял, что не все там хорошо, гладко; что у нас получше страна.
– В чем?
– Она лучше во всем – в открытости, в демократии. Мы, хотя и можем на все обижаться, но, если ты правильно понимаешь, хоть что-то читаешь, то видишь со стороны. Все меняется, да. Может быть, и не очень хорошо было в какие-то времена, и были проблемы. Но они по крайней мере решаются.
– Хотели бы сейчас слетать в Штаты – посмотреть, что там изменилось?
– Да неееет, а что там? Я созваниваюсь с людьми – там бардак, чистый бардак. Наркомания какая. Что ходить далеко – посмотрите, что в хоккее творится.
Я просто это видел – [например,] что делают американские баскетболисты после игр. Так что помойка чистой воды, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью Sports.
Правда, что за Кожевникова в интервью отвечают другие люди? Мы спросили у него
Что ты видел то про баскетболистов? Как Чарльз Баркли ведро крыльев с пивом после игры потребляет? Так у нас хоккеисты так же говорят, что после игры выпить 1 пиво - норм.
Что не так там с хоккеем? Стадионы отличные и собирают по 17-19 тысяч?
Или супер гонка между Маками и Кучеров в этом сезоне - это ужасно?
Или может то, что там интересная борьба за Кубок Стэнли каждый год - это плохо?
ДОКОЛЕ ????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
поддержите друг друга! 🤝
Денег, наверное, достаточно.
Лёг бы куда-нибудь на детокс.,
быстренько бы прокапали...
😏
Все продажное
Такой-же неодыкват. Бггггг....