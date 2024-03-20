Чемпионат мира по фигурному катанию-2024. Миура и Кихара, Конти и Мачии, Метелкина и Берулава выступят с короткими программами

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20 марта на ЧМ по фигурному катанию в Монреале пары покажут короткие программы.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2024

Монреаль, Канада

Пары

Короткая программа

Начало – 19:00 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

Третья разминка

9. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)

10. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)

11. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)

12. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)

Четвертая разминка

13. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)

14. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

15. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)

16. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)

Пятая разминка

17. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)

18. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)

19. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) 

20. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)

Шестая разминка

21. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

22. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

23. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

24. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

ПРИМЕЧАНИЕ: полный список участников – здесь.

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2024 в Монреале

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22 комментария
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За Минерву и Никиту!
+15
-2
+13
Хоть уровень и просел, но очень интересно, как распределятся места. Нет чёткого лидера. Любая пара может как отбожить, так и отваляться. Конечно, я за "наших" венгров, грузинов и немцев. И еще за Маттео Гуаризе, он ветеран, да еще и история в спорте у него интересная.
+14
-2
+12
Настя и Лука!!!! 🥇🙏
+15
-4
+11
поболею за наших венгров. хоть бы им оценки не подзажали
+9
-1
+8
Табличка, жеребьёвки ещё не было.
http://www.isuresults.com/results/season2324/wc2024/
+5
0
+5
Ковалевы снялись из-за травмы
+4
0
+4
Если у кого будет ссылка не на Окко, поделитесь, пожалуйста.
+4
0
+4
Ответ galik55
Болею за Настю и Лука, за Минерву и Никиту и Ковалевых
Ковалевых не будет(
+3
-1
+2
Ответ *Vesta*
Если у кого будет ссылка не на Окко, поделитесь, пожалуйста.
http://live.qq.com/10012776
Я обычно здесь смотрю..Правда долго загружается. Попробуйте, когда трансляция начнётся.
+2
0
+2
За Минерву-Володина.Паре Слюсаренко и нашим венграм тоже удачи.
+1
0
+1
За Тарасову и Морозова с детства!
+1
0
+1
Ответ Александра Волкова
поболею за наших венгров. хоть бы им оценки не подзажали
В этом сезоне их не видела, а в прошлом они отлично катались на ЧЕ или на ЧМ, не помню.
+1
0
+1
За Слюсаренко и Минерву!
+2
-1
+1
Болею за Настю и Лука, за Минерву и Никиту и Ковалевых
+2
-1
+1
Главная интрига - в какой форме Рику Миура – Рюичи Кихара? Удачи Луке и Анастасии! Хочется, чтоб они выступили по максимуму возможностей.
+1
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За Минерву, венгров и грузинов, удачи и SB
+1
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За венгров! Постоянно им оценки зажимают.
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Ответ *Vesta*
В этом сезоне их не видела, а в прошлом они отлично катались на ЧЕ или на ЧМ, не помню.
они и в этом сезоне отлично катались, только европейские партнеры не хотят ох видеть на пьедесталах(
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