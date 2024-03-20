Чемпионат мира по фигурному катанию-2024. Миура и Кихара, Конти и Мачии, Метелкина и Берулава выступят с короткими программами

20 марта на ЧМ по фигурному катанию в Монреале пары покажут короткие программы.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2024

Монреаль, Канада

Пары

Короткая программа

Начало – 19:00 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

Третья разминка

9. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)

10. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)

11. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)

12. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)

Четвертая разминка

13. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)

14. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

15. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)

16. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)

Пятая разминка

17. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)

18. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)

19. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

20. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)

Шестая разминка

21. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

22. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

23. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

24. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

ПРИМЕЧАНИЕ: полный список участников – здесь.

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2024 в Монреале