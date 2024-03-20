Чемпионат мира по фигурному катанию-2024. Миура и Кихара, Конти и Мачии, Метелкина и Берулава выступят с короткими программами
20 марта на ЧМ по фигурному катанию в Монреале пары покажут короткие программы.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2024
Монреаль, Канада
Пары
Короткая программа
Начало – 19:00 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Третья разминка
9. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
10. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
11. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
12. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)
Четвертая разминка
13. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)
14. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
15. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)
16. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)
Пятая разминка
17. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)
18. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)
19. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
20. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)
Шестая разминка
21. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
22. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
23. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
24. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
ПРИМЕЧАНИЕ: полный список участников – здесь.
Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2024 в Монреале
http://www.isuresults.com/results/season2324/wc2024/
Я обычно здесь смотрю..Правда долго загружается. Попробуйте, когда трансляция начнётся.