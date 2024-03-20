Экс-судья Итурральде: «Когда ошибается арбитр, считается, что это умышленно. Когда форварды 20 матчей не могут забить – это норма» 

Эдуардо Итурральде Гонсалес посетовал на предвзятое отношение к футбольным арбитрам.

«У судей бывают плохие матчи, очень плохие. Такое случается. Иногда бывает день, когда у тебя все идет наперекосяк. Как у форвардов, которые 20 матчей не могут забить, или как у вратарей, которые не могут сделать сэйв, и это воспринимается как норма.

А теперь сравните: когда ошибку совершает арбитр, то считается, что это сделано умышленно», – сказал бывший рефери.