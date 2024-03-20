Экс-судья Итурральде: «Когда ошибается арбитр, считается, что это умышленно. Когда форварды 20 матчей не могут забить – это норма»
Эдуардо Итурральде Гонсалес посетовал на предвзятое отношение к футбольным арбитрам.
«У судей бывают плохие матчи, очень плохие. Такое случается. Иногда бывает день, когда у тебя все идет наперекосяк. Как у форвардов, которые 20 матчей не могут забить, или как у вратарей, которые не могут сделать сэйв, и это воспринимается как норма.
А теперь сравните: когда ошибку совершает арбитр, то считается, что это сделано умышленно», – сказал бывший рефери.
А в таких судах есть аппеляции/касации и тд.
Не стоит свой хейт необоснованно возвышать до ранга критики.
Судья тоже не может переиграть большинство моментов, а некоторые моменты форвард может переиграть (например перебить пенальти).
Внешний или внутренний фактор судья - это спорный момент.
Да, звучит странновато, если не задумываться, однако решение суда может быть пересмотрено, отменено и тд. То есть его ошибку можно исправить в различных инстанциях и последствия этой ошибки отменить.
В футболе же ошибку судьи невозможно исправить. Матч не будет переигран, его результат не будет пересмотрен, даже если будет признан факт ошибки.