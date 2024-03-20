Экс-судья Итурральде: «Когда ошибается арбитр, считается, что это умышленно. Когда форварды 20 матчей не могут забить – это норма» 

Теги Ла Лига судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Футбол

Эдуардо Итурральде Гонсалес посетовал на предвзятое отношение к футбольным арбитрам.

«У судей бывают плохие матчи, очень плохие. Такое случается. Иногда бывает день, когда у тебя все идет наперекосяк. Как у форвардов, которые 20 матчей не могут забить, или как у вратарей, которые не могут сделать сэйв, и это воспринимается как норма.

А теперь сравните: когда ошибку совершает арбитр, то считается, что это сделано умышленно», – сказал бывший рефери.

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35 комментариев
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Вот арбитр, вот это настоящий арбитр. Судит он обычно с ошибками, как положено судье, но очень редко умышленно.
+46
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+46
Ответ Дмитрий Снегирёв
Вот это завернул. И его постоянно тут постят как чела с авторитетным мнением. Судья ошибочно вынес приговор вместо одного года испытательно пять лет строгого. А потом такой: «иногда я ошибаюсь, синоптикам же вы не предъявляете за то, что они каждую неделю ошибаются».
Ну так то судьи в суде действительно ошибаются и вышестоящие инстанции регулярно отменяют их решения
+17
-1
+16
Ответ Дмитрий Снегирёв
В качестве оправданий приводят в примеры ошибок в других профессиях?
Просто объясняет, что если человек ошибается, то это не значит, что за этим есть какой-то заговор. Судья в футболе может затупить в простой ситуации точно также, как и форвард перед пустыми воротами.
+13
-1
+12
Ответ Дмитрий Снегирёв
Вот это завернул. И его постоянно тут постят как чела с авторитетным мнением. Судья ошибочно вынес приговор вместо одного года испытательно пять лет строгого. А потом такой: «иногда я ошибаюсь, синоптикам же вы не предъявляете за то, что они каждую неделю ошибаются».
Это о футбольных судьях.
А в таких судах есть аппеляции/касации и тд.
+13
-2
+11
Ответ Ювентиниус
Стоит только написать про реал что то ,что прямо глаза режет , тут же минусуют болелы фанбазы. Настолько неадекваты. Надо уметь воспринимать критику.
Критика - это когда аргументировано.
Не стоит свой хейт необоснованно возвышать до ранга критики.
+6
0
+6
Если бы арбитров лупили по ногам и роняли бы в подкатах, как форвардов, то арбитры ошибались бы как мининмум не реже.
+5
0
+5
Сравнил кислое с теплым.
+7
-3
+4
Ответ Евгений Сидоров
Сравнение конечно топовое. Вот только нападающим мешают забивать защитники, а кто мешает арбитрам?
Например симулянты-футболисты.
+4
0
+4
Когда ошибаются форварды, они гадят себе и своей команде, они лишают себя трофеев, денег и успеха. Когда ошибается арбитр, он портит все другим людям, не себе. В этом вся разница.
+4
-1
+3
Ответ Sergey
В Испании вой на судейство идёт только от Реала из Мадрида и его фансекты. Сам клуб и его фанатье без принципов и морали.)))
Хави к какой категории относится?)
+3
-1
+2
Ответ Barsenoga
Когда 20 матчей подряд судья ошибается в пользу реала это не норма а грязь и корупция такого клуба не должно быть в футболе.
Когда такое будет, тогда и будешь скулить. Сам выдумал, сам возмутился.
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Это что-то на уровне адвоката Ефремова
+2
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Ответ Fan of Sport
А нападающий может использовать ВАР, который есть у судей? У нападающего есть помощники за пределами поля, как у судей, которые как и он следят за игрой?
Не все моменты доступны для просмотра, а некоторые моменты спорны и оставляют различную трактовку.
+2
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+1
Ответ Дмитрий Снегирёв
Я понимаю, о чем он. Я провожу параллель на основе бредовости умозаключения. Форвард имеет горазду бОльшую выборку сложных ситуаций забить гол, чем рефери отсудить сложный момент. Форвард не имеет возможности переиграть свой момент после видеоанализа свершившегося. Форвард - это внутренний фактор забитого/незабитого гола. Судья - внешний фактор, лишивший/неливший преимущества. И продолжать можно дальше
Сейчас с ВАРом есть вопросы по офсайдам/голу/выходы мяа за линию, а раньше (и сейчас там где нет ВАРа) судья должен определить в доли секунды.
Судья тоже не может переиграть большинство моментов, а некоторые моменты форвард может переиграть (например перебить пенальти).
Внешний или внутренний фактор судья - это спорный момент.
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Ответ Добрый_Ээх
Симулирующие нападающие. Или умело нарушающие защитники. Или просто куча игроков, мешающих обзору.
ВАР есть для этого. Ещё варианты.
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Ответ Lightkeeper
Например симулянты-футболисты.
Для этого и придумали ВАР. Вопрос всё ещё открытый.
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Ответ Евгений Сидоров
Сравнение конечно топовое. Вот только нападающим мешают забивать защитники, а кто мешает арбитрам?
Симулирующие нападающие. Или умело нарушающие защитники. Или просто куча игроков, мешающих обзору.
0
0
0
Ответ Дмитрий Снегирёв
Я понимаю, о чем он. Я провожу параллель на основе бредовости умозаключения. Форвард имеет горазду бОльшую выборку сложных ситуаций забить гол, чем рефери отсудить сложный момент. Форвард не имеет возможности переиграть свой момент после видеоанализа свершившегося. Форвард - это внутренний фактор забитого/незабитого гола. Судья - внешний фактор, лишивший/неливший преимущества. И продолжать можно дальше
Бредовый аргумент, у судьи зачастую очень мало времени чтобы принять решение, и даже если есть вар, то там как правило может быть несколько трактовок эпизода
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Ответ Дмитрий Снегирёв
Вот это завернул. И его постоянно тут постят как чела с авторитетным мнением. Судья ошибочно вынес приговор вместо одного года испытательно пять лет строгого. А потом такой: «иногда я ошибаюсь, синоптикам же вы не предъявляете за то, что они каждую неделю ошибаются».
На самом деле ошибка судьи футбольного более весома, чем ошибка судьи в зале суда.
Да, звучит странновато, если не задумываться, однако решение суда может быть пересмотрено, отменено и тд. То есть его ошибку можно исправить в различных инстанциях и последствия этой ошибки отменить.
В футболе же ошибку судьи невозможно исправить. Матч не будет переигран, его результат не будет пересмотрен, даже если будет признан факт ошибки.
+1
-1
0
А нападающий может использовать ВАР, который есть у судей? У нападающего есть помощники за пределами поля, как у судей, которые как и он следят за игрой?
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0
Ответ Рома Политов
Ну так то судьи в суде действительно ошибаются и вышестоящие инстанции регулярно отменяют их решения
В качестве оправданий приводят в примеры ошибок в других профессиях?
+1
-1
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ну так-то, если форвард 20 матчей не забивает, или вратарь сейвы не делает, то к ним вопросики появляются тоже
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Это отсылка к Иммобиле?
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Значит переходим от VAR к компьтерному судейству,чтобы судьи спали спокойно
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