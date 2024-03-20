Василия Уткина выбрали любимым комментатором России, Розанов – 2-й, Стогниенко – 3-й

Sports подвел итоги проекта «Любимый комментатор России» на день раньше в связи со смертью Василия Уткина.

Голосование продолжалось почти неделю. Вчера мы остановили проект, потому что а) в такие дни не до развлечений и б) трагические события не должны влиять на итоги.

Суть проекта: мы выбирали 5 любимых комментаторов и расставляли их в виде рейтинга: 1-е место – лучший и так далее ниже. За 1-е место в каждой заполненной анкете комментатор получал 5 баллов, за 2-е – 4, за 3-е – 3, за 4-е – 2, за 5-е – 1. Все баллы суммировались, так формировалась итоговая таблица.

Мы разделили голоса редакции, самих комментаторов и пользователей. У пользователей 50% баллов (11 тысяч голосов), у редакции Спортса и комментаторов – по 25% баллов (по 60 голосов с каждой стороны).

Чтобы одинаково обсчитать голоса 11 тысяч пользователей и 120 журналистов и придать им понятный вес, мы применили модель нормализованных баллов – то есть поделили баллы каждого комментатора на процент от всех возможных баллов и умножили на 100. Получился процент от всех возможных баллов, которые разыгрывались среди пользователей, редакции и самих комментаторов.

Таким образом, Василий Уткин набрал более 13% от всех возможных баллов. Всего мы и вы вспомнили в анкетах 103 комментатора: в том числе тех, кто работал еще на советском ТВ и в ранние 90-е – Озерова, Махарадзе, Спарре, Маслаченко, Евгения Майорова.

Итоговые результаты

1. Василий Уткин – 13.5%

2. Юрий Розанов – 10.6%

3. Владимир Стогниенко – 8.4%

4. Алексей Попов – 5.3%

5. Владимир Маслаченко – 4.8%

6. Денис Казанский – 3.7%

7. Дмитрий Губерниев – 3.3%

8. Роман Скворцов – 3%

9. Сергей Курдюков – 2.9%

10. Александр Елагин – 2.9%

Подробные итоги голосования «Любимый комментатор России»

Спасибо всем, кто участвовал в голосовании! А Василию Уткину – светлая память – отдельное спасибо за тысячи эмоциональных часов вместе у телевизора!