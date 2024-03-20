Василия Уткина выбрали любимым комментатором России, Розанов – 2-й, Стогниенко – 3-й

Теги Василий Уткин Владимир Маслаченко телевидение Алексей Попов Дмитрий Губерниев Юрий Розанов Владимир Стогниенко Сергей Курдюков Денис Казанский Роман Скворцов Александр Елагин Любимый комментатор Футбол

Sports подвел итоги проекта «Любимый комментатор России» на день раньше в связи со смертью Василия Уткина.

Голосование продолжалось почти неделю. Вчера мы остановили проект, потому что а) в такие дни не до развлечений и б) трагические события не должны влиять на итоги.

Суть проекта: мы выбирали 5 любимых комментаторов и расставляли их в виде рейтинга: 1-е место – лучший и так далее ниже. За 1-е место в каждой заполненной анкете комментатор получал 5 баллов, за 2-е – 4, за 3-е – 3, за 4-е – 2, за 5-е – 1. Все баллы суммировались, так формировалась итоговая таблица.

Мы разделили голоса редакции, самих комментаторов и пользователей. У пользователей 50% баллов (11 тысяч голосов), у редакции Спортса и комментаторов – по 25% баллов (по 60 голосов с каждой стороны).

Чтобы одинаково обсчитать голоса 11 тысяч пользователей и 120 журналистов и придать им понятный вес, мы применили модель нормализованных баллов – то есть поделили баллы каждого комментатора на процент от всех возможных баллов и умножили на 100. Получился процент от всех возможных баллов, которые разыгрывались среди пользователей, редакции и самих комментаторов.

Таким образом, Василий Уткин набрал более 13% от всех возможных баллов. Всего мы и вы вспомнили в анкетах 103 комментатора: в том числе тех, кто работал еще на советском ТВ и в ранние 90-е – Озерова, Махарадзе, Спарре, Маслаченко, Евгения Майорова.

Итоговые результаты

1. Василий Уткин – 13.5%

2. Юрий Розанов – 10.6%

3. Владимир Стогниенко – 8.4%

4. Алексей Попов – 5.3%

5. Владимир Маслаченко – 4.8%

6. Денис Казанский – 3.7%

7. Дмитрий Губерниев – 3.3%

8. Роман Скворцов – 3%

9. Сергей Курдюков – 2.9%

10. Александр Елагин – 2.9%

Подробные итоги голосования «Любимый комментатор России»

Спасибо всем, кто участвовал в голосовании! А Василию Уткину – светлая память – отдельное спасибо за тысячи эмоциональных часов вместе у телевизора!

136 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Закреплено Sports.ru
Кому интересно, здесь подробности ВСЕГО голосования и подсчет баллов по категориям – среди пользователей, редакции и самих комментаторов https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qvNLeIqFewpBO1UW7vycVGe8YEmJwKKAQt7TWH8PeaI/edit#gid=656232656
+46
-4
+42
Василий, покойся с миром.
+112
-7
+105
Губерниев дурачек выше Елагина? Ахахахах
+107
-20
+87
Ответ Yusif Huseyinov
Губерниев дурачек выше Елагина? Ахахахах
Не все застали пик Елагина, нужно это понимать. Более того, он был отличным комментатором, но все же одним из. Губерниев же олицетворял собой популярный биатлон, периодически лыжи и в принципе зимние виды спорта.
При всем отношении к Дмитрию, в плане популяризации некоторых видов спорта он проделал колоссальную работу и комментировать точно умеет с его отлично поставленной речью и большой начитанностью.
+91
-9
+82
Светлая память Василию. Стогниенко лучший из живых, вполне заслуженно. Кто голосовал за Губера не понимаю, не знаю никого кому он симпатичен
+67
-13
+54
Слушаешь Уткина и понимаешь, что чувствуют футболисты гладя на игру Месси...

Это был другой уровень владения речью
+54
-8
+46
Тройка лучших отличная вышла - Уткин, Розанов, Стогниенко. Жаль Василий не дожил до такого маленького, но, все же, приятного триумфа
+38
-3
+35
Лучший не потому что ушёл, а лучший, потому что ему нет равных.
+31
-2
+29
Последняя победа Василия...
+23
-3
+20
Светлая память 😔
+23
-4
+19
Ответ Шекспира на красное
и Курдюкова
Курдюков - уникальный комментатор. Никто кроме него не в состоянии комментировать шоссейные велогонки или прыжки с трамплина. Смотришь трансляцию и ловишь себя на мысли, что картинка на экране - это фон к его рассказу. А как он комментировал MotoGP - это же ода мотоспорту! Одно "но": в силу его работы на Евроспорте его плохо знают в стране. А так, безусловно, лучший в своих видах спорта.
+17
0
+17
Ответ Денис Денисов
Комментарий скрыт
Написано, что Василий сразу с первых дней стал лидером голосования.
+14
0
+14
Странно, что в топ-10 нет Гусева, именно его голос у меня вызывает мандраж) с детства впечатался в мозг. Вообще плевать на качество комментариев, просто голос создает атмосферу.
+15
-1
+14
Конечно Вася!
+16
-3
+13
Ответ Yusif Huseyinov
Губерниев дурачек выше Елагина? Ахахахах
Слушай, ну Губер для биатлона точно такой же символ, как и Уткин для футбола. Для своих видов спорта это сопоставимые величины, при всём моём неуважении к Губерниеву.
+14
-2
+12
Ответ Михо
Светлая память Василию. Стогниенко лучший из живых, вполне заслуженно. Кто голосовал за Губера не понимаю, не знаю никого кому он симпатичен
Стогниенко уже давно не тот, увы
+20
-8
+12
Курдюков топ, просто виды у него менее раскрученные, чем футбол. Но и Василий хорош, не спорю
+12
-1
+11
Ответ Yusif Huseyinov
Губерниев дурачек выше Елагина? Ахахахах
и Курдюкова
+12
-1
+11
Ответ Uu_Balin
Последняя победа Василия...
Думаю, далеко не последняя
+9
-1
+8
Из первой пятерки нет с нами троих комментаторов! Господи, как же все это печально...
+8
0
+8
Вместо губерниева Гимаева бы и было бы хорошо.
+9
-2
+7
Курдюков недооценён
+8
-2
+6
Ответ Михо
Светлая память Василию. Стогниенко лучший из живых, вполне заслуженно. Кто голосовал за Губера не понимаю, не знаю никого кому он симпатичен
Губер топовый комментатор биатлона. Как бы к нему ни относились с точки зрения личности, но биатлонные репортажи он умеет вести. Раньше умел, по крайней мере. В последние годы забронзовел. А в голосовании оценивали общее впечатление от комментаторов, а не "прямосейчас", иначе никто из первой тройки бы даже в список не попал. В целом по карьере Губер - топ.
+10
-4
+6
Ответ tonyadams
Василий, покойся с миром.
Воссоединился с Розановым, пойду переслушаю МЮ-Реал 2003
+6
-1
+5
Слуцкого нет, а он в плане комментария профессиональнее и Чердака и Генича
+5
0
+5
Убрать губошлепа и отличный список. По минимуму дилетантов с известного канала.
+6
-1
+5
Ответ Yusif Huseyinov
Губерниев дурачек выше Елагина? Ахахахах
Губерниев и должен быть выше Елагина, первый буквально на своем горбу тащит весь биатлон, у второго кроме звучного голоса и ностальгии 30летних ничего и нет.
+8
-4
+4
Успел поставить на 1 место Василия еще при его жизни, вариантов для меня не было при всем богатстве выбора, и наличии достойных и чуть менее коллег. Так этот выбор и останется теперь навсегда.
+4
0
+4
Губерниев? Это не накрутка ботами?
+6
-2
+4
Стогниенко лучший из живых, получается
+5
-1
+4
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий