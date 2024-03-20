Лыжи. Чемпионат России. Степанова и Истомина, Фалеева и Крупицкая, Сорина и Пантрина пробегут командный спринт классикой

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20 марта на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет женский командный спринт.

Альфа-Банк Чемпионат России по лыжным гонкам-2024

Малиновка

Командный спринт, классический стиль

Женщины

Начало квалификации – 10:00 по московскому времени (финалы – после 11:30), прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

Мария Истомина – Вероника Степанова (Архангельская область)

Екатерина Никитина – Анастасия Кулешова (Мордовия)

Евгения Крупицкая – Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург-1)

Татьяна Сорина – Елизавета Пантрина (Тюменская область-1)

Лидия Горбунова – Дарья Непряева (Татарстан-1)

Екатерина Евтягина – Алена Баранова (Москва)

Екатерина Смирнова – Алиса Жамбалова (Тюменская область-2)

Ольга Сергеева – Анастасия Доценко (Татарстан-2)

Ольга Царева – Анна Мачехина (Беларусь)

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Малиновке

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13 комментариев
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Ха, Царёву с Королёвой перепутали. Беда с этими монаршьими особами.
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На бумаге очень конкурентный вид, возможно самый конкурентный на этом ЧР
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за Мордовию 🔥
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Здесь Питер должен дать залп из авроры.
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в память о великом комментаторе стоит процитировать его недавнюю фразу о бабе Лене, которая попадает не в бровь, а в глаз: «Да ей нельзя доверить пятилетку в сортир отвести, а она сборными руководит»
+3
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+1
Ответ SkierNSK
Гонка должна быть очень интересной: с Сориной и Горбуновой на первом этапе скорее всего будут работать с самого старта на полную. Кулешову лучше было ставить на первый этап, скорее всего.
Лишний день отдыха у Кулешовой в итоге
+1
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Почему Кулешова бежит за Мордовию, она на спартакиаде выступала за нижегородскую область.
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Тюмень должна решать
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Гонка должна быть очень интересной: с Сориной и Горбуновой на первом этапе скорее всего будут работать с самого старта на полную.
Кулешову лучше было ставить на первый этап, скорее всего.
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Наши сестрёнки Крамаренко в прологе думаю опять удачно выступят. Но в контактной борьбе с такими асами наших лучших гонщиц, как говорится , ловить будет нечего. Но опыт, опыт приходит со временем, как и результаты; и он бесценен.
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Кулешова с Никитиной в итоге не стартовали
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Я так понимаю Питер не особо торопился? Или Крупицкая не готова совсем?
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Ответ Любитель_ФК
Почему Кулешова бежит за Мордовию, она на спартакиаде выступала за нижегородскую область.
По параллельному зачёту выступает за два региона, как и многие другие
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