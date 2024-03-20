Лыжи. Чемпионат России. Степанова и Истомина, Фалеева и Крупицкая, Сорина и Пантрина пробегут командный спринт классикой
20 марта на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет женский командный спринт.
Альфа-Банк Чемпионат России по лыжным гонкам-2024
Малиновка
Командный спринт, классический стиль
Женщины
Начало квалификации – 10:00 по московскому времени (финалы – после 11:30), прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Старт-лист
Мария Истомина – Вероника Степанова (Архангельская область)
Екатерина Никитина – Анастасия Кулешова (Мордовия)
Евгения Крупицкая – Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург-1)
Татьяна Сорина – Елизавета Пантрина (Тюменская область-1)
Лидия Горбунова – Дарья Непряева (Татарстан-1)
Екатерина Евтягина – Алена Баранова (Москва)
Екатерина Смирнова – Алиса Жамбалова (Тюменская область-2)
Ольга Сергеева – Анастасия Доценко (Татарстан-2)
Ольга Царева – Анна Мачехина (Беларусь)
Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Малиновке
Кулешову лучше было ставить на первый этап, скорее всего.