Лыжи. Чемпионат России. Степанова и Истомина, Фалеева и Крупицкая, Сорина и Пантрина пробегут командный спринт классикой

20 марта на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет женский командный спринт.

Альфа-Банк Чемпионат России по лыжным гонкам-2024

Малиновка

Командный спринт, классический стиль

Женщины

Начало квалификации – 10:00 по московскому времени (финалы – после 11:30), прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

Мария Истомина – Вероника Степанова (Архангельская область)

Екатерина Никитина – Анастасия Кулешова (Мордовия)

Евгения Крупицкая – Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург-1)

Татьяна Сорина – Елизавета Пантрина (Тюменская область-1)

Лидия Горбунова – Дарья Непряева (Татарстан-1)

Екатерина Евтягина – Алена Баранова (Москва)

Екатерина Смирнова – Алиса Жамбалова (Тюменская область-2)

Ольга Сергеева – Анастасия Доценко (Татарстан-2)

Ольга Царева – Анна Мачехина (Беларусь)

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Малиновке